Sikorski: Polsko po Moskvou řízené sabotáži uzavírá poslední ruský konzulát v zemi

Ministr zahraničních věcí Polska, Radosław Sikorski, označil sabotážní útok na polskou železniční síť z minulého víkendu za akt státního terorismu řízený Ruskem. Zároveň oznámil, že Polsko uzavírá poslední zbývající ruský konzulát v zemi. Sikorski prohlásil, že jasným úmyslem víkendového bombového útoku bylo způsobit lidské oběti.
Polské bezpečnostní složky mezitím oznámily, že už zatkly několik osob spojených s incidentem. Mluvčí Jacek Dobrzyński ve středu potvrdil, že došlo k prvním zatčením, a později upřesnil, že jde o čtyři zadržené osoby. Již v úterý premiér Donald Tusk uvedl, že úřady identifikovaly dva ukrajinské občany zapojené do útoku. Ti měli přijet do Polska z Běloruska a krátce po umístění výbušných zařízení na koleje zase odjet.
Tusk sdělil, že Polsko věří, že tito muži spolupracovali s ruskými bezpečnostními službami a jeden z nich byl již dříve zatčen za sabotáž na Ukrajině. Tito dva však údajně nepatří mezi aktuálně zatčené osoby. Exploze poškodila koleje poblíž města Mika, na klíčové logistické trati spojující Varšavu s východním Polskem, která vede k hranici s Ukrajinou. Nedaleko došlo také ke zničení elektrických kabelů. K žádným obětem nedošlo, protože poškození trati včas zpozoroval strojvůdce regionálního vlaku a zalarmoval úřady.
Ministr Sikorski nařídil uzavření konzulátu v Gdaňsku, nicméně dodal, že se nejedná o plnou odezvu na útok. Neupřesnil, jaká další opatření by mohla Varšava přijmout. Polsko už v minulých letech uzavřelo dva další ruské konzuláty, v Krakově a Poznani, přičemž ambasáda ve Varšavě zůstává v provozu. Ruské ministerstvo zahraničí na to reagovalo prohlášením, že v odvetu sníží polskou diplomatickou a konzulární přítomnost v Rusku. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že vztahy s Polskem se zcela zhoršily.
Rusko sice popírá, že by stálo za sabotážními útoky v Evropě, ale polské a další evropské zpravodajské služby se domnívají, že Moskva zahájila kampaň žhářství, výbuchů a útoků na infrastrukturu. Cílem je oslabit podporu pro Ukrajinu a otestovat evropskou obranu. K útokům jsou obvykle využíváni jednorázoví operativci, často ukrajinští občané, kteří jsou verbováni přes aplikaci Telegram.
Premiér Tusk ve středu ráno hovořil s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Ukrajinský prezident přislíbil sdílet veškeré informace týkající se útoku. Obě země mají vytvořit bilaterální pracovní skupinu, která se pokusí zabránit dalším incidentům. Zelenskyj potvrdil, že všechny dostupné informace naznačují ruskou stopu a přirovnal útoky v Polsku k denním sabotážním akcím na Ukrajině.
Náčelník polského generálního štábu, Wiesław Kukuła, na tiskové konferenci ve Varšavě uvedl, že Rusko by mohlo vnímat dlouhé zimní noci a nadcházející sváteční období jako ideální čas pro zintenzivnění sabotážních aktivit. Armáda se chce připravit na „širokou škálu“ potenciálních incidentů, aby eliminovala jakýkoli prostor pro tento typ činnosti. Ministr obrany Władysław Kosiniak-Kamysz oznámil, že armáda pracuje na plánu Operace Horizont, v jehož rámci bude nasazeno 10 000 vojáků k ochraně kritické infrastruktury po celé zemi. Cílem je čelit diverzním aktům a zvýšit úroveň bezpečnosti pro polské občany.
Zdroj: Libor Novák