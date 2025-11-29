Trump chce najednou zrušit většinu Bidenových rozhodnutí. Panují nejasnosti

Americký prezident Donald Trump se odhodlal k diskutabilnímu kroku. Oznámil totiž, že ruší většinu exekutivních příkazů z doby úřadování svého předchůdce Joea Bidena kvůli užívání automatického pera k podepisování dokumentů. Podle médií není jasné, že to Trump může udělat.
Trump na síti Truth Social oznámil, že ruší platnost jakéhokoliv dokumentu, který jeho předchůdce Biden, jehož opět počastoval přízviskem "ospalý", podepsal automatickým perem. Podle současného šéfa Bílého domu jde o zhruba 92 procent ze všech dokumentů. "Blázni z radikální levice kolem Bidena mu prezidentsví sebrali," napsal nynější prezident.
"Proto ruším všechny exekutivní příkazy a cokoliv dalšího, co nebylo podepsáno přímo křivým Joem Bidenem, protože lidé, kteří ovládali automatické pero, tak učinili nelegálně. Joe Biden nebyl součástí procesu. Pokud řekne, že byl, bude předveden pro křivé svědectví," dodal Trump.
Podle americké stanice CNN však panuje mnoho nejasností. Především není jasné, zda Trump má právní autoritu, aby zrušil exekutivní příkazy bývalého prezidenta na základě důvodů, které přednesl.
Trump se tématu automatického pera u svého předchůdce věnuje dlouhodobě. Letos například představil "prezidentský chodník slávy" ve známé chodbě podél západního křídla Bílého domu, kde nechal vyvěsit černobílé portréty prezidentů ve zlatých rámech. Na místě pro Bidena ale nenajdou lidé jeho fotku, nýbrž právě pero.
Úřadující prezident v červnu nařídil prošetření kroků svého předchůdce, přičemž zmínil úpadek jeho kognitivních schopností. Biden se ohradil proti Trumpovým domněnkám v prohlášení. "Aby bylo jasno: Já dělal rozhodnutí během mého prezidentství. Já dělal rozhodnutí o milostech, exekutivních příkazech, a zákonech. Jakékoliv domněnky, že tomu tak nebylo, jsou bláznivé a mylné," uvedl exprezident.
Trump již v březnu prohlásil, že nemá v plánu využívat automatické pero. "Nepoužívám ho. Mohl bych ho použít například k odeslání dopisu nějakému mladému člověku. Ale ne k podpisu milostí a dalších věcí, jak ho používal Biden. Je to ostudné," konstatoval.
Trump prohrál s Bidenem v prezidentské volbě v roce 2020, když se po prvním mandátu neúspěšně snažil o obhajobu. Oba kandidáti si souboj měli zopakovat loni, ale Biden jako úřadující prezident z voleb odstoupil ve prospěch viceprezidentky Kamaly Harrisové, která s Trumpem prohrála.
