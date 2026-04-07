The Times: Modžtába Chameneí je v kritickém stavu neschopen řídit zemi. Írán mu chystá hrob

Libor Novák

7. dubna 2026 11:37

Modžtaba Chámeneí Foto: reprofoto twitter

Nový nejvyšší íránský vůdce Modžtába Chameneí je podle nových informací v bezvědomí a jeho zdravotní stav je označován za kritický. Podle zprávy britského listu The Times, který se odvolává na diplomatické memorandum založené na amerických a izraelských datech, se Chameneí aktuálně léčí v posvátném městě Kom. Toto zjištění poprvé odhaluje přesné místo jeho pobytu poté, co nastoupil do čela země po svém otci Alím Chameneím, jenž zahynul při americko-izraelských útocích.

Závažné onemocnění Modžtábu Chameneího zcela vyřadilo z běžného fungování režimu. Dokument uvádí, že vůdce není schopen činit žádná rozhodnutí ani se podílet na řízení státu. Přestože byla v posledních dnech jeho jménem vydána některá prohlášení, on sám se od převzetí moci na veřejnosti neobjevil. Izraelské a americké tajné služby přitom místo jeho úkrytu v Komu, ležícím zhruba 140 kilometrů jižně od Teheránu, údajně sledovaly již delší dobu.

Situaci v náboženském centru Íránu dokresluje i fakt, že se zde právě připravuje pohřeb zesnulého dlouholetého vůdce Alího Chameneího. Kom je jako jedno z nejposvátnějších míst šíitského islámu přirozenou volbou pro jeho poslední odpočinek. Zpravodajské služby však zaznamenaly neobvyklou aktivitu, která naznačuje, že režim nepočítá pouze s jedním obřadem.

Podle uniklého memoranda byly v Komu zahájeny práce na základech velkého mauzolea, které je projektováno pro více než jeden hrob. Tento detail vyvolává spekulace, že se Írán připravuje na pohřeb více členů rodiny najednou, což by mohlo zahrnovat i samotného Modžtábu Chameneího, pokud by svému kritickému stavu podlehl.

Podle nedávných informací měl být klíčový muž teokratického režimu tajně převezen do Ruska, kde měl podstoupit naléhavou operaci. Informace přinesl kuvajtský deník Al-Jarida a katarský server Al-Džazíra, které s odvoláním na zdroje blízké vedení země tvrdí, že transport proběhl za přísného utajení na palubě ruského vojenského letadla.

Modžtaba Chameneí stanul v čele země poté, co jeho otec Alí Chameneí zahynul při společných izraelsko-amerických náletech na samém počátku aktuálního konfliktu. Od té doby se však nový vůdce na veřejnosti neukázal, což vyvolává řadu spekulací o tom, zda je vůbec schopen vykonávat svou funkci. Jeho první oficiální prohlášení z minulého měsíce musel v televizi přečíst hlasatel, zatímco samotný Chameneí před kameru nepředstoupil.

Podle kuvajtských a katarských zdrojů se Modžtaba měl nacházet v péči lékařů v nemocnici umístěné přímo v prezidentském paláci v Moskvě. Ruský prezident Vladimir Putin mu měl osobně nabídnout azyl i špičkovou lékařskou péči poté, co se íránské bezpečnostní složky začaly obávat o jeho bezpečnost v Teheránu. Nyní není jasné, zda byl z Ruska převezen zpět do Íránu, nebo zda se v Moskvě vůbec nenacházel.

K situaci se nedávno vyjádřil i americký prezident Donald Trump v rozhovoru pro síť NBC. Trump otevřeně zpochybnil, zda je Chameneí stále naživu. „Slyšel jsem, že už možná nežije, ale může to být jen fáma. Faktem je, že ho zatím nikdo nebyl schopen ukázat,“ prohlásil prezident. Zároveň dodal, že pokud je Modžtaba stále naživu, měl by udělat „chytrou věc pro svou zemi“ a okamžitě se vzdát.

Nejistotu prohlubují také prohlášení amerického ministra obrany Petea Hegsetha. Ten před pár týdny uvedl, že podle informací rozvědky byl Chameneí při útocích zraněn a pravděpodobně i zohaven. To by vysvětlovalo, proč se režim brání jeho vystoupení před kamerami. Izraelské bezpečnostní zdroje rovněž potvrzují, že kolem osudu padesátiletého vůdce existují velké otazníky, neboť se svým okolím údajně nekomunikuje již více než dva týdny.

Íránská oficiální místa se snaží tyto zprávy rázně vyvracet. Ministr zahraničí Abbás Arákčí minulý měsíc opakoval, že nejvyšší vůdce je v naprostém pořádku, těší se dobrému zdraví a má situaci v zemi pevně pod kontrolou. Tato tvrzení se však neshodují s hlášeními o tajných letech do Moskvy a kritickém stavu a absencí jakýchkoliv obrazových důkazů, které by klid v Teheránu potvrdily.

Uniklé analýzy amerických tajných služeb naznačují, že sám zesnulý Alí Chameneí měl pochybnosti o tom, zda by ho jeho syn měl nahradit. Podle těchto zpráv ho otec nepovažoval za příliš inteligentního a obával se, že není dostatečně kvalifikovaný pro vedení země v takto kritické době. Údajně se dokonce pokoušel omezit jeho vliv v Radě dohlížitelů.

Co bude po vypršení ultimáta? Írán ustoupit nehodlá, Trumpa staví do parové pozice

Modžtaba Chámeneí

Nový vzkaz mladého Chameneího. Otce označil za mučedníka

Nový íránský duchovní vůdce Modžtaba Chameneí se znovu ozval. U příležitosti oslav perského nového roku zveřejnil obsáhlý vzkaz, který odvysílala státní televize. Vrací se v něm k úmrtí svého otce. Zároveň tvrdí, že Írán neútočil na Turecko a Omán. 

Modžtaba Chámeneí

Viktor Orbán /Fidesz/, maďarský premiér

Orbán je trnem v oku Evropské unie. Do voleb vkládá velké naděje

Maďarské volby naplánované na 12. dubna mohou přinést zásadní změnu pro celou Evropskou unii, která v porážku nacionalistického premiéra Viktora Orbána vkládá velké naděje. Orbán je vnímán jako politik ohrožující budoucnost sedmadvacítky, přičemž v aktuálních předvolebních průzkumech začíná ztrácet. Jeho hlavní vyzyvatel Péter Magyar otevřeně deklaruje, že v případě vítězství hodlá pošramocené vztahy s Unií napravit a považuje nadcházející hlasování za referendum o směřování země.

Ve Francii havaroval vysokorychlostní vlak TGV

Ve Francii havaroval vysokorychlostní vlak TGV. Po srážce s kamionem je mnoho zraněných

V severní Francii došlo v úterý ráno k tragické železniční nehodě, při které se vysokorychlostní vlak TGV srazil s nákladním automobilem převážejícím vojenskou techniku. Střet se odehrál kolem sedmé hodiny ranní na železničním přejezdu v departementu Pas-de-Calais, konkrétně v oblasti mezi městy Béthune a Lens. Náraz byl natolik silný, že lokomotiva vlaku vykolejila.

J. D. Vance, MSC 2025 | 14. – 16.02.2025

Do voleb v Maďarsku zbývá necelý týden. Trump posílá Orbánovi silnou zbraň

Americký viceprezident JD Vance v úterý navštíví Maďarsko v rámci úsilí podpořit premiéra Viktora Orbána před klíčovými parlamentními volbami. Tato cesta na poslední chvíli je vnímána jako pokus o posílení pozic důležitého spojence hnutí MAGA, kterému v nedělním hlasování hrozí volební porážka. Podle politických analytiků však tato intervence pravděpodobně nepřinese zásadní obrat v již tak vyostřeném předvolebním souboji.

Izrael a Spojené státy zaútočily na Írán

Co bude po vypršení ultimáta? Írán ustoupit nehodlá, Trumpa staví do parové pozice

Americký prezident Donald Trump stupňuje svůj tlak na Írán a stanovil dosud nejkonkrétnější ultimátum v probíhajícím pětitýdenním konfliktu. Nová vlna útoků, kterou označil za zničující, má začít v úterý ve 20:00 washingtonského času. Podle prezidentových slov budou během pouhých čtyř hodin od zahájení operace zdecimovány veškeré mosty a elektrárny v celé zemi.

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Během noci na středu můžeme zlikvidovat celý Írán, tvrdí Trump

Donald Trump prohlásil, že nemá absolutně žádné obavy z možného páchání válečných zločinů v souvislosti se svými hrozbami vůči Íránu. Americký prezident znovu pohrozil, že nechá zničit íránské mosty a elektrárny, pokud Teherán nedodrží stanovené ultimátum. Tento termín pro znovuotevření Hormuzského průlivu vyprší v úterý ve 20:00 východoamerického času.

Fotbal, ilustrační fotografie.

Po neúspěšné baráži o MS skončil u rumunských fotbalistů kouč Lucescu. Den poté dostal infarkt

Po uplynulé březnové reprezentační fotbalové přestávce nemají příliš dobrou náladu v Rumunsku. Ani jeho reprezentaci se nepodařilo dostat se na světový šampionát poté, co v baráži s Tureckem prohráli 0:1. Tento rumunský neúspěch vyústil v odvolání osmdesátiletého trenéra Mirceu Lucescua. Ten den poté navíc dostal infarkt a ozvaly se mu tak zdravotní problémy, kvůli kterým nemohl být u týmu při následném přátelském zápase se Slovinskem.

Írán, ilustrační fotografie.

Írán jako první reagoval na pákistánský návrh. Má vlastní požadavky

Írán měl jako první odpovědět na pákistánský návrh mírové dohody. Teherán ho sice odmítl, o diplomatické řešení konfliktu ale evidentně stojí. Přišel totiž s vlastním protinávrhem. Vyplývá z něj, že Íránci nestojí o příměří, ale o dohodu, která rovnou a jednou provždy ukončí boje.

Ilustrační fotografie (Foto: Jay Rembert)

Velikonoční tragédie před 80 lety. Vraždu spáchaly děti

Bylo velikonoční pondělí roku 1946, když poklidné jarní svátky na Frýdlantsku narušila tragická událost. Mezi obcemi Lázně Libverda a Hejnice zaznělo několik výstřelů. V lese zůstala ležet dvě děvčata, kterým nebylo ani osmnáct let. K dopadení jejich vrahů, kteří byli rovněž v dětském věku, došlo ještě téhož dne. Co se v osudné Velikonoce před 80 lety stalo?

Miloš Zeman

Zeman popřál Orbánovi úspěch, protože brání evropské hodnoty

Kampaň před parlamentními volbami v Maďarsku dnes vstoupila do závěrečného týdne. Nejisté je zatím pokračování premiéra Viktora Orbána ve vrcholné vládní funkci. Orbán se dlouhodobě těší podpoře některých českých politických osobností. Znovu mu ji v těchto dnech vyjádřil exprezident Miloš Zeman.

Jindřich Rajchl

Rajchl se nabídl, že pojede do Ruska vyjednávat o ropě a plynu

Koaliční poslanec Jindřich Rajchl (PRO, zvolen za SPD) přišel s nabídkou, která nejspíš nebude vyslyšena. Vládu požádal o mandát, s nímž by vyjel vyjednávat do Ruska o obnovení dodávek ropy a plynu. Rajchl se také vyslovil pro ukončení protiruských sankcí. 

Pákistán chce zprostředkovat mír v Íránu. Návrh dohody je na stole

Spojené státy americké a Írán obdržely návrh na příměří. Boje by se mohly zastavit už dnes, přičemž by se zároveň otevřel Hormuzský průliv. Informovala o tom agentura Reuters. S plánem přichází Pákistán, který návrh v noci na pondělí předložil oběma stranám konfliktu. 

