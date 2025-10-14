Trump a Zelenskyj se sejdou v pátek v Bíém domě

Libor Novák

14. října 2025 15:51

Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump (21. února 2025).
Volodymyr Zelenskyj a Donald Trump (21. února 2025). Foto: president.gov.ua

Prezident Donald Trump se plánuje v pátek setkat v Bílém domě s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Toto setkání signalizuje sbližování vztahů s Ukrajinou po měsících nátlaku na zemi, aby udělala ústupky ve válce proti Rusku. Vysoce postavený ukrajinský úředník s přímou znalostí potvrdil v pondělí pro Politico, že schůzka proběhne.  

Schůzka se uskuteční den poté, co Trump a Zelenskyj diskutovali v telefonickém hovoru o možnosti, že by Kyjev získal střely Tomahawk. Ty by mohly být použity k silnějším úderům na Rusko. Jedná se o nápad, který prezident dříve odmítal z obavy z další eskalace konfliktu, který trvá již tři a půl roku.

Vztah obou lídrů se od chladné konfrontace v Oválné pracovně v únoru výrazně oteplil. Tehdy Trump a viceprezident JD Vance veřejně kritizovali Zelenského za to, že podle jejich názoru dostatečně nepoděkoval USA za podporu Ukrajiny. Trump od té doby opustil svou strategii vlídného zacházení s Vladimirem Putinem s cílem dotlačit Rusko k jednacímu stolu.

V září na sociální síti Truth Social prohlásil, že Ukrajina může získat zpět své území, a označil Rusko za „papírového tygra.“ Také v září Trump poprvé nazval Rusko „agresorem“ ve válce. V rozhovoru pro Fox News v neděli Zelenskyj naznačil, že Trumpův úspěch při vyjednávání o příměří v Gaze mu dává ještě větší důvěru v to, že mír může být dosažen i mezi Ruskem a Ukrajinou.

Dodal, že by to mohlo vést k Trumpově vytoužené Nobelově ceně za mír. Zelenskyj řekl, že „pokud to udělá, a já v to doufám a Bůh žehnej, že to dokáže, v tomto případě ho samozřejmě nominujeme, a budeme hrdí, že mu můžeme gratulovat.“ 

včera

Trump zvažuje dodávku střel Tomahawk Ukrajině, Rusko varuje před eskalací

Zdroj: Libor Novák

