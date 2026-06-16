Tragédie v USA. Havaroval bombardér B-52, všichni lidé na palubě zemřeli

Tragická událost v uplynulých hodinách otřásla americkou armádou. Osm lidí zemřelo při nehodě bombardéru B-52, který havaroval krátce po vzletu z letecké základny Edwards v Kalifornii. Mezi oběťmi jsou i dva zaměstnanci Boeingu. Informovala o tom BBC.
Tragická nehoda se stala v pondělí krátce před polednem místního času během rutinního testovacího letu. Po nárazu vystoupil k nebi sloup hustého černého dýmu, jenž byl vidět ze vzdálenosti mnoha kilometrů. Lidé ze základny se od první chvíle domnívali, že událost nemohl nikdo z lidí na palubě přežít.
"Dnes zažila letecká základna Edwards šílenou tragédii. Přišli jsme o osm skvělých Američanů," uvedl plukovník James Hayes s tím, že posádku tvořili zkušení vojáci i civilisté zaměstnaní vládou. Armáda kontaktovala rodiny zesnulých, jejichž jména budou následně zveřejněna.
K nehodě došlo na ranveji. Během odklízení škod musela základna na nějaký čas přerušit veškerý provoz.
Boeing B-52 Stratofortress je americký strategický podzvukový proudový bombardér dlouhého doletu, který již v 50. letech vyvinula společnost Boeing. Firma dodnes poskytuje podporu. Bojový dolet stroje činí zhruba 14 tisíc kilometrů bez tankování. Po modernizaci letounů v minulé dekádě se očekává jejich služba až do roku 2040.
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Lídři zemí G7 se dnes scházejí ve francouzském Évian-les-Bains, aby projednali nejnaléhavější globální témata včetně Ukrajiny, Gazy a Íránu. Summit hostí francouzský prezident Emmanuel Macron. Americký prezident Donald Trump má na setkání předložit nejnovější informace o íránské mírové dohodě, která byla uzavřena v noci, přičemž před odletem se ve Bílém domě věnoval galavečeru bojových umění. Nikdo však netuší, zda Trump na summitu setrvá po celé tři dny, nebo bude jeho průběh každou hodinu narušovat. V nedaleké Ženevě navíc v pondělí demonstrovalo zhruba 20 000 lidí proti tomuto setkání, což vedlo ke střetům s policií.
Zdroj: Libor Novák