Sunak varuje před zneužitím vyjednávání o příměří na Ukrajině ze strany Ruska

"Musíme si být vědomi, že jakákoliv jednostranná výzva Ruska k příměří je v současném kontextu zcela nesmyslná. Myslím, že by to bylo špatné rozhodnutí. Rusko by ho využilo k přeskupení a posílení svých jednotek," řekl Sunak na dnešním setkání s lídry vojenského uskupení Společné expediční síly (JEF), které kromě Británie sdružuje také Dánsko, Estonsko, Finsko, Island, Lotyšsko, Litvu, Nizozemsko, Norsko a Švédsko.

Dokud se Rusko z Ukrajiny nestáhne, nemohou a neměla by se podle něj vést žádná skutečná jednání o příměří na Ukrajině, uvedl Sunak. Vyzval také k dalším dodávkám zbraní Kyjevu, Ukrajina podle něj potřebuje systémy protivzdušné obrany, dělostřelectvo a obrněná vozidla.

Ještě před Sunakovou cestou do Lotyšska Británie oznámila, že bude v příštím roce pokračovat ve zbrojních dodávkách Ukrajině. Sunak a hostitel schůzky, lotyšský premiér Krišjaniš Karinš, také zdůraznili význam zachování západních sankcí proti Moskvě a jejím spojencům. "Musíme se i nadále soustředit na to, abychom narušovali schopnost Ruska přeskupit se a doplnit zásoby," dodal britský premiér.

Cestou videospojení promluvil na summitu také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ve svém vystoupení podle serveru RBK-Ukrajina každému z přítomných lídrů řekl, jaké dodávky zbraní Ukrajina od jejich zemí potřebuje. Například Švédsko požádal o předání dělostřeleckých systémů Archer, Norsko o dodání systému protivzdušné obrany NASAMS a Finsko o dělostřelecké granáty ráže 152 a 122 milimetrů.