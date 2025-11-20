Švédský generál varuje: Evropa se musí připravit na „generační“ konflikt. Rusko už brzy otestuje jednotu NATO

Rusko pravděpodobně brzy prověří závazek NATO o kolektivní obraně, protože Moskva stupňuje svou kampaň hybridních útoků proti Evropě. Uvedl to v rozhovoru pro server Politico švédský náčelník obrany, generál Michael Claesson. Upozornil, že Evropa se musí připravit na „generační“ konflikt s Ruskem.
Generál Claesson vyjádřil přesvědčení, že Rusko je připraveno testovat článek 5 NATO v pobaltských státech nebo kdekoli jinde v Evropě. Zdůraznil, že Kreml je ochotný podstoupit obrovská strategická rizika, aby získal to, co považuje za možné. Jako příklady uvedl minulé vojenské kampaně prezidenta Vladimira Putina v Čečensku, Gruzii a na Krymu.
V posledních měsících čelí evropské země bezprecedentní vlně hybridních útoků. Ty sahají od zjevných narušení vzdušného prostoru ruskými letouny a drony až po klamání signálů GPS nad Baltským mořem a podezřelé incidenty s drony nad vojenskými areály a letišti. Polská vláda navíc tento týden potvrdila, že za explozí železniční trati mezi Polskem a Ukrajinou stojí ruští agenti. Claesson varoval, že Moskva hraje s relativně malými prostředky, ale vytváří značné efekty.
V reakci na tyto hrozby začalo NATO přesouvat vojenské vybavení, jako jsou letouny a protiletadlové systémy, do států na frontové linii bloku. Litevský ministr zahraničí Kęstutis Budrys upozornil, že hybridní útoky představují extrémní nebezpečí pro kritickou infrastrukturu a Evropa je minuty od velkých obětí.
Claesson varuje, že Moskva pravděpodobně nepřestane alianci testovat bez ohledu na to, zda současné diplomatické úsilí USA ukončí válku na Ukrajině. Podle něj je kolektivní Západ v systémovém konfliktu s Ruskem, jehož řešení si vyžádá dlouhou dobu, pravděpodobně celou generaci. Nejde o něco, co by mohlo zmizet s potenciálním příměřím nebo mírovou dohodou na Ukrajině.
Generál dále argumentuje, že tato realita by měla vést ke změně priorit. Země se podle něj v současné době příliš soustředí na budoucí hrozbu obnovení konvenční ruské armády, místo aby řešily probíhající snahy Kremlu zneužívat rozdělení v Evropě.
Upozornění německého ministra obrany Borise Pistoriuse, že Moskva by mohla být schopna zaútočit na členský stát NATO už v roce 2028, je podle Claessona zajímavé z teoretického hlediska. Odvádí však pozornost od skutečného problému, kterým je snaha Ruska rozbít soudržnost Aliance. Generál vidí v polarizované politice, která je dnes ve většině evropských zemí skutečností, ideální cíl pro hybridního válečníka. Tento stav nejasnosti je vlhkým snem pana Putina, protože jej lze vždy zneužít.
Claesson trvá na tom, že Evropa musí Moskvě čelit. Jediným jazykem, kterému Rusko rozumí, je síla. Podle generála je nutné být pevný, protože neustupovat není správná odpověď, protože to Rusko jen motivuje k dalším akcím.
Související
Sikorski: Polsko po Moskvou řízené sabotáži uzavírá poslední ruský konzulát v zemi
Rusko verbuje mladé Ukrajince. Za útoky proti vlastní zemi jim platí tisíce dolarů
Aktuálně se děje
před 14 minutami
Švédský generál varuje: Evropa se musí připravit na „generační“ konflikt. Rusko už brzy otestuje jednotu NATO
před 58 minutami
Sikorski: Polsko po Moskvou řízené sabotáži uzavírá poslední ruský konzulát v zemi
před 1 hodinou
Co obsahuje Trumpův mírový plán? Ukrajina by se musela kromě jiného vzdát Donbasu
před 2 hodinami
Křídou proti práskačství. Fico a spol. se na Slovensku se bojí o moc
před 2 hodinami
Rada bezpečnosti konečně udělala něco správně. Přesto OSN zůstává zoufale nefunkční
před 2 hodinami
Babišova vláda vznikne, tvrdí Macinka. S Pavlem mluvil i o Turkovi
před 3 hodinami
Policie zahájila trestní řízení kvůli vlakové nehodě. Kupka naznačil, kdo pochybil
před 4 hodinami
Trump schválil zveřejnění spisů Jeffreyho Epsteina. Kdy k tomu dojde a co je v nich obsaženo?
před 5 hodinami
Americká delegace dorazila na Ukrajinu. Bude jednat o ukončení války s Ruskem
před 6 hodinami
Políček Bílému domu: Na pohřeb klíčového Republikána nepozvali Trumpa ani Vance
před 7 hodinami
Rusko verbuje mladé Ukrajince. Za útoky proti vlastní zemi jim platí tisíce dolarů
před 8 hodinami
USA s Ruskem tajně pracují na mírovém plánu. Podle ISW jde o kompletní kapitulaci Ukrajiny
před 8 hodinami
Dva vlaky se srazily na Českobudějovicku. Zraněných je přes 40 lidí
před 9 hodinami
Počasí se příští týden opět ochladí. V noci spadnou teploty až na -9 stupňů
včera
Šéf Airbusu: Evropa potřebuje taktické jaderné zbraně, aby se postavila Putinovi
včera
Írán chce obnovit jednání o jaderném programu s USA. Má ale podmínky
včera
Při jednom z nejkrvavějších ruských útoků na západní Ukrajinu zemřelo 25 lidí, včetně dětí
včera
Izrael údajně použil v Libanonu široce zakázanou kazetovou munici
včera
Další incident: Ruská špionážní loď použila lasery proti pilotům RAF
včera
Prodej F-35 Saúdské Arábii může zásadně přetvořit Blízký východ. Netanjahu čelí kritice, že obchod nezastavil
Plán Donalda Trumpa prodat Saúdské Arábii stíhací letouny F-35 měl původně zásadně přetvořit Blízký východ. Předpokládalo se, že Izrael normalizuje vztahy se Saúdskou Arábií, což by otevřelo cestu k navázání kontaktů se širším muslimským světem. Saúdové by za to získali komplexní americký bezpečnostní balíček, jehož součástí by byly i tyto stealth stíhačky páté generace, čímž by se upevnil vztah Rijádu s Washingtonem.
Zdroj: Libor Novák