Starý svět je definitivně minulostí, situace na Ukrajině je strašná, prohlásil Rubio

Americký ministr zahraničí Marco Rubio ve čtvrtek prohlásil, že starý svět je definitivně minulostí. Před zahájením Mnichovské bezpečnostní konference uvedl, že rychlé globální změny nutí všechny státy přehodnotit své pozice v nové geopolitické éře. Podle šéfa americké diplomacie se svět mění přímo před očima a éra, ve které vyrůstal, už neexistuje.
Rubio zdůraznil, že rychlost probíhající transformace vyžaduje od vlád i spojenců důkladné přezkoumání jejich budoucích rolí. Podobné diskuse již podle jeho slov probíhají v rámci soukromých konzultací s partnery Spojených států. Mnichovské setkání označil za rozhodující moment a vyjádřil naději, že jednání s klíčovými spojenci pomohou tyto debaty posunout kupředu.
Na okraj konference má ministr v plánu setkat se s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Rubio připomněl, že tato schůzka je pravděpodobně již pevně zahrnuta v jeho nabitém programu. V souvislosti s pokračujícím ruským bombardováním Ukrajiny během zimních měsíců označil tamní situaci za naprosto strašnou.
Zdůraznil, že právě kvůli nepředstavitelnému utrpení lidí v nejmrazivější části roku je nutné válku ukončit. Spojené státy se podle něj již více než rok intenzivně snaží o diplomatické řešení, které by konflikt zastavilo. Rubio podotkl, že války jsou špatné a jejich důsledky pro civilní obyvatelstvo jsou tragické.
Součástí ministrovy cesty je také návštěva Maďarska, kde se plánuje setkat s premiérem Viktorem Orbánem. Rubio vysvětlil, že tato návštěva navazuje na loňská bilaterální jednání, kdy maďarští představitelé navštívili Spojené státy. Po zastávce v Budapešti má americký ministr v plánu zamířit také na Slovensko.
Marco Rubio rázně odmítl spekulace o tom, že by jeho nedávné aktivity a cesty signalizovaly odklon USA od Evropy. Naopak zdůraznil, že Washington zůstává s evropským kontinentem velmi těsně propojen. Spojené státy podle něj nehodlají své vazby na evropské partnery oslabovat.
Na dotaz, zda bude na Maďarsko a Slovensko vyvíjet tlak, aby zastavily nákupy ruských energií, ministr odmítl odpovědět konkrétně. Uvedl pouze, že takto citlivé záležitosti budou předmětem neveřejných diplomatických jednání. Další podrobnosti ke strategii v energetické oblasti proto nechtěl komentovat.
