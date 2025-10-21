The Guardian: Trump není schopen rozlišit, kdo je na Ukrajině agresor a kdo oběť

Libor Novák

21. října 2025 11:35

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Pokusy amerického prezidenta Donalda Trumpa zprostředkovat mírovou dohodu na Ukrajině podle deníku The Guardian selhávají v rozlišování mezi agresorem a obětí. Na takovém základě není možné dosáhnout spravedlivé dohody, píše se v úvodníku.

Ačkoliv poslední návštěva ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bílém domě minulý pátek nebyla takovou pohromou jako ta v únoru, kdy ho Donald Trump a jeho viceprezident JD Vance veřejně ponížili v Oválné pracovně, byla podle všech zpráv znepokojivou zkušeností. Před schůzkou naznačovaly Trumpovy veřejné úvahy, že jeho postoj vůči Vladimiru Putinovi zesílil, a to až do té míry, že byl ochoten prodat Kyjevu rakety Tomahawk s dlouhým doletem, což by mělo strategický význam. V době, kdy Zelenskyj dorazil do Washingtonu, si to ale americký prezident rozmyslel a místo toho svému hostu přednášel o nutnosti územních ústupků Rusku.

Tento vzorec chování je již dobře známý. Od svého znovuzvolení se Trump opakovaně zdráhá přejít od tvrdých slov vůči Rusku k významné akci. Falešné termíny, do kterých měl Putin učinit podstatné kroky k míru, přicházely a odcházely, přičemž Kreml je přijal s lhostejností. Minulý týden americký ministr války Pete Hegseth prohlásil, že Washington je připraven "uložit sankce", pokud Rusko bude v konfliktu pokračovat. Nicméně dvouhodinový telefonát na Putinovu žádost stačil k tomu, aby tato hrozba polevila a Trump se mohl opět postavit do role neutrálního arbitra mezi dvěma válčícími stranami.

Návrat k tomuto zákeřnému a amorálnímu přístupu představuje pro Zelenského moment diplomatického nebezpečí. Trump použil jazyk, který se hodí spíše k popisu sporné realitní transakce než k ilegální invazi, která stojí statisíce životů. Pro Fox News řekl, že Putin "si něco vezme… vyhrál určitý majetek". V případě, že by se plánovaná schůzka amerického a ruského prezidenta uskutečnila v Budapešti, jejímž hostitelem má být Putinovi nakloněný maďarský premiér Viktor Orbán, diskuse o potenciálním rozdělení Ukrajiny bude dominovat programu, stejně jako se stalo při neúspěšném setkání na Aljašce.

Tato vyhlídka by měla přimět k zamyšlení evropské lídry před summitem Evropské unie, který se koná koncem tohoto týdne v Bruselu. Po podpisu mírové dohody v Gaze, ke kterému Putin neopomněl srdečně pogratulovat, se Trump začal sám označovat jako "prezident-mediátor". Je velmi pravděpodobné, že se pokusí hrozbami dotlačit Zelenského k nepřijatelné dohodě, která by odměnila ruskou agresi. Cílem je vylepšit si svou údajnou pověst nejvyššího mírotvorce, což je paradoxní a ponuré.

Je kriticky důležité, aby Evropa poskytla Ukrajině zdroje a vytrvalost, které jí umožní takovému tlaku odolat. Podle zpráv dochází k pokroku v návrzích, které podporuje i německý kancléř Friedrich Merz. Tyto návrhy by umožnily využít zmrazená ruská aktiva k zajištění bezúročné půjčky Kyjevu ve výši 122 miliard liber. Takové finanční prostředky, ať už budou získány jakkoli, budou klíčové pro podporu ukrajinského obranného úsilí i v příštím roce. Na symbolické úrovni se rovněž objevují náznaky nového odhodlání najít způsoby, jak obejít Orbánův odpor k posunu ukrajinské nabídky na členství v EU.

Zatímco Trump sleduje svou proměnlivou cestu, řízenou pouze ješitností, merkantilismem a obdivem k použití hrubé síly, budou muset být lídři EU kreativní a odhodlaní. Musí zajistit, aby zájmy Ukrajiny byly v nadcházejících týdnech a měsících adekvátně bráněny. Putin znovu hraje s americkým prezidentem a využívá absence morálního kompasu ve Washingtonu. Na druhé straně Atlantiku je proto více než kdy jindy zapotřebí robustní protiváha.

před 4 hodinami

CNN: Schůzka Trumpa s Putinem je odložena

raketový systém Patriot

Zelenskyj požádal o dodání dalších 25 amerických protiraketových systémů Patriot

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po eskalaci vzdušné války s Ruskem naléhavě požaduje dodání dalších pětadvaceti amerických protiraketových systémů Patriot. Jeho výzva zazněla v momentě, kdy se ukázalo, že americký prezident Donald Trump se opět výrazně přiklonil na stranu Moskvy. Zelenskyj zároveň prohlásil, že je ochoten zúčastnit se nadcházejícího summitu Vladimira Putina a Trumpa v Maďarsku, pokud obdrží pozvánku.

válka na Ukrajině Donald Trump

před 47 minutami

Prezident Trump

Trump: Pokud Hamás poruší dohodu, vyhladíme ho

Americký prezident Donald Trump v pondělí varoval, že hnutí Hamás bude "vyhlazeno", pokud poruší dohodu o Gaze s Izraelem. Zároveň však uvedl, že palestinské militantní skupině dá šanci dodržet dohodnuté příměří. Krátce po tomto prohlášení odletěl do Izraele viceprezident JD Vance, aby se připojil k americkým vyslancům poté, co víkendové násilnosti ohrozily křehkou dohodu.

před 1 hodinou

před 2 hodinami

Nicolas Sarkozy

Z prezidenta trestancem. Nicolas Sarkozy nastoupil do vězení

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy dorazil do pařížské věznice La Santé, aby zahájil výkon svého pětiletého trestu odnětí svobody. Jakmile Sarkozy dorazil, novináři zaslechli volání od vězňů z cel, kteří na něj křičeli "Vítej, Sarkozy!" a "Sarkozy je tady!".

před 3 hodinami

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

CNN: Schůzka Trumpa s Putinem je odložena

Naděje prezidenta Donalda Trumpa na rychlé setkání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se pravděpodobně zbrzdily. Zdroje obeznámené se situací sdělily stanici CNN, že očekávaná přípravná schůzka mezi hlavními poradci obou světových lídrů pro zahraniční věci, plánovaná na tento týden, byla přinejmenším prozatím odložena.

před 6 hodinami

včera

Pražské metro, ilustrační fotografie

Metro nejezdilo. Sražené osobě už nepomohli ani záchranáři

Tragédie v pondělí vpodvečer zastavila provoz metra na lince B. Ve stanici Palmovka došlo ke střetu soupravy s osobou, která utrpěla zranění neslučitelná se životem a na místě zemřela. Během přerušení provozu museli cestující do tramvají a autobusů. 

včera

včera

Aleš Juchelka a Andrej Babiš (oba ANO)

Juchelka dává Babišovy sliby do reality. Jde o vyšší důchody

Průměrný tuzemský důchod v lednu stoupne o více než šest stovek korun v rámci pravidelné valorizace. Tou dobou už může úřadovat nová vláda, kterou pravděpodobně povede předseda ANO Andrej Babiš. Hnutí před sněmovními volbami avizovalo, že chce seniorům přidat nad rámec valorizací. Teď však jeho představitelé krotí očekávání občanů. 

včera

včera

včera

včera

včera

včera

Teroristé Hamásu

Diplomatický průlom, nebo zástěrka? Lidé žijí v agónii, vládnou jim tvůrci nejhorších zvěrstev za poslední dekády

Příměří mezi Izraelem a Hamásem se tváří jako diplomatický průlom, ve skutečnosti je však jen zástěrkou pro selhání obou stran – morální, politické i lidské. Hamás nedokáže vydat těla padlých, Izrael označuje dohodu za vítězství a svět přihlíží už jen s unavenou lhostejností. Rodiny zajatců dál žijí v agónii nejistoty, zatímco ti, kdo nesou odpovědnost za smrt tisíců civilistů, zůstávají u moci a hovoří o míru. Tento „klid zbraní“ tak není projevem spravedlnosti, nýbrž cynické stagnace. Je také přestávkou mezi válkami, které vedou ti samí lidé, kteří mají na rukou doslova tuny a tuny krve.

včera

Sarkozy, Nicolas

Do vězení míří první hlava státu od dob Pétaina. Exprezident Sarkozy nastupuje už v úterý

Nicolas Sarkozy, bývalá hvězda francouzské konzervativní scény, se v úterý stane prvním moderním francouzským prezidentem, který nastoupí výkon trestu odnětí svobody. Oznámil to sám exprezident. Sarkozy byl minulý měsíc odsouzen k pěti letům vězení za to, že údajně povolil svým blízkým spolupracovníkům, aby se pokusili získat finanční podporu od režimu Muammara Kaddáfího v Libyi. Tato podpora měla být výměnou za diplomatické a ekonomické laskavosti v rámci příprav na jeho první prezidentskou kampaň v roce 2007.

včera

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Trump se s Putinem setká už ve čtvrtek, tvrdí německý tisk

Cesta ruského prezidenta Vladimira Putina na setkání s americkým protějškem Donaldem Trumpem do Maďarska, plánované podle německých médií na čtvrtek, je považována za velmi riskantní. Kvůli platnému mezinárodnímu zatykači čelí Putin nebezpečí, které by ho mohlo ohrozit v případě neplánovaného přistání. Mnozí pozorovatelé se proto diví, jak se toto setkání může vůbec uskutečnit.

včera

Kateřina Konečná

KSČM svolává mimořádný sjezd. Konečná dává funkci k dispozici

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) uspořádá ještě v prosinci 2025 v Praze mimořádný sjezd. Rozhodl o tom nejvyšší orgán strany mezi sjezdy, který zasedal v sobotu. Cílem tohoto jednání bude stanovení dalšího směřování politické formace a rozhodnutí o způsobu, jakým se strana zúčastní nadcházejících komunálních voleb.

včera

Amazonu zkolabovaly servery. Nefunguje Snapchat, Zoom, Roblox, Signal, PlayStation nebo banky

Nefunkčnost řady předních globálních webových stránek a mobilních aplikací způsobily rozsáhlé potíže v síti Amazon Web Services (AWS). Tato cloudová divize Amazonu tvoří klíčový základ pro infrastrukturu milionů velkých firemních platforem a online služeb. Podle dostupných informací tak nefunguje například Snapchat Zoom, Roblox, Clash Royale, Clash of Clans, Fortnite, Canva, Wordle, Signal, Coinbase, Duolingo, Slack, Smartsheet, PokemonGo, Epic Games, PlayStation Network a řada dalších služeb.

