Světový trh s ropou se zmítá v hluboké krizi. Existuje naděje na stabilizaci dodávek?

Libor Novák

31. března 2026 12:36

Foto: Pixabay

Světový trh s ropou, který se zmítá v hluboké krizi, našel v uplynulých týdnech alespoň částečnou úlevu díky strategickému kroku Saúdské Arábie. Rijád začal odklánět miliony barelů surové ropy, které měly původně putovat přes zablokovaný Hormuzský průliv, do svého přístupu Janbu v Rudém moři. Tato naděje na stabilizaci dodávek je však nyní v přímém ohrožení poté, co do válečného konfliktu o uplynulém víkendu oficiálně vstoupili íránem podporovaní hutuští povstalci.

Ozbrojenci z Jemenu začali útočit na komerční plavidla v úžině Bab-al-Mandab, která je klíčovou branou pro lodě opouštějící Rudé moře směrem do Indického oceánu. Pokud by se rebelům podařilo tuto cestu ochromit, svět by přišel i o poslední zbývající „záchranné lano“. Podle analytiků ze společnosti Energy Aspects by jakékoliv narušení saúdského exportu z Rudého moře okamžitě vyvolalo další drastický tlak na růst cen ropy.

Objem ropy přepravované přes Janbu v posledních dvou týdnech dosáhl 4,6 milionu barelů denně, což je trojnásobek průměru z roku 2025. Ačkoliv to plně nenahradí 15 milionů barelů, které denně chybí kvůli uzavřenému Hormuzskému průlivu, v současném extrémně citlivém trhu hraje každý barel roli. Další blokáda by mohla způsobit nejen růst cen, ale i akutní nedostatek paliv v mnoha částech světa.

Cena ropy Brent se od začátku války s Íránem, tedy od konce února, zvýšila o závratných 50 % a v pondělí se obchodovala kolem 110 dolarů za barel. Odborníci z konzultační společnosti Rystad Energy varují, že pokud se úžina Bab-al-Mandab stane pro tankery příliš nebezpečnou, cena ropy Brent pravděpodobně během několika měsíců překoná hranici 150 dolarů za barel. Uzavření této cesty by podle nich vedlo k rychlému kolapsu celého distribučního systému.

Hutuští představitelé se netají tím, že uzavření úžiny považují za schůdnou možnost, za jejíž následky ponesou vinu „američtí a izraelští agresoři“. K dispozici mají široký arzenál zbraní, včetně dronů a protilodních střel, které představují pro obří tankery smrtelné nebezpečí. Již v sobotu povstalci odpálili dvě rakety směrem na Izrael, čímž potvrdili svůj aktivní vstup do bojů.

Nejtvrdší dopad by případná blokáda měla na Asii, která je na dodávkách z Blízkého východu závislá zhruba ze 60 %. Většina ropy, která v současnosti opouští saúdský přístav Janbu, směřuje právě na asijské trhy. Tamní vlády už nyní zavádějí drastická úsporná opatření. Filipíny vyhlásily stav energetické nouze a zkrátily pracovní týden na čtyři dny, zatímco Jižní Korea radí svým občanům, aby se méně sprchovali.

Pokud by se trasa přes Bab-al-Mandab stala neprůchodnou, lodě směřující do Asie by musely volit neuvěřitelně dlouhou objížďku. Musely by proplout Suezským průplavem do Středozemního moře, obeplout celou Afriku a teprve poté se vydat přes Indický oceán. Taková cesta by prodloužila dodávky o několik týdnů, což by v asijských zemích, kterým už v dubnu začnou docházet skladové zásoby, vyvolalo kritický nedostatek.

Situace je o to vážnější, že v březnu vzrostl objem ropy procházející touto úžinou o 21 % oproti únoru, což z každého tankeru dělá lákavý cíl pro povstalecké útoky. Saúdská Arábie by v případě blokády mohla být nucena upřednostnit dodávky pro bližší Evropu, čímž by asijské spojence ponechala v ještě hlubší energetické pasti.

Analytici se shodují, že nejde jen o samotnou vysokou cenu ropy, ale především o fyzickou dostupnost suroviny. Světový energetický systém je v tuto chvíli napnutý k prasknutí a hrozba, že se Rudé moře stane válečnou zónou, zvyšuje náklady na pojištění a dopravu každou hodinu. Osud globální ekonomiky tak nyní do značné míry závisí na stabilitě úzkého průlivu u břehů Jemenu.

Trumpovi došla trpělivost: Pokud Írán nepřistoupí na naše podmínky, vyhodíme do vzduchu jeho infrastrukturu

Pentagon zvažuje, že zbraně určené pro Ukrajinu pošle na Blízký východ

Americké ministerstvo obrany se ocitlo v bezprecedentní situaci, kdy musí řešit kritický nedostatek klíčové munice. Podle informací listu The Washington Post Pentagon vážně zvažuje, že zbraně a vojenské vybavení původně určené pro Ukrajinu přesměruje na Blízký východ. Tento krok odráží rostoucí nároky, které na Spojené státy klade probíhající válečný konflikt s Íránem.

K útoku na budovu Ruského střediska se dobrovolně přihlásil cizinec

K útoku na budovu Ruského střediska vědy a kultury v Praze 6, ke kterému došlo minulý týden, se policii dobrovolně přihlásil cizinec. Kriminalisté muže zadrželi a během úterý s ním zahájili standardní úkony trestního řízení. Podle informací zveřejněných policií na síti X zadržený vypověděl, že útok pomocí zápalných lahví plánoval a připravoval již od léta roku 2025.

Západní metropole vědomě brzdí zřízení tribunálu pro potrestání Ruska, tvrdí ukrajinský tisk

Snaha o dosažení spravedlnosti za ruskou agresi na Ukrajině naráží na nečekané překážky přímo v srdci Evropy. Přestože uplynulo výročí plnosměrné invaze a evropští lídři se předhánějí v prohlášeních o „spravedlivém míru“, realita v zákulisí diplomacie vypadá zcela jinak. Podle zjištění serveru Evropská pravda některé západní metropole, které jsou paradoxně klíčovými spojenci Kyjeva v dodávkách zbraní, proces zřízení speciálního tribunálu pro potrestání ruského vedení vědomě brzdí.

Frustrace v Bruselu dosáhla vrcholu. EU chystá plán v případě, že Orbán vyhraje volby

Evropská unie se v těchto dnech intenzivně připravuje na scénář, který pro mnohé v Bruselu představuje noční můru: další volební vítězství Viktora Orbána. Přestože maďarské průzkumy momentálně favorizují opoziční stranu Tisza vedenou Péterem Magyarem, diplomaté EU neponechávají nic náhodě. Podle informací webu Politico od deseti vysokých představitelů unie se již nyní diskutuje o krizových plánech, které mají zabránit tomu, aby maďarský premiér po případném znovuzvolení 12. dubna opět ochromoval chod celého společenství.

Zelenskyj zveřejnil svoje příjmy. Prezidentský plat má nižší než je minimální mzda v Česku

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zveřejnil podrobnosti o svých příjmech za uplynulý rok 2025. Podle serveru RBC-Ukraine dosáhl celkový finanční obrat prezidenta a jeho rodinných příslušníků výše 15 805 828 hřiven, což je v přepočtu přibližně 360 000 dolarů. Většinu těchto prostředků tvořily výdělky z platů, bankovní úroky a také zisky z pronájmu soukromých nemovitostí.

Vláda jednala o cenách pohonných hmot. Chystá zastropování marží, pokud se s pumpaři nedohodne

Vláda premiéra Andreje Babiše se na svém pondělním zasedání intenzivně zabývala krizovou situací na trhu s pohonnými hmotami. Hlavním tématem diskusí s největšími distributory, mezi které patří společnosti MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN Orlen, byla výše jejich marží. Podle premiéra jsou současné zisky prodejců, dosahující v některých případech až 10 korun na litr, naprosto nepřiměřené a neodpovídají realitě na trhu.

Trumpovi došla trpělivost: Pokud Írán nepřistoupí na naše podmínky, vyhodíme do vzduchu jeho infrastrukturu

Napětí v Perském zálivu dosahuje kritického bodu a rétorika amerického prezidenta Donalda Trumpa nabírá na intenzitě. Podle posledních prohlášení, která prezident poskytl deníku Financial Times a následně publikoval na síti Truth Social, čelí Írán ultimátu: buď přistoupí na americké mírové podmínky a okamžitě otevře Hormuzský průliv, nebo Spojené státy přikročí k totální likvidaci íránské energetické a ropné infrastruktury.

NASA zahajuje program Artemis

Start mise Artemis II se blíží. Svět za pár dní zažije milník v novodobém dobývání vesmíru

Vypuštění mise Artemis II, která v nejbližších dnech vyšle čtyři astronauty na oblet Měsíce, představuje zásadní milník v novodobém dobývání vesmíru. Ačkoliv se od posledního přistání člověka na lunárním povrchu v rámci programu Apollo uplynulo více než 50 let, Spojené státy investovaly do programu Artemis již přibližně 93 miliard dolarů. Důvodem pro tento nákladný návrat není jen nostalgie, ale především strategické suroviny, technologická příprava na Mars a nová vlna vesmírného soupeření.

Prezident Pavel udělil čtyři milosti

Prezident Petr Pavel udělil v pondělí čtyři milosti, kterými prominul tresty třem ženám a jednomu muži. Podle vyjádření Hradu vedly hlavu státu k tomuto kroku především vážné zdravotní komplikace odsouzených nebo snaha ochránit zájmy nezletilých dětí v náročných sociálních situacích.

Babiš se kvůli vysokým cenám paliv sešel s pumpaři. Popírají umělé zvyšování cen

Kvůli dramatickému nárůstu cen benzinu a nafty se v pondělí dopoledne sešel premiér Andrej Babiš se zástupci nejvýznamnějších distributorů pohonných hmot v České republice. Jednání se zúčastnili šéfové společností MOL, OMV, Shell, EuroOil a PKN Orlen. Důležitost situace podtrhl fakt, že kvůli této schůzce bylo zrušeno i plánované koaliční vyjednávání.

