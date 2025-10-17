Setkám se s Putinem v Maďarsku, oznámil Trump po telefonátu s ruským lídrem

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci
Prezident USA Donald Trump oznámil, že se plánuje setkat s ruským protějškem Vladimirem Putinem v Budapešti. Uvedl to ve chvíli, kdy se ukrajinský lídr Volodymyr Zelenskyj připravuje na předložení žádosti o střely v Bílém domě.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes míří do Bílého domu na zásadní schůzku s Donaldem Trumpem. To se děje jen několik hodin poté, co americký prezident oznámil, že se po „velmi produktivním“ telefonátu dohodl na dalším summitu s Vladimirem Putinem v Budapešti.

Dodávky amerických řízených střel Tomahawk na Ukrajinu by měly být hlavním bodem programu během návštěvy ukrajinského prezidenta. Trump v uplynulých týdnech opakovaně naznačoval, že by Tomahawky mohl dodat. Ty by Kyjevu poskytly doposud zbraň s nejdelším dosahem, schopnou zasáhnout Moskvu přesnou a ničivou municí.

Trumpův smířlivý tón po hovoru s Putinem však vyvolal pochybnosti o pravděpodobnosti okamžité pomoci Ukrajině. Zároveň oživil evropské obavy z americké kapitulace před Moskvou. Trump uvedl, že se Putinovi „nelíbilo“, když během jejich hovoru nadnesl možnost poskytnutí Tomahawků Ukrajině. Tyto střely mají dolet až 2 415 km. Vzápětí ale zpochybnil, zda Zelenskyj americké zbraně skutečně dostane, s argumentem, že USA nemohou „vyčerpat“ své vlastní zásoby. „My je také potřebujeme, takže nevím, co s tím můžeme dělat,“ prohlásil Trump.

Americký prezident, čerstvě po zprostředkování mírové dohody v Gaze, signalizoval, že má zájem navázat na diplomatické vítězství zvýšením tlaku na Moskvu. Chce tak přimět Vladimira Putina k ukončení totální invaze na Ukrajinu, která již trvá čtvrtým rokem. Trump v předvečer Zelenského návštěvy oznámil, že se plánuje setkat s Putinem v maďarské metropoli v dosud nestanoveném termínu ve snaze ukončit válku. Dříve se již setkali na Aljašce v srpnu, ale summit tehdy nepřinesl žádný diplomatický průlom.

V minulosti Trump sice stanovil Moskvě termíny a sliboval uvalení ochromujících sankcí na ruskou ekonomiku, ale nakonec vždy ustoupil. Svůj postoj často zmírnil po rozhovoru nebo setkání s Putinem. Dodávka Tomahawků, jejíž myšlenka již Kreml rozladila, by byla sice symbolicky významná. Nicméně jich je k dispozici pouze relativně malý počet, který někteří experti odhadují na 20 až 50 střel.

Trump a Zelenskyj spolu mluvili telefonicky dvakrát během víkendu. Ukrajinský prezident tyto rozhovory popsal jako „produktivní“, což je ohromující zvrat oproti únorovému kárání v Bílém domě, které odhalilo rozkol mezi oběma lídry. Střely Tomahawk byly poprvé použity v boji v roce 1991. Obvykle se odpalují z lodí nebo ponorek, které Ukrajina nevlastní. Odhadovaná cena jedné střely je 1,3 milionu dolarů a jejich dolet by Moskvu snadno dostal na dosah. Nabízejí také mnohem větší ničivou sílu než drony s dlouhým doletem.

Existuje i poměrně nová varianta odpalovaná ze země, Typhon, která je pro Ukrajinu vhodnější, ale odpalovacích zařízení je nedostatek. Je známo, že americká armáda má pouze dvě. Tento týden však bylo předvedeno další odpalovací zařízení, X-Mav, které je považováno za mobilnější než Typhon. Rob Lee, hlavní spolupracovník ve Foreign Policy Research Institute, uvedl: „Podle mých informací USA nemají mnoho Tomahawků. Existují odpalovací zařízení, která je mohou odpalovat ze země, ale armáda jich moc nemá.“

Pavel Luzin, nezávislý ruský vojenský analytik, prohlásil: „Systém Typhon je sám o sobě nový a stále se vyrábí pro americkou armádu. A není to jen odpalovací zařízení. Zahrnuje i přepravní a přebíjecí vozidla a také vyhrazené velitelské stanoviště.“ V posledních týdnech Trumpova administrativa také schválila sdílení amerických zpravodajských informací. Ty pomáhají Ukrajině provádět přesné údery na ruské ropné rafinerie pomocí dronů domácí výroby a raket Atacms dodaných USA. Tyto útoky vedly k nedostatku paliva a prudkému nárůstu cen benzínu po celém Rusku.

Politici a odborníci se domnívají, že by řízené střely mohly tuto strategii posílit. Střely jsou obecně považovány za nejúčinnější, pokud jsou odpalovány v salvách. To by však bylo obtížné kvůli omezenému počtu. Radek Sikorski, polský ministr zahraničí, v úterý argumentoval, že by mohly být obzvláště účinné, protože rozloha Ruska ztěžuje pokrytí protivzdušnou obranou. Institut pro studium války odhaduje, že v dosahu delší varianty Tomahawku (přes 2 400 km) je 1 900 ruských vojenských cílů.

Klíčovou otázkou však zůstává, zda Trump pouze předkládá možnost dodání Tomahawků jako nátlak na Putina. Tedy, zda se nechce uchýlit k kroku, který by mohl USA přivést blíže k přímé konfrontaci s lídrem, kterého stále nazývá „blízkým přítelem“. Kreml uvedl, že spoléhání Ukrajiny na Washington v oblasti výcviku, logistiky a zpravodajství pro zaměřování při provozu Tomahawků by vtáhlo USA do války v dosud nevídaném rozsahu. To by zvrátilo pokrok, který Moskva podle svých tvrzení s Trumpovou administrativou dosáhla.

Po příjezdu do Washingtonu ve čtvrtek Zelenskyj řekl, že Moskva „spěchá s obnovením dialogu, jakmile uslyší o Tomahawcích“. Někteří v Moskvě uvedli, že Kreml vnímá Trumpovy řeči o Tomahawcích jen jako vyjednávací taktiku k vyvíjení tlaku na Putina. Podle nich je to krok, který ruského prezidenta pravděpodobně neznepokojí. „Rusko to považuje za blafování šéfa, který kecá... hrozba není věrohodná, protože neexistují praktické způsoby, jak to provést ve smysluplném počtu. Rusko nad tím pokrčí rameny,“ prohlásil Vladimir Frolov, bývalý ruský diplomat.

Kreml přesto v posledních dnech vydal nejsilnější varování Trumpovi od jeho nástupu do úřadu. Jde o nápadnou změnu tónu pro Moskvu, kde mnozí očekávali, že Washington pomůže zajistit urovnání na Ukrajině příznivé pro Rusko. Putin minulý týden varoval USA před dodávkou Tomahawků s tím, že by jejich převoz znamenal „kvalitativně novou fázi eskalace“. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov ve čtvrtek udeřil na podobnou notu. Státnímu rozhlasu Radio Mayak sdělil, že dodávka řízených střel na Ukrajinu „by mohla vést ke kvalitativně nové úrovni eskalace konfliktu“, a dodal: „Byl by to velmi vážný nový krok tímto směrem.“

Bývalý vysoký ruský obranný úředník uvedl, že Moskva se méně obává dopadu Tomahawků na bojiště než toho, co by dodání těchto zbraní symbolizovalo. „Moskva nevěří, že Tomahawky dramaticky změní situaci na zemi,“ řekl pod podmínkou anonymity. „Ale byl by to dosud nejjasnější signál, že Putin ztrácí Trumpa – a to je pro ně hluboce znepokojující. Jejich dodání by překročilo červenou linii, po níž by se Trump mohl cítit povzbuzen k rozšíření dodávek amerických zbraní na Ukrajinu.“

Trump po hovoru s Putinem otáčí. Tomahawky Ukrajině dát nechce

CNN: Kreml dokonale načasoval zdlouhavý telefonát s Trumpem

Časování má v diplomacii klíčový význam a Kreml zřejmě načasoval svůj poslední, zdlouhavý telefonát s Bílým domem – v pořadí osmý za posledních osm měsíců – podle CNN naprosto dokonale. Ruské oficiální místnosti popsaly hovor, který samy iniciovaly, jako „pozitivní a produktivní“ a „vedený v atmosféře důvěry“. Stalo se tak v momentě, kdy se americký prezident Donald Trump chystal na setkání s ukrajinským vůdcem Volodymyrem Zelenským ve Washingtonu a veřejně zvažoval rizika dodávek řízených střel Tomahawk s dlouhým doletem Kyjevu. 

CNN: Kreml dokonale načasoval zdlouhavý telefonát s Trumpem

Časování má v diplomacii klíčový význam a Kreml zřejmě načasoval svůj poslední, zdlouhavý telefonát s Bílým domem – v pořadí osmý za posledních osm měsíců – podle CNN naprosto dokonale. Ruské oficiální místnosti popsaly hovor, který samy iniciovaly, jako „pozitivní a produktivní“ a „vedený v atmosféře důvěry“. Stalo se tak v momentě, kdy se americký prezident Donald Trump chystal na setkání s ukrajinským vůdcem Volodymyrem Zelenským ve Washingtonu a veřejně zvažoval rizika dodávek řízených střel Tomahawk s dlouhým doletem Kyjevu. 

Města bez SIM karet: Ruský plán na ochranu před útoky dronů odřízl turisty i obyvatele od mobilů

Ruské telekomunikační společnosti zavedly „ochrannou lhůtu“ pro všechny zahraniční SIM karty. Jde o 24hodinový výpadek mobilního internetu, jehož cílem je omezit aktivitu dronů v blízkosti hranic země. Systém se však po zavedení na začátku října zhroutil a omezení nepostihla jen mobilní data, ale i textové zprávy. Ruské úřady tak ve jménu bezpečnosti účinně odřízly zahraniční turisty od mobilního internetu a ztížily život i některým vlastním občanům, uvedl server Meduza.

Svět upírá zrak na Gazu. Na Západním břehu se mezi tím situace zhoršuje

Zatímco Izrael a Hamás udržují příměří, světem obchází naděje na trvalý mír. Naopak na okupovaném Západním břehu Jordánu se nadále ozývá násilí ze strany izraelských osadníků. Ředitelka Mezinárodního měnového fondu (MMF) Kristalina Georgieva ve čtvrtek ve Washingtonu naléhala na všechny strany, aby se nadále snažily o udržitelný a trvalý mír. Podle ní by to přineslo prospěch celému regionu.

Jak mohou střely Tomahawk změnit poměr sil ve válce na Ukrajině?

Prezident USA Donald Trump zvažuje, že Ukrajině dodá střely Tomahawk s dlouhým doletem, což by pro Kyjev znamenalo významnou posilu. Nicméně Rusko v reakci varovalo před „vážnou eskalací“ konfliktu. Experti se nyní zamýšlí nad tím, co přesně Tomahawky představují a jaký by mohl být jejich skutečný dopad.

Hamás navzdory příměří upevňuje v Gaze svou moc. Proti komu ale bojuje?

Navzdory všeobecné euforii z vyhlášeného příměří mezi Hamásem a Izraelem i nadále Pásmo Gazy sužuje násilí. V nedávných střetech mezi Hamásem a členy různých klanů bylo zabito více než dvacet Palestinců. Objevily se také zprávy o tom, že Hamás na veřejném prostranství popravil muže se zavázanýma očima.

Babišovy sliby padají dva týdny po volbách. A to ještě ani nesložil vládu

Andrej Babiš sliboval štíhlejší stát a méně zbytečných úřadů. Místo toho předvádí kosmetickou hru s názvy a kompetencemi. Ruší ministerstva pro vědu a výzkum a evropských záležitosti, aby vytvořil nové – sportu, prevence a zdraví. Výsledek? Ne menší, ale složitější stát s nejasnou odpovědností, rozpůlenou agendou a rizikem, že se rozdělení kompetencí promění v naprostý chaos. Jeho šaráda se dotkne i tak důležitých ministerstev, jako zdravotnictví, školství nebo zahraničí.

Situace ve Francii je mimořádně složitá. Politici mají tři možnosti, každá je velmi riskantní, míní politoložka

Francouzská vláda se opět otřásá poté, co její poslední premiér Sébastien Lecornu odevzdal minulé pondělí svou rezignaci prezidentu Emmanuelu Macronovi, aby jej tentýž Macron minulý pátek večer jmenoval novým premiérem a pověřil sestavením vlády. Jakým směrem se bude francouzská politická situace ubírat dál, pro EuroZprávy.cz uvedla historička a politoložka z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity Doubravka Olšáková 

Vyšetřování odhalilo, co stálo za implozí ponorky Titan

Chybná konstrukce experimentální ponorky Titan, při jejíž implozi zemřelo pět lidí směřujících k vraku Titaniku, byla příčinou katastrofy. K tomuto závěru dospěla americká Národní rada pro bezpečnost v dopravě (NTSB) ve své závěrečné zprávě vydané ve středu.

Pověřil jsem CIA prováděním tajných operací ve Venezuele, potvrdil Trump. Maduro změnu režimu odmítá

Americký prezident Donald Trump potvrdil zprávu, že autorizoval Ústřední zpravodajskou službu (CIA) k provádění tajných operací uvnitř Venezuely, což vyvolalo rozhořčení u venezuelského lídra. Toto neobvyklé přiznání amerického vrchního velitele, týkající se aktivit zpravodajské organizace, které jsou obvykle zahaleny tajemstvím, přichází v době zvýšené vojenské přítomnosti USA v regionu.

Indie přistoupila na Trumpův požadavek. Přestane nakupovat ruskou ropu

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že Indie přestane nakupovat ruskou ropu, což označil za významné vítězství v jeho snaze vyvinout tlak na Vladimira Putina, aby ukončil válku na Ukrajině. Premiér Indie, Narendra Modi, ho o tomto kroku ujistil, přestože Trump vyjádřil dříve nespokojenost s indickými nákupy.

Nejde mu jen o Ukrajinu. Experti popsali, co je cílem Putina

Ruské tanky v Gruzii v roce 2008, anexe Krymu v roce 2014, invaze na Ukrajinu v roce 2022, opakované narušování evropského vzdušného prostoru ruskými vojenskými letouny a nyní záhadná pozorování dronů, která vedou k uzavírání letišť po celé Evropě. Tyto incidenty se sice mohou zdát nesouvisející, ve skutečnosti však představují jednotlivé kapitoly jediné, cílené a vyvíjející se strategie. Cílem Ruska je podle potřeby využívat vojenskou sílu, kdykoli je to možné, zapojit se do taktiky „šedé zóny“ válčení a všude vyvíjet politický nátlak. Moskva se o to pokouší po celá desetiletí, s jediným cílem: překreslit bezpečnostní mapu Evropy, aniž by vyprovokovala přímou válku s NATO.

