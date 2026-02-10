Starmer utnul výzvy k rezignaci. Odstoupit nehodlá

Britský premiér Keir Starmer čelí nejvážnější krizi svého úřadu poté, co lídr skotských labouristů Anas Sarwar veřejně vyzval k jeho rezignaci. Starmer na pondělním zasedání parlamentní frakce prohlásil, že není připraven odejít a uvrhnout zemi do chaosu, jeho pozice je však po sérii rezignací klíčových spolupracovníků vážně oslabena.
Hlavním spouštěčem turbulencí je skandál kolem jmenování Petera Mandelsona britským velvyslancem v USA. Vyšlo totiž najevo, že Mandelson udržoval vazby s usvědčeným sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem i po jeho odsouzení.
V důsledku tohoto pochybení rezignoval v neděli premiérův nejbližší poradce a šéf úřadu Morgan McSweeney, který jmenování prosazoval. V pondělí jej následoval ředitel komunikace Tim Allan, jenž ve funkci strávil pouhých pět měsíců. Podle informací listu The Guardian navíc o odchodu vyjednává i nejvýše postavený státní úředník Chris Wormald.
Anas Sarwar zdůvodnil svou výzvu k premiérově demisi tím, že chyby ústřední vlády v Londýně drasticky poškozují šance labouristů v květnových volbách do skotského parlamentu. Průzkumy naznačují, že skotská Labour Party by mohla skončit až třetí za SNP a Reform UK. Sarwar uvedl, že ačkoliv považuje Starmera za slušného člověka, jeho setrvání v úřadu se stalo neúnosným rozptylováním.
V pozadí krize již začíná boj o případné nástupnictví. Starmerova zástupkyně Angela Rayner sice vyjádřila premiérovi podporu, zároveň se však objevily informace o dočasném spuštění její rozpracované webové stránky pro lídrovskou kampaň. Rayner spojitost se stránkou popřela a označila ji za podvrh. Ministr zdravotnictví Wes Streeting se pro změnu pokusil od Mandelsona distancovat zveřejněním soukromých zpráv, v nichž kritizoval vládní strategii a premiérovu schopnost komunikace.
Starmer svým poslancům vzkázal, že vyhrál každý politický boj, do kterého vstoupil, a hodlá bojovat i nyní. Přestože mu kabinet vyjádřil loajalitu, někteří ministři v soukromí varují, že se jeho premiérství nachází v konečné fázi. Situaci mohou v nejbližších týdnech rozhodnout doplňovací volby v obvodech Gorton a Denton.
Americký prezident Donald Trump podrobil ostré kritice olympionika Huntera Hesse poté, co se tento akrobatický lyžař negativně vyjádřil k současné politické situaci ve Spojených státech. Hess na tiskové konferenci před zahájením her v Itálii prohlásil, že nošení národní vlajky neznamená automatický souhlas se vším, co se v jeho vlasti děje. Zdůraznil, že reprezentuje ty aspekty USA, které jsou v souladu s jeho morálními hodnotami.
Zdroj: Libor Novák