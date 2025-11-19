Polsko po sabotážích vzkazuje Rusku: Odpovíme, a nejen diplomaticky

Polský ministr zahraničních věcí Radosław Sikorski prohlásil v Sejmu, že nedávné incidenty na železnici nebyly jen pouhými diverzními akty, ale přímo státním terorem. Zdůraznil, že úmyslem těchto akcí bylo způsobit oběti na životech, a varoval, že to nezůstane jen u diplomatické odpovědi ze strany Polska. O konkrétních krocích, které budou následovat, prý bude Polsko informovat během nejbližších dní.
O víkendu došlo k sabotážním akcím na železničních tratích ve stanicích Mika a Gołąb poblíž Puław. Premiér Donald Tusk v úterý potvrdil, že tajné služby identifikovaly jako pachatele dva ukrajinské občany, kteří delší dobu spolupracovali s ruskými službami.
Jeden z nich byl již v květnu odsouzen lvovským soudem za diverzní akce na Ukrajině, druhý pochází z Donbasu. Oba se na podzim letošního roku dostali do Polska z Běloruska.
Šéf polské diplomacie Sikorski ve středu v Sejmu uvedl, že se jednalo o akci cizích služeb, která mohla způsobit železniční katastrofu a smrt mnoha lidí. Podle něj cizí stát vyslal dobře připravené diverzanty, a jen zázrakem se jim nepodařilo dosáhnout jejich cíle.
Dodal, že ruská vojenská rozvědka GRU si pro své nečestné úkoly běžně najímá subdodavatele, kteří jednají pod falešnou vlajkou. Tentokrát to však byl akt státního teroru, protože jasným cílem bylo ublížit lidem.
Sikorski dále ostře kritizoval ty, kteří obviňují Ukrajinu z ruských akcí na polském území, a označil je za politické diverzanty. Poukázal na to, že Rusko vynakládá miliardy na dezinformace a propagandu s cílem poštvat část veřejnosti proti ukrajinským sousedům, proti Evropské unii a proti uprchlíkům z Ukrajiny, kteří v Polsku našli útočiště před ruskými bombami.
Podle ministra je důvod Putinova jednání jasný. Jako Evropská unie je Polsko ve vztahu k Rusku obrovským hráčem, ale jako jednotlivý členský stát by Rusko představovalo velkou hrozbu. Polský ministr zahraničí zkritizoval i domácí politické podnikatele, kteří podle něj tomuto zákeřnému ruskému jednání zbaběle ustupují nebo jej dokonce zneužívají.
Uvedl, že tito lidé pro politický prospěch rozdmýchávají protievropské a protoukrajinské emoce a přitom se tváří jako největší vlastenci.
Šéf společnosti Alphabet, mateřské firmy Google, Sundar Pichai varoval, že by se pád takzvané bubliny v oblasti umělé inteligence (AI) dotkl každé společnosti. V rozhovoru pro BBC News Pichai sice označil růst investic do AI za „mimořádný moment“, ale zároveň poukázal na jistou „iracionalitu“ v současném boomu umělé inteligence.
Zdroj: Libor Novák