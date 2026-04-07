The Times: Modžtába Chameneí je v kritickém stavu neschopen řídit zemi. Írán mu chystá hrob

Nový nejvyšší íránský vůdce Modžtába Chameneí je podle nových informací v bezvědomí a jeho zdravotní stav je označován za kritický. Podle zprávy britského listu The Times, který se odvolává na diplomatické memorandum založené na amerických a izraelských datech, se Chameneí aktuálně léčí v posvátném městě Kom. Toto zjištění poprvé odhaluje přesné místo jeho pobytu poté, co nastoupil do čela země po svém otci Alím Chameneím, jenž zahynul při americko-izraelských útocích.
Závažné onemocnění Modžtábu Chameneího zcela vyřadilo z běžného fungování režimu. Dokument uvádí, že vůdce není schopen činit žádná rozhodnutí ani se podílet na řízení státu. Přestože byla v posledních dnech jeho jménem vydána některá prohlášení, on sám se od převzetí moci na veřejnosti neobjevil. Izraelské a americké tajné služby přitom místo jeho úkrytu v Komu, ležícím zhruba 140 kilometrů jižně od Teheránu, údajně sledovaly již delší dobu.
Situaci v náboženském centru Íránu dokresluje i fakt, že se zde právě připravuje pohřeb zesnulého dlouholetého vůdce Alího Chameneího. Kom je jako jedno z nejposvátnějších míst šíitského islámu přirozenou volbou pro jeho poslední odpočinek. Zpravodajské služby však zaznamenaly neobvyklou aktivitu, která naznačuje, že režim nepočítá pouze s jedním obřadem.
Podle uniklého memoranda byly v Komu zahájeny práce na základech velkého mauzolea, které je projektováno pro více než jeden hrob. Tento detail vyvolává spekulace, že se Írán připravuje na pohřeb více členů rodiny najednou, což by mohlo zahrnovat i samotného Modžtábu Chameneího, pokud by svému kritickému stavu podlehl.
Podle nedávných informací měl být klíčový muž teokratického režimu tajně převezen do Ruska, kde měl podstoupit naléhavou operaci. Informace přinesl kuvajtský deník Al-Jarida a katarský server Al-Džazíra, které s odvoláním na zdroje blízké vedení země tvrdí, že transport proběhl za přísného utajení na palubě ruského vojenského letadla.
Modžtaba Chameneí stanul v čele země poté, co jeho otec Alí Chameneí zahynul při společných izraelsko-amerických náletech na samém počátku aktuálního konfliktu. Od té doby se však nový vůdce na veřejnosti neukázal, což vyvolává řadu spekulací o tom, zda je vůbec schopen vykonávat svou funkci. Jeho první oficiální prohlášení z minulého měsíce musel v televizi přečíst hlasatel, zatímco samotný Chameneí před kameru nepředstoupil.
Podle kuvajtských a katarských zdrojů se Modžtaba měl nacházet v péči lékařů v nemocnici umístěné přímo v prezidentském paláci v Moskvě. Ruský prezident Vladimir Putin mu měl osobně nabídnout azyl i špičkovou lékařskou péči poté, co se íránské bezpečnostní složky začaly obávat o jeho bezpečnost v Teheránu. Nyní není jasné, zda byl z Ruska převezen zpět do Íránu, nebo zda se v Moskvě vůbec nenacházel.
K situaci se nedávno vyjádřil i americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro síť NBC. Trump otevřeně zpochybnil, zda je Chameneí stále naživu. „Slyšel jsem, že už možná nežije, ale může to být jen fáma. Faktem je, že ho zatím nikdo nebyl schopen ukázat,“ prohlásil prezident. Zároveň dodal, že pokud je Modžtaba stále naživu, měl by udělat „chytrou věc pro svou zemi“ a okamžitě se vzdát.
Nejistotu prohlubují také prohlášení amerického ministra obrany Petea Hegsetha. Ten před pár týdny uvedl, že podle informací rozvědky byl Chameneí při útocích zraněn a pravděpodobně i zohaven. To by vysvětlovalo, proč se režim brání jeho vystoupení před kamerami. Izraelské bezpečnostní zdroje rovněž potvrzují, že kolem osudu padesátiletého vůdce existují velké otazníky, neboť se svým okolím údajně nekomunikuje již více než dva týdny.
Íránská oficiální místa se snaží tyto zprávy rázně vyvracet. Ministr zahraničí Abbás Arákčí minulý měsíc opakoval, že nejvyšší vůdce je v naprostém pořádku, těší se dobrému zdraví a má situaci v zemi pevně pod kontrolou. Tato tvrzení se však neshodují s hlášeními o tajných letech do Moskvy a kritickém stavu a absencí jakýchkoliv obrazových důkazů, které by klid v Teheránu potvrdily.
Uniklé analýzy amerických tajných služeb naznačují, že sám zesnulý Alí Chameneí měl pochybnosti o tom, zda by ho jeho syn měl nahradit. Podle těchto zpráv ho otec nepovažoval za příliš inteligentního a obával se, že není dostatečně kvalifikovaný pro vedení země v takto kritické době. Údajně se dokonce pokoušel omezit jeho vliv v Radě dohlížitelů.
Spojené státy americké a Írán obdržely návrh na příměří. Boje by se mohly zastavit už dnes, přičemž by se zároveň otevřel Hormuzský průliv. Informovala o tom agentura Reuters. S plánem přichází Pákistán, který návrh v noci na pondělí předložil oběma stranám konfliktu.
Zdroj: Lucie Podzimková