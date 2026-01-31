Stovky zmínek o Trumpovi, komunikace s Muskem i Andrewem. USA zveřejnily miliony stránek o Epsteinovi

Ministerstvo spravedlnosti Spojených států zveřejnilo rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se zesnulého sexuálního delikventa Jeffreyho Epsteina. Tento krok přichází poté, co úřad o šest týdnů zmeškal zákonem stanovený termín, který loni podepsal prezident Donald Trump. Celkem bylo veřejnosti zpřístupněno přibližně tři miliony stránek textu, 180 tisíc fotografií a dva tisíce videonahrávek.
Náměstek generálního prokurátora Todd Blanche uvedl, že toto zveřejnění představuje završení komplexního procesu identifikace a prověřování materiálů. Podle jeho slov bylo cílem zajistit transparentnost vůči americkému lidu a splnit zákonné požadavky. Soubory obsahují mimo jiné detaily o Epsteinově pobytu ve vězení, včetně jeho psychologického posudku, a vyšetřovací záznamy o jeho společnici Ghislaine Maxwellové.
Mezi dokumenty se nachází e-mailová korespondence, která odhaluje Epsteinovy vazby na britskou elitu. Zvláštní pozornost vyvolávají zprávy s osobou označenou jako „The Duke“, o které se předpokládá, že jde o Andrewa Mountbatten-Windsora. V e-mailech se diskutuje o večeři v Buckinghamském paláci s důrazem na soukromí a objevuje se v nich také nabídka na seznámení s mladou Ruskou.
E-maily podepsané iniciálou „A“ s titulem vévody z Yorku pocházejí ze srpna 2010, tedy z doby dva roky po Epsteinově prvním odsouzení. Andrew Mountbatten-Windsor dlouhodobě popírá jakékoli pochybení a jeho zástupci byli v souvislosti s novými odhaleními kontaktováni. Dokumenty naznačují, že v kontaktu s Epsteinem byla i jeho bývalá manželka Sarah Fergusonová, která ho v jednom z dopisů nazvala speciálním přítelem.
Další část materiálů se týká finančních transakcí mezi Epsteinem a blízkými britských politiků. V roce 2009 odeslal Epstein částku 10 000 liber Reinaldu Avilovi da Silvovi, manželovi lorda Petera Mandelsona. Finance měly sloužit k úhradě kurzu osteopatie, přičemž Epstein v korespondenci potvrdil odeslání půjčky. Mandelson byl později odvolán z postu velvyslance v USA kvůli podpůrným zprávám, které Epsteinovi zasílal.
V nových souborech se stovky zmínek týkají také současného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Dokumenty obsahují seznam obvinění, která shromáždila FBI prostřednictvím horké linky, ačkoli ministerstvo spravedlnosti zdůraznilo, že mnoho z těchto tvrzení je nepodložených nebo falešných. Úřad uvedl, že tyto senzacechtivé zprávy byly podány těsně před volbami v roce 2020 a postrádají věrohodnost.
Pozornost vyvolala také komunikace s miliardářem Elonem Muskem, který v roce 2012 zjišťoval termíny nejdivočejších večírků na Epsteinově ostrově. Musk v e-mailech zmiňoval potřebu si odpočinout po náročné práci a dotazoval se na logistiku dopravy vrtulníkem. Přestože Musk v minulosti popřel, že by Epsteinova pozvání přijal, záznamy ukazují na plánování několika cest, i když neexistuje důkaz, že se skutečně uskutečnily.
Mluvčí Billa Gatese se musel ohradit proti tvrzením obsaženým v konceptech e-mailů, které zřejmě sepsal sám Epstein, ale není jasné, zda byly odeslány. Tyto texty obsahovaly spekulace o Gatesově zdravotním stavu a jeho soukromém životě. Zástupci zakladatele Microsoftu označili tato tvrzení za naprosto absurdní a za pokus usvědčeného lháře o pomluvu a polapení vlivné osobnosti.
Součástí zveřejněné složky je i návrh obžaloby z Floridy z počátku tisíciletí, který naznačuje, že prokurátoři původně uvažovali o obvinění dalších tří osob. Tito lidé, jejichž jména zůstala v dokumentech začerněna, měli Epsteinovi pomáhat s domlouváním schůzek s nezletilými dívkami. Dokument popisuje spiknutí za účelem navádění osob mladších 18 let k prostituci, což vyvolává otázky, proč tito spolupachatelé nebyli nikdy potrestáni.
Zveřejnění provázejí kontroverze ohledně ochrany soukromí obětí, neboť se v textech objevila řada jmen bez řádného znečitelnění. Právní zástupce mnoha poškozených Bradley Edwards prohlásil, že ministerstvo spravedlnosti tímto selháním porušilo práva a důvěru více obětí než kdykoli předtím. Todd Blanche připustil, že při takovém objemu dat byly chyby nevyhnutelné, a úřad zřídil schránku pro podněty od postižených.
Někteří demokratičtí politici, například kongresman Ro Khanna, vyjádřili pochybnosti o úplnosti zveřejněných materiálů. Podle nich ministerstvo stále zadržuje přibližně 2,5 milionu stránek, které byly identifikovány jako relevantní, ale nebyly uvolněny po procesu redakce. Khanna uvedl, že bude důkladně zkoumat důvody tohoto postupu a bude nadále tlačit na plnou transparentnost celého archivu.
Dokumenty rovněž obsahují výpovědi obětí, které popisují traumatické zážitky a způsoby, jakými s nimi bylo manipulováno. Jedna z žen v rozhovoru pro FBI uvedla, že se Epsteinovi svěřila se svým dřívějším zneužíváním, čehož finančník následně využil k vlastnímu prospěchu. Tyto záznamy slouží jako připomínka rozsahu Epsteinovy kriminální činnosti a dopadu na životy stovek dívek, které se často nedočkaly spravedlnosti.
Související
Úřady oznámily, že našly přes milion nových dokumentů v kauze Epsteina
Trump také sdílí naši lásku k mladým dívkám, píše se v dopise, který zřejmě poslal Epstein
Jeffrey Epstein , Donald Trump , Elon Musk
