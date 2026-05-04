Tři mrtví, další mohou následovat. Co jsou hantaviry, které ohrožují cestující na výletní lodi?

Podezření na propuknutí nákazy hantavirem na výletní lodi MV Hondius uprostřed Atlantského oceánu si vyžádalo již tři oběti. Světová zdravotnická organizace (WHO) v pondělí potvrdila úmrtí tří cestujících a jeden další potvrzený případ, přičemž nejméně jeden člověk zůstává v kritickém stavu v intenzivní péči v Jihoafrické republice. Úřady aktuálně prověřují dalších pět podezřelých případů mezi pasažéry.
Hantavirus představuje vzácné, ale velmi závažné respirační onemocnění, které se projevuje vysokými horečkami, vnitřním krvácením a v nejhorších případech vede k úmrtí. Hlavním přenašečem jsou hlodavci, zejména myši a potkani, kteří virus šíří prostřednictvím svých výkalů a moči. Na rozdíl od onemocnění, jako je COVID-19 nebo chřipka, se hantavirus běžně nepřenáší z člověka na člověka, i když ve zcela výjimečných případech byl takový přenos zaznamenán.
Nebezpečnost viru spočívá především v jeho dvou hlavních formách. První z nich, hantavirový plicní syndrom, se projevuje kašlem, dušností a extrémní únavou. Tato varianta je mimořádně smrtící, nepřežije ji přibližně 38 % nakažených. Druhá forma, hemoragická horečka s renálním syndromem, postihuje zejména ledviny a projevuje se silnými bolestmi hlavy, rozmazaným viděním a v pokročilém stádiu i selháním ledvin. Úmrtnost se u této varianty pohybuje mezi 1 % a 15 % v závislosti na konkrétním kmeni viru.
Zatímco probíhá vyšetřování, jak se nákaza na palubu MV Hondius dostala, odborníci pracují se dvěma hlavními verzemi. Pasažéři se mohli nakazit buď během výletu na pevnině, nebo se hlodavci dostali přímo na loď s nákladem zboží a virus rozšířili v uzavřeném prostředí plavidla. K rychlosti šíření mohly přispět i faktory jako úroveň hygieny či způsob skladování potravin. Diagnostika probíhá pomocí PCR testů, které dokážou virus v těle včas identifikovat.
Léčba hantaviru je komplikovaná, protože neexistuje žádný specifický lék ani přímá kúra. Šance na přežití se však výrazně zvyšují při včasném zahájení podpůrné terapie, která zahrnuje kyslíkovou terapii, napojení na respirátor nebo dialýzu při selhávání ledvin. Ačkoliv je aktuální situace na výletní lodi alarmující, hantavirus zůstává v globálním měřítku vzácným onemocněním. Lékaři přesto doporučují obezřetnost – při výskytu dušnosti, horečky nebo příznaků podobných chřipce po pobytu v rizikových oblastech je nezbytné okamžitě vyhledat pomoc.
Související
Harry a Meghan na cestách. WHO nasadila manžele v Jordánsku
Trumpova administrativa dluží čtvrt miliardy dolarů. WHO řeší, zda je vůbec někdy zaplatí
WHO (Světová zdravotnická organizace)
Aktuálně se děje
před 36 minutami
CNN: Putin čelí rostoucí paranoie. Chorobně se bojí atentátu
před 1 hodinou
Tři mrtví, další mohou následovat. Co jsou hantaviry, které ohrožují cestující na výletní lodi?
před 2 hodinami
Carney: Evropa se nepodrobí brutálnímu světu, stane se základnou pro obnovu mezinárodního řádu
před 2 hodinami
Nagyová dostala za kauzu Čapí hnízdo podmínku. Selhání justice, opáčil Babiš
před 3 hodinami
Policie obvinila exministra Pavla Blažka v bitcoinové kauze
před 4 hodinami
Vláda schválila obnovení povinného EET. Vrací také školkovné
před 5 hodinami
Trump stupňuje tlak na OSN. Už tak čelí bezprostřednímu finančnímu kolapsu varuje Guterres
před 5 hodinami
Trumpův Projekt Svoboda vyvolává mezi experty řadu otázek. Íránu ale výrazně uškodí
před 6 hodinami
Babiš zpražil Turka: Kdyby měl podobnou rétoriku jako ministr, ve vládě by nezůstal
před 7 hodinami
Bývalý starosta New Yorku Rudy Giuliani je v nemocnici v kritickém stavu
před 8 hodinami
Není kam utéct. Na palubě turistické lodi se šíří smrtelný virus
před 9 hodinami
Trump zahájil Projekt Svoboda. Armáda bude vyvádět uvízlá plavidla z Hormuzského průlivu
před 10 hodinami
Předčasné letní počasí definitivně ukončilo zimu v Česku
včera
Trump slíbil zrušení cel na whiskey. Zásluhy připsal králi Karlovi
včera
Čeká Real Madrid velký fotbalový návrat? Šéf klubu si přeje příchod trenéra Mourinha
včera
Vracím České televizi peníze, přiznal novinář Moravec
včera
Kupka se opřel do Babiše kvůli novému zmocněnci Landovskému
včera
Počasí se po víkendu změní, i když ne hned. Dorazí i kýžené srážky
včera
Hasiči hasí požár v Českém Švýcarsku na několika úsecích. Počasí vše komplikuje
včera
Spotify se snaží upozornit na hudbu od AI. Experti ale varují
Umělá inteligence se začíná prosazovat i na poli hudby. Populární streamovací služba Spotify se rozhodla reagovat. Oznámila totiž, že zavede značku, která odliší ověřené živé umělce od projektů, kdy jsou skladby generované AI.
Zdroj: Lucie Podzimková