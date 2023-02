Sunak vnímá potřebu zintenzivnit pomoc Ukrajině

"Spojené království bude vždy stát na straně spravedlnosti a práva," řekl Sunak a dodal, že Londýn podporuje Ukrajinu od samého počátku. A nyní je podle premiéra ten správný čas spojeneckou pomoc zesílit.

Ukrajina podle Sunaka potřebuje střely dlouhého doletu, dělostřelectvo, obrněná vozidla a to vše by měla dostat. A Británie chce být první, která zbraně delšího dosahu ukrajinským silám poskytne. Londýn chce podle Sunaka také pomoci Ukrajině vybudovat letectvo. Uvedl, že poskytnutí letadel je komplikované, ale že zemím, které by tak mohly učinit hned, Británie pomůže.

Sunak rovněž připomenul slova generálního tajemníka NATO Jense Stoltenberga, že Ukrajina se jednou stane součástí Severoatlantické aliance. Do té doby by měla získat bezpečnostní záruky a jistoty. "Má na ně právo," řekl. O tom, jak by záruky mohly vypadat, by aliance podle britského premiéra mohla jednat na příštím summitu.