Tragédie v USA. Havaroval bombardér B-52, všichni lidé na palubě zemřeli

Lucie Podzimková

16. června 2026 12:09

B-52 Stratofortresses
B-52 Stratofortresses Foto: Pixabay

Tragická událost v uplynulých hodinách otřásla americkou armádou. Osm lidí zemřelo při nehodě bombardéru B-52, který havaroval krátce po vzletu z letecké základny Edwards v Kalifornii. Mezi oběťmi jsou i dva zaměstnanci Boeingu. Informovala o tom BBC

Tragická nehoda se stala v pondělí krátce před polednem místního času během rutinního testovacího letu. Po nárazu vystoupil k nebi sloup hustého černého dýmu, jenž byl vidět ze vzdálenosti mnoha kilometrů. Lidé ze základny se od první chvíle domnívali, že událost nemohl nikdo z lidí na palubě přežít. 

"Dnes zažila letecká základna Edwards šílenou tragédii. Přišli jsme o osm skvělých Američanů," uvedl plukovník James Hayes s tím, že posádku tvořili zkušení vojáci i civilisté zaměstnaní vládou. Armáda kontaktovala rodiny zesnulých, jejichž jména budou následně zveřejněna. 

K nehodě došlo na ranveji. Během odklízení škod musela základna na nějaký čas přerušit veškerý provoz. 

Boeing B-52 Stratofortress je americký strategický podzvukový proudový bombardér dlouhého doletu, který již v 50. letech vyvinula společnost Boeing. Firma dodnes poskytuje podporu. Bojový dolet stroje činí zhruba 14 tisíc kilometrů bez tankování. Po modernizaci letounů v minulé dekádě se očekává jejich služba až do roku 2040.

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Zdroj: Libor Novák

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