Spor o Trumpův mírový plán: Podle Kyjeva jej navrhli Rusové. Zapojili jsme do jednání i Ukrajince, reaguje Bílý dům

Libor Novák

21. listopadu 2025 9:11

Marco Rubio
Marco Rubio

Mírový plán na ukončení války na Ukrajině, který představily Spojené státy, obsahuje mimo jiné požadavek, aby Kyjev postoupil Rusku oblasti Donbasu na východě země. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ve čtvrtek apeloval na dosažení "důstojného míru," přičemž Rusko ve stejný den oznámilo, že se mu podařilo dobýt strategicky významné město Kupjansk, což však Kyjev popřel.

Podle návrhu devadesátibodového plánu, jehož kopii získala agentura AFP, by se Ukrajina musela vzdát části východního území Rusku a výrazně omezit velikost své armády. Kyjev by se také musel zavázat, že nikdy nevstoupí do NATO. Plán rovněž nepočítá s nasazením západních mírových sil, které si Ukrajina přála, ačkoli evropské bojové letouny by byly umístěny v sousedním Polsku za účelem ochrany Ukrajiny.

Americký úředník pro AFP uvedl, že návrh plánu obsahuje silnou bezpečnostní záruku pro Kyjev, vytvořenou po vzoru pravidel NATO. Ta by zavazovala USA a evropské spojence k reakci na jakýkoli útok na Ukrajinu. Rusko by naopak mělo být znovu přijato do skupiny G8 a integrováno zpět do globální ekonomiky. Američtí představitelé nicméně zdůraznili, že se stále jedná o "pracovní dokument." Tisková tajemnice Bílého domu Karoline Leavittová prohlásila, že prezident plán podporuje, jelikož je "dobrý jak pro Rusko, tak pro Ukrajinu."

Leavittová dále potvrdila, že na plánu "potichu" pracovali asi měsíc zvláštní vyslanec USA Steve Witkoff a americký ministr zahraničí Marco Rubio, a to jak s Ruskem, tak s Ukrajinou. Odmítla však obavy, že návrh odráží mnohé z maximalistických požadavků Moskvy. Ukrajinský prezident Zelenskyj uvedl, že očekává, že o plánu bude jednat s prezidentem Trumpem "v nadcházejících dnech." Zdůraznil, že jakákoli dohoda musí přinést "důstojný mír" a zajistit "respekt k naší nezávislosti a suverenitě." Zelenskyj se v Kyjevě setkal také s delegací Pentagonu vedenou tajemníkem americké armády Danielem Driscollem.

Z hlediska území dokument, do kterého nahlédla AFP, předpokládá, že Krym, Luhansk a Doněck budou uznány za fakticky ruské, a to i Spojenými státy. Kyjev stále částečně kontroluje Luhanskou a Doněckou oblast, které společně tvoří průmyslový pás Donbasu na frontové linii. Krym anektovalo Rusko již v roce 2014. Oblasti Doněcku, ze kterých se Ukrajina stáhla, by měly být považovány za demilitarizovanou zónu, do které ruské síly nevstoupí. Jižní regiony Cherson a Záporoží – které Rusko nepravdivě prohlašuje za anektované – mají být "zmrazeny podél linie kontaktu," uvádí plán.

Tento návrh pro Donbas, Cherson a Záporoží odpovídá předchozím požadavkům Moskvy. Ruskem okupovaná Záporožská jaderná elektrárna by měla být pod dohledem Mezinárodní agentury pro atomovou energii a vyrobená elektřina by se dělila mezi Rusko a Ukrajinu. Rusko okupuje zhruba pětinu ukrajinského území, z velké části zničeného dlouholetými boji, zejména na východě. Ukrajina dříve prohlašovala, že nikdy neuzná ruskou kontrolu nad svým územím, nicméně připustila, že by mohla být nucena získat jej zpět diplomatickými prostředky.

V otázce bezpečnosti plán požaduje, aby Ukrajina snížila počet své armády na 600 tisíc vojáků. NATO by se zavázalo nerozmístit na Ukrajině jednotky, což by zmařilo naděje Kyjeva na evropské mírové síly. Země by navíc nemohla vstoupit do NATO na základě své vlastní ústavy ani stanov Aliance. Tyto body jsou v souladu s dříve zveřejněnými ruskými požadavky a jdou proti tzv. červeným liniím, které stanovila Ukrajina. Plán sice slibuje, že Ukrajina obdrží "spolehlivé bezpečnostní záruky," avšak bez dalších specifikací. Uprostřed eskalujícího korupčního skandálu na Ukrajině, kvůli němuž už přišli o práci dva ministři, Kyjev údajně odstranil z textu zmínku o auditu zahraniční pomoci a nahradil ji výzvou k "úplné amnestii," dodal vysoký americký úředník.

Navrhovaná dohoda předpokládá, že Rusko bude "reintegrováno do globální ekonomiky" po téměř čtyřech letech přísných sankcí a bude mu umožněn návrat do G8. Dokument také uvádí: "Očekává se, že Rusko nenapadne sousední země a NATO se dále nebude rozšiřovat." Nicméně všechny sankce by se okamžitě obnovily, pokud by Rusko Ukrajinu znovu napadlo, "navíc s rozhodnou koordinovanou vojenskou reakcí."

Obsah plánu vyvolal spekulace o zapojení Moskvy do jeho přípravy. "Zdá se, že Rusové to navrhli Američanům a ti to přijali," řekl agentuře AFP vysoce postavený ukrajinský zdroj. Američtí představitelé však silně popírají, že by se jednalo o ruský plán, a tvrdí, že byl vypracován po týdnech konzultací, do nichž byli zapojeni Witkoff, Rubio, Ukrajinci i Moskva.

Od návratu do Bílého domu Trumpův postoj k válce na Ukrajině dramaticky kolísá. V únoru se pohádal se Zelenským v Oválné pracovně, zatímco v září prohlásil, že by se Ukrajina měla pokusit získat své území zpět. Trump také uvalil na Rusko sankce, jelikož je stále více frustrován prezidentem Vladimirem Putinem poté, co summit v Moskvě nepřinesl žádné výsledky.

Na frontě Rusko ve čtvrtek tvrdilo, že dobylo klíčové město Kupjansk na východní Ukrajině, což Kyjev popřel. Putin mezitím navštívil velitelství armády, aby promluvil s důstojníky. Ruský útok na město Záporoží na jihu Ukrajiny si podle záchranných služeb vyžádal ve čtvrtek pět mrtvých a tři zraněné.

