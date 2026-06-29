Střelba na severu Německa: Po útoku ve Stade je pět mrtvých

V dolnosaském městě Stade došlo v pondělí kolem poledne ke tragické střelbě, která si vyžádala pět lidských životů. K incidentu došlo v hanzovním městě, které má bezmála padesát tisíc obyvatel. Na místo okamžitě vyrazilo velké množství policistů a záchranářů.
Krvavý incident se podle informací přímo od policejního mluvčího odehrál v bezprostřední blízkosti zařízení pro mládež, které se nachází v městském centru. Střelba byla konkrétně hlášena v oblasti Dankersstraße. Zda se mezi pěti lidmi, kteří útok nepřežili, nacházejí také děti či mladiství, nebylo bezprostředně po události známo.
Policie v souvislosti s útokem zahájila rozsáhlou operaci a situaci na místě označila za vysoce dynamickou. Do akce byly nasazeny značné síly včetně dvou vrtulníků, které začaly kroužit přímo nad centrem Stade. Bezpečnostním složkám se během zásahu podařilo úspěšně dopadnout a zadržet jednoho muže, který je z celého činu důvodně podezřelý.
Místní policejní ředitelství v Lüneburgu i tamní oddělení ve Stade vydala prostřednictvím sociální sítě X a speciálního kanálu v aplikaci WhatsApp varování pro veřejnost. Úřady vyzvaly obyvatele, aby se kvůli zajištění vlastní bezpečnosti oblasti Dankersstraße zcela vyhnuli a opustili ji. Apelovali také na striktní dodržování všech pokynů od zasahujících policistů.
Na místo neštěstí, které leží jen kousek od místní policejní stanice, dorazil velký počet duchovních a krizových interventů k poskytování duchovní a psychologické péče. Motivace střelce a přesné pozadí celé tragické události zůstávají v této chvíli pro vyšetřovatele nejasné.
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Zdroj: Jan Hrabě