Spojenci Ukrajiny z Evropy a Japonska jsou mírovým plánem USA znepokojeni

Spojenci Ukrajiny vyjádřili obavy ohledně amerického plánu na ukončení rusko-ukrajinské války, přičemž návrhy označili za „základ, který bude vyžadovat dodatečnou práci“. Ve společném prohlášení vydaném na summitu G20 v Jihoafrické republice lídři uznali, že plán obsahuje důležité prvky nezbytné pro spravedlivý a trvalý mír. Zároveň však citovali obavy týkající se hranic a navrhovaných omezení ukrajinských ozbrojených sil.
Toto prohlášení přichází den poté, co ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval, že Kyjev čelí „jednomu z nejtěžších momentů v naší historii“ kvůli tlaku na přijetí plánu, jehož uniklé detaily jsou vnímány jako výhodné pro Moskvu. Americký prezident Donald Trump dal Ukrajině čas do 27. listopadu, aby 28bodový plán přijala, zatímco ruský prezident Vladimir Putin uvedl, že by mohl sloužit jako „základ“ pro urovnání.
Společné prohlášení v sobotu podepsali lídři Kanady, Finska, Francie, Irska, Itálie, Japonska, Nizozemska, Španělska, Velké Británie, Německa a Norska. Připojili se k němu také dva vysocí představitelé Evropské unie. Lídři v něm zdůraznili, že jsou připraveni se angažovat, aby budoucí mír byl udržitelný, ale trvají na principu, že hranice nesmí být měněny silou.
Dále vyjádřili znepokojení nad navrhovaným omezením ukrajinských ozbrojených sil, které by Ukrajinu učinilo zranitelnou vůči budoucím útokům. Prohlášení také upozornilo, že implementace prvků souvisejících s Evropskou unií a NATO by vyžadovala souhlas členských zemí těchto organizací.
Široce uniklé detaily amerického mírového plánu navrhují, aby se ukrajinské jednotky stáhly z části východní Doněcké oblasti, kterou aktuálně kontrolují. Plán by de facto uznal ruskou kontrolu nad Doněckou a sousední Luhanskou oblastí a také nad jižním poloostrovem Krym, který Rusko anektovalo v roce 2014. Plán rovněž počítá se zmrazením hranic jižních ukrajinských oblastí Cherson a Záporoží podél současných bojových linií, přičemž obě oblasti jsou částečně okupovány Ruskem.
Americký návrh by dále omezil velikost ukrajinské armády na 600 000 vojáků, s evropskými stíhačkami umístěnými v sousedním Polsku. Kyjev by sice obdržel „spolehlivé bezpečnostní záruky“, nicméně konkrétní detaily nebyly upřesněny. Dokument uvádí, že „se očekává“, že Rusko nenapadne své sousedy a NATO se nebude dále rozšiřovat.
Plán rovněž naznačuje, že by Rusko bylo „znovu integrováno do globální ekonomiky“, a to prostřednictvím zrušení sankcí a pozváním k opětovnému připojení ke skupině G7, čímž by se znovu stalo skupinou G8. Trump v pátek prohlásil, že Zelenskému se americké návrhy „budou muset líbit“, dodal, že jinak budou Ukrajina a Rusko pokračovat v bojích.
Zelenskyj v pátek varoval národ, že země „může čelit velmi obtížné volbě: buď ztráta důstojnosti, nebo riziko ztráty klíčového partnera“. Slíbil, že s Američany bude na plánu pracovat „konstruktivně“. V sobotu Zelenskyj oznámil, že vyjednávací tým Ukrajiny povede šéf jeho kanceláře Andrij Jermak. Kyjev je kriticky závislý na dodávkách moderních zbraní z USA, včetně systémů protivzdušné obrany a zpravodajských informací.
Ruský prezident Vladimir Putin v pátek potvrdil, že Moskva americký plán obdržela, ale uvedl, že s Kremlem nebyl detailně projednán. Dodal, že Moskva je ochotná „projevit flexibilitu“, ale je také připravena pokračovat v bojích. Putin zahájil plnohodnotnou invazi na Ukrajinu v únoru 2022. V posledních měsících ruské jednotky pomalu postupují v jihovýchodní části Ukrajiny, a to i přes údajně těžké bojové ztráty.
Související
USA tlačí na Ukrajinu: Pokud Zelenskyj nepodepíše novou dohodu, ta budoucí bude mnohem horší
"Rozhodli se nás zabít chladem." Ukrajinci v Černihivu čelí ruským útokům na energetickou síť
válka na Ukrajině , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina)
Aktuálně se děje
před 20 minutami
Spojenci Ukrajiny z Evropy a Japonska jsou mírovým plánem USA znepokojeni
před 1 hodinou
Nečekaná ztráta spojence: Taylor Greene po útocích od Trumpa rezignuje, má strach o rodinu
před 2 hodinami
Trumpova neúčast zastiňuje africkou G20: Jihoafrická republika vzdoruje tlaku USA
před 4 hodinami
USA tlačí na Ukrajinu: Pokud Zelenskyj nepodepíše novou dohodu, ta budoucí bude mnohem horší
před 5 hodinami
Do domu brazilského exprezidenta vtrhla policie, Bolsonara zatkla
před 7 hodinami
Trumpův mírový plán vyvolal v Bruselu rozhořčení. Hrozí, že zmaří snahy Evropské unie
před 8 hodinami
Zelenskyj odolává sílícímu tlaku, aby vyhodil poradce Jermaka
před 9 hodinami
"Rozhodli se nás zabít chladem." Ukrajinci v Černihivu čelí ruským útokům na energetickou síť
před 10 hodinami
Spojenci Ukrajiny chtějí na summitu G20 vylepšit americký mírový plán
včera
Obchody mají za sebou podzimní uzavírky. Zákonu se podřídí ještě o Vánocích
včera
Počasí začíná být příhodné pro lyžaře. Meteorologové řekli, kdy začne sezóna
včera
Na školním výletě v Kanadě zaútočil medvěd. Zranění školáci a učitelé bojují o život
včera
Trumpův mírový plán téměř plně vyhovuje požadavkům Putina, odhaluje analýza
včera
Ztráta důstojnosti, partnera, nebo extrémní zima. Ukrajina je v nejtěžším okamžiku historie, řekl Zelenskyj národu
včera
Japonsko se chystá restartovat provoz největší jaderné elektrárny na světě
včera
Peskov: Žádný návrh mírového plánu jsme od USA stále nedostali
včera
Evropští lídři kvůli mírovému plánu volali Zelenskému. Jednejte o konci války, než bude pozdě, vzkazuje Moskva
včera
Čínský odpor k Japonsku roste. Co stojí za tamní nenávistí vůči premiérce Takaichi?
včera
Boj s fosilními palivy nabírá na intenzitě. Lula da Silva za něj pojede lobovat na summit G20
včera
Americký mírový plán je pro Evropu blesk z čistého nebe. Lídři chtějí naléhavě mluvit se Zelenským
Předseda Evropské rady António Costa otevřeně přiznal, že Evropská unie nebyla o americkém plánu pro ukončení války na Ukrajině informována. Z tohoto důvodu podle něj "nedává smysl" se k němu vyjadřovat. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová však reagovala o něco diplomatičtěji, když uvedla, že EU úzce spolupracuje se Zelenským a "Koalicí ochotných" na dosažení spravedlivého a trvalého míru pro Ukrajinu.
Zdroj: Libor Novák