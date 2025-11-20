Švédský generál varuje: Evropa se musí připravit na „generační“ konflikt. Rusko už brzy otestuje jednotu NATO

Libor Novák

20. listopadu 2025 16:42

Ruská armáda
Ruská armáda Foto: web Ministerstva obrany RF

Rusko pravděpodobně brzy prověří závazek NATO o kolektivní obraně, protože Moskva stupňuje svou kampaň hybridních útoků proti Evropě. Uvedl to v rozhovoru pro server Politico švédský náčelník obrany, generál Michael Claesson. Upozornil, že Evropa se musí připravit na „generační“ konflikt s Ruskem.

Generál Claesson vyjádřil přesvědčení, že Rusko je připraveno testovat článek 5 NATO v pobaltských státech nebo kdekoli jinde v Evropě. Zdůraznil, že Kreml je ochotný podstoupit obrovská strategická rizika, aby získal to, co považuje za možné. Jako příklady uvedl minulé vojenské kampaně prezidenta Vladimira Putina v Čečensku, Gruzii a na Krymu.

V posledních měsících čelí evropské země bezprecedentní vlně hybridních útoků. Ty sahají od zjevných narušení vzdušného prostoru ruskými letouny a drony až po klamání signálů GPS nad Baltským mořem a podezřelé incidenty s drony nad vojenskými areály a letišti. Polská vláda navíc tento týden potvrdila, že za explozí železniční trati mezi Polskem a Ukrajinou stojí ruští agenti. Claesson varoval, že Moskva hraje s relativně malými prostředky, ale vytváří značné efekty.

V reakci na tyto hrozby začalo NATO přesouvat vojenské vybavení, jako jsou letouny a protiletadlové systémy, do států na frontové linii bloku. Litevský ministr zahraničí Kęstutis Budrys upozornil, že hybridní útoky představují extrémní nebezpečí pro kritickou infrastrukturu a Evropa je minuty od velkých obětí.

Claesson varuje, že Moskva pravděpodobně nepřestane alianci testovat bez ohledu na to, zda současné diplomatické úsilí USA ukončí válku na Ukrajině. Podle něj je kolektivní Západ v systémovém konfliktu s Ruskem, jehož řešení si vyžádá dlouhou dobu, pravděpodobně celou generaci. Nejde o něco, co by mohlo zmizet s potenciálním příměřím nebo mírovou dohodou na Ukrajině.

Generál dále argumentuje, že tato realita by měla vést ke změně priorit. Země se podle něj v současné době příliš soustředí na budoucí hrozbu obnovení konvenční ruské armády, místo aby řešily probíhající snahy Kremlu zneužívat rozdělení v Evropě.

Upozornění německého ministra obrany Borise Pistoriuse, že Moskva by mohla být schopna zaútočit na členský stát NATO už v roce 2028, je podle Claessona zajímavé z teoretického hlediska. Odvádí však pozornost od skutečného problému, kterým je snaha Ruska rozbít soudržnost Aliance. Generál vidí v polarizované politice, která je dnes ve většině evropských zemí skutečností, ideální cíl pro hybridního válečníka. Tento stav nejasnosti je vlhkým snem pana Putina, protože jej lze vždy zneužít.

Claesson trvá na tom, že Evropa musí Moskvě čelit. Jediným jazykem, kterému Rusko rozumí, je síla. Podle generála je nutné být pevný, protože neustupovat není správná odpověď, protože to Rusko jen motivuje k dalším akcím.

