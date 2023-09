Štěnice zamořily Francii: Jsou doma, v metru - všude. „Nikdo není v bezpečí“ varuje náměstek starosty Paříže

S ohledem na to, že do olympijských her v Paříži zbývá necelý rok, vznikly obavy, že hmyz sající krev by mohl ohrozit účastníky příštích letních olympijských her. Tyto obavy vedly k požadavkům na přijetí opatření.

Na sociálních sítích byla zveřejněna videa štěnic, které se vyskytly v rychlovlacích a pařížském metru. Lidé hlásí pozorování těchto tvorů dokonce i v kinech a na letišti Charlese de Gaulla. Online média jsou denně zaplavená zprávami o této "invazi".

Poté, co se informace dostaly až na nejvyšší úroveň vlády, uvedl v pátek ministr dopravy Clemente Beaune, že příští týden bude projednávat tuto záležitost s dopravci.

Štěnice napadly Francii Foto: ABC News

Beaune slíbil, že "ujistí a ochrání" cestující, kteří využívají veřejnou dopravu, a na platformě X, dříve známé jako Twitter, uvedl, že dopravci budou "jednat více ve prospěch zákazníků".

Jeho příspěvek přišel den poté, co náměstek pařížského starosty Emmanuel Grégoire napsal jménem radnice francouzské metropole dopis, v němž vyzval premiérku Élisabeth Borneovou, aby zasáhla proti „pohromě“.

„Stát naléhavě potřebuje zavést akční plán proti této pohromě, protože Francie se připravuje na pořádání olympijských a paralympijských her v roce 2024,“ napsal podle agentury Reuters Grégoire.

„Nikdo není v bezpečí,“ uvedl v samostatném příspěvku ve čtvrtek na síti X, když vyzval ke „koordinovaným opatřením“ mezi zdravotnickými úřady a místními komunitami, aby se zabránilo šíření štěnic, které se zavrtávají do nábytku, oblečení a ložního prádla a živí se jimi, krví, a to obvykle v noci. Samice mohou naklást až sedm vajec denně, což znamená, že se napadení může rychle šířit.

Právě se přehrává: Francouzští představitelé bojují s invazí štěnic před olympijskými hrami v Paříži Francouzští představitelé bojují s invazí štěnic před olympijskými hrami v Paříži Video: NBC News

Podle červencové studie agentury ANSES, která se zabývá hodnocením zdravotních rizik v potravinách, životním prostředí a na pracovištích, byla více než jedna z deseti francouzských domácností v období 2017 až 2022 postižena štěnicemi. Kousnutí štěnicemi může způsobit vyrážky, alergické reakce a puchýře. Francouzská vláda doporučuje, aby lidé prali oblečení a ložní prádlo při vysokých teplotách, vysávali nábytek a koberce a v případě trvajícího problému kontaktovali profesionální deratizační služby.

Úroveň příjmu domácnosti nemá vliv na pravděpodobnost, že se stane obětí zamoření štěnicemi. Avšak příjmová úroveň rodin hraje roli při trvání zamoření, protože domácí deratizační služby účtují průměrně 866 eur (21.000 korun), jak uvedla ANSES.

Náměstek primátora Grégoire vyzval domácí pojišťovny, aby zahrnuly náklady na deratizaci do svých plánů a město podpoří domácnosti s nižšími příjmy pomocí finančních příspěvků na vyhlazení štěnic.

Podle Sophie Marie Niangové, která studuje sociologii v Cambridge, se zamoření štěnicemi zhoršuje u lidí s nižšími příjmy, kteří si nemohou dovolit stále rostoucí náklady na deratizaci.

Poslanci Národního shromáždění žádají omezení cen za deratizaci, ale jejich volání bylo ignorováno od roku 2019. Problém získal na intenzitě i díky turistům v pronájmech s nízkými hygienickými standardy, kteří nevědomky přenesli štěnice do centra Paříže. Toto zamoření přispělo k obavám, že město není dostatečně připraveno na letní olympijské hry v roce 2024. Téměř současně s tím se v Paříži objevily masové protesty po policejní vraždě Nahela Marzouka, 17letého mladíka severoafrického původu. Obě události Paříži moc neprospívají směrem k olympijským hrám.