Slovensko překazilo žhářský útok na továrnu na drony. Nešlo o první případ ohrožení, řekl Kaliňák

Příslušníci slovenského Úřadu pro boj proti organizovanému zločinu (ÚBOK) překazili plánovaný žhářský útok na továrnu zabývající se výrobou bezpilotních systémů. V souvislosti s tímto případem policie obvinila tři cizince z přípravy zvlášť závažného trestného činu obecného ohrožení na objednávku. Dva ze stíhaných mužů byli zadrženi přímo na území Slovenska, třetí podezřelý skončil v rukou policie v Německu.
Terčem chystaného útoku se měl podle vyjádření policie stát závod společnosti Skyeton, který se nachází nedaleko Prešova na východním Slovensku. Výrobní podnik založil ukrajinský podnikatel Oleksandr Stepura se záměrem ochránit výrobu pokročilých monitorovacích a průzkumných dronů před ruskými vojenskými útoky. Zástupci dotčené společnosti se k celému incidentu odmítli vyjádřit.
K odhalení a zmaření plánované akce přispěla intenzivní operativně-pátrací činnost bezpečnostních složek, které vycházely z poznatků Slovenské informační služby a Vojenského zpravodajství. Při zásahu policisté zajišťovali rozsáhlé množství zápalné směsi benzinu a polystyrenu, známé jako napalm. Vedle hořlavin zabavili také potřebné nářadí, mobilní telefony, akční kameru a ručně vyhotovený plán objektu.
V případě dokončení útoku hrozil podle policejních vyjádření rozsáhlý požár, který mohl bezprostředně ohrozit zdraví a životy přibližně sedmdesáti osob nacházejících se v té době uvnitř budovy. Vzniknout mohla rovněž škoda velkého rozsahu, neboť hodnota majetku a vybavení umístěného ve výrobní hale dosahuje desítek milionů eur.
Slovenský ministr obrany Robert Kaliňák na tiskové konferenci potvrdil, že napadený závod se zabývá montáží průzkumných bezpilotních prostředků, přičemž licence na jejich vývoz do východní Evropy mu udělena nebyla. Podle ministra nejde o ojedinělý případ a slovenské orgány v posledních měsících podrobně zpracovávaly vícero informací o potenciálním ohrožení subjektů kritické infrastruktury. Dotčené firmy byly v předstihu instruovány ohledně možností své ochrany.
Podle dostupných informací pocházejí obvinění cizinci ze zemí východní Evropy. Samotný žhářský útok u Prešova měl podle zjištění médií provést zadržený občan Litvy. O uvalení vazby na dva podezřelé, kteří byli dopadeni na slovenské půdě, má příslušný soud rozhodovat v průběhu čtvrtka.
Vyšetřování celého případu nadále pokračuje pod dohledem specializovaných útvarů a policie nevylučuje možnou úpravu právní kvalifikace. Bezpečnostní složky státu v reakci na událost intenzivně pracují na dalším posílení ochrany objektů strategického významu.
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Zdroj: Libor Novák