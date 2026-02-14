Sikorski: Pro Putina je nepřijatelná existence Ukrajiny jako národa s vlastní historií

Libor Novák

14. února 2026 18:59

Radoslaw Sikorski
Radoslaw Sikorski Foto: Facebook Radoslaw Sikorski

Polský ministr zahraničí Radosław Sikorski prohlásil, že válka na Ukrajině se v současné fázi mění v souboj o to, „kdo se zlomí dříve“. Podle něj se Rusko snaží otestovat vytrvalost ukrajinského lidu, zatímco jeho vlastní ekonomika se ocitá pod rostoucím tlakem. Sikorski upozornil, že Vladimir Putin sice mluví o míru, ale jeho představa je založena na kapitulaci Ukrajiny a potlačení její identity.

Sikorski zdůraznil, že pro Putina je nepřijatelná existence Ukrajiny jako národa s vlastní historií, zájmy a svobodnou vůlí integrovat se do západních struktur. Rusko by podle něj tolerovalo ukrajinskou kulturu pouze jako provinční folklor, nikoliv jako svébytný stát. Polský ministr však věří, že Ukrajinci na frontě neustupují a jejich morálka zůstává pevná navzdory ruskému bombardování.

Z historie podle Sikorského vyplývá, že útoky na civilní obyvatelstvo vůli k boji spíše utužují, což dokládají zkušenosti Londýna či Německa z druhé světové války. Skutečnou otázkou tak zůstává, kdy Rusku dojdou zdroje na vedení války. Sikorski podotkl, že první trhliny se v ruském hospodářství již začínají projevovat, což může být pro výsledek konfliktu rozhodující.

Šéf polské diplomacie se také razantně přihlásil o místo pro Evropu u jednacího stolu o budoucím míru. Argumentuje tím, že Evropa nyní nese zdaleka největší část nákladů na podporu ukrajinského odporu. Přestože uznává dřívější klíčovou roli USA při poskytování vojenské pomoci a strategických informací, upozornil, že současná americká finanční podpora je téměř nulová.

Sikorski poukázal na to, že v americkém Kongresu momentálně neexistuje žádný balíček pomoci ani reálná vyhlídka na jeho schválení. Evropa podle něj nyní nakupuje americké zbraně, aby je mohla dodat Ukrajině. Pokud tedy evropské státy válku financují a výsledek přímo ovlivňuje jejich vlastní bezpečnost, mají podle Sikorského plné právo podílet se na vyjednávání o urovnání konfliktu.

Sázky jsou podle polského ministra neuvěřitelně vysoké nejen pro Ukrajinu, ale pro celou Evropu a budoucí rozložení moci ve světě. V sázce je postavení Evropské unie jako jednoho z hlavních globálních aktérů. Sikorski popsal světový systém jako konstrukci o třech nohách, kde vedle Číny a Spojených států bude figurovat buď Rusko, nebo právě Evropská unie.

Výsledek války tak podle Sikorského rozhodne o tom, kdo bude v budoucnu ovlivňovat globální dění. Polsko, jako země na východním křídle NATO, vnímá bezpečnostní rizika velmi intenzivně a odmítá být vynecháno z rozhodování o budoucnosti kontinentu. Sikorski věří, že jednotná Evropa musí mít v této otázce silný a slyšitelný hlas.

Další zprávy