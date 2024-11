Slovenský horolezec Ondřej Húserka je po smrti. Český kolega popsal poslední hodiny jeho života

"Ledovcové hodiny praskly a on se zřítil do ledové propasti. Nejprve narazil po osmi metrech na šikmou plochu a dále pokračoval labyrintem do útrob ledovce. Slanil jsem za ním a čtyři hodiny byl u něj, než jeho hvězda vyhasla. Víc není co dodat," napsal Holeček na sociální síti.

"Jediné co podotýkám je, že žádná záchranná akce nemůže vzkřísit co nedýchá. Dezinformace typu “zachraňme Ondru”, je nesmysl. Všichni, kdo se budou podílet na vyzvednutí tělesné schránky z divokého místa, riskují jediné a to, že navýšíme počet nešťastných pozůstalých," dodal.

Následně se rozepsal podrobněji o tom, co se stalo. "Najednou slyším heknutí a divné zvuky, které můj nervový systém okamžitě vyhodnotí. Špatně, zvuky, které sem nepatří. Zježilo se mi srdce. Řvu přes své zmučené hlasivky z nedostatku příjmu vody a spálených mrazem. Odpověď žádná. Znovu a znovu. Hlava už moc dobře ví, co se stalo, jen duše doufá, že vše je jinak. Bohužel náraz reality, kdy ode mě lana mizí někam do útrob ledového chřtánu, kam neměly směřovat, vypovídaly jasnými slovy… “Ondróóó….” řvu jako tur a řvu. Odpověď nepřichází. Dlouhej, vesmírnej čas pro mě, ač určitě neuběhlo více než půl minuty. Najednou z pekeldíry se ozval hlas: “pomóc, do pi…, pomóc.”," popsal na facebooku.

Vydal se na ním do propasti, kde ho následně nalezl ještě živého. "Ondra křičel… “vytáhni mě, prosíííím.” Mezi tímto okamžikem a marnými pokusy uběhla desítka minut. Snažil jsem se, dýchal a tahal. Bez úspěchu. Prostor byl malý, ledový a kluzký. Má mysl si nedokázala vůbec v tom prostoru temna představit, jak je tam uvězněný," popisuje český horolezec.

"Ondra byl zaklíněn hlavou a jednou rukou dolů. Tahání za volnou ruku nemělo cenu. Konečně jsem mohl účelně dělat pohyby k jeho vyproštění. V tom malém prostoru mi ho trvalo obrátit kolem dvou hodin," popsal. "Jeho pohyb byl podivně strnulý. Ze začátku jsem to přičítal času, který ho mačkal, jak v lisu, než mi to došlo. Zlomená páteř a nalitá horní víčka, které jsem nechtěl vidět, vypovídaly špatnou zprávu.. Necítí nohy a ruce jsou strnulé. Odpovědi na otázky i místo, totálně zmatečné… Zhasínala hvězda a odcházela v mém náručí… Trvalo to dlouhé hodiny," dodal.

Podle agentury TASR je záchranná akce, na kterou se složil tým dobrovolníků a profesionálů, plánována na noc z dneška na neděli středoevropského času. Slovenský horolezecký spolek, který celou situaci sleduje, věří, že „ještě existuje drobná naděje, že se k němu záchranáři dostanou a že se stane malý velký zázrak.“

Slovenské ministerstvo zahraničních věcí potvrdilo, že o případu ví, i když nepálské úřady dosud oficiálně nepotvrdily žádné horolezecké neštěstí a ani nekontaktovaly zastupitelský úřad Slovenské republiky v Dillí. Velvyslanectví Slovenska je v pravidelném kontaktu s honorárním konzulem v Káthmándú a slovenským horským vůdcem působícím v Nepálu.

„Slovenské velvyslanectví v Dillí i honorární konzul SR v Káthmándú jsou připraveni poskytnout veškerou potřebnou součinnost v rámci dostupných možností a kompetencí,“ uvedlo slovenské ministerstvo zahraničních věcí. Tato podpora zahrnuje především komunikaci a koordinaci s místními úřady a nepálskou záchrannou agenturou, která má právo vést záchranné operace v této oblasti.