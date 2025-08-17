Trump chce příští pátek schůzku Zelenského s Putinem

Americký prezident Donald Trump se pokusí uspořádat už příští týden setkání, kterého by se měl účastnit jak ruský prezident Vladimir Putin, tak i jeho ukrajinský protějšek Volodymyr Zelenskyj. Uvedl to server Axios s odvoláním na dva zdroje obeznámené s jednáním Trumpa s Putinem.
Na setkání s Donaldem Trumpem na Aljašce požadoval ruský prezident Vladimir Putin, aby se Ukrajina vzdala Doněcké a Luhanské oblasti. Podle čtyř zdrojů obeznámených s průběhem jednání Putin nabídl, že v případě splnění tohoto požadavku by mohlo dojít ke zmrazení zbytku frontové linie, uvedl server Financial Times.
Tato situace je důvode k pondělnímu setkání Donalda Trumpa s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským ve Washingtonu. Podle zdrojů serveru Axios oznámil Trump evropským lídrům, že se pokusí uspořádat trilaterální summit s Putinem a Zelenským. Ten by se měl konat už příští pátek.
Putinovy podmínky však naznačují, že jakýkoliv zásadní průlom v jednáních je nepravděpodobný. Ruský prezident se tak zřejmě v klíčových požadavcích odmítá podvolit. Navíc se zdá, že Trump, na rozdíl od dřívějších postojů, nyní spíše podporuje komplexní mírovou dohodu místo pouhého příměří. Tomu odpovídá i reakce ukrajinského prezidenta, který na sociálních sítích uvádí, že příměří je nezbytným prvním krokem. Přesto ale podporuje myšlenku trilaterálního setkání.
Výměnou za Doněck a Luhansk nabídl Putin zmrazení fronty v jižních regionech Cherson a Záporoží, kde jeho síly okupují velké části území. Zároveň slíbil, že nezahájí nové útoky. Putin dal ale jasně najevo, že neustoupil od svých hlavních požadavků, kterými chce „vyřešit základní příčiny“ konfliktu. Tyto požadavky by v podstatě znamenaly konec ukrajinské státnosti a revizi expanze NATO na východ.
Bývalý vysoký představitel Kremlu uvedl, že Putin je připraven ke kompromisům ohledně území, ale pouze pokud budou splněny jeho základní požadavky. Ruské síly v současné době ovládají asi 70 % Doněcké oblasti, ale západní část, která je klíčová pro ukrajinskou obranu, zůstává pod kontrolou Kyjeva. V Luhanské oblasti je pod kontrolou Ruska téměř celé území.
Zdroje blízké Volodymyru Zelenskému naznačují, že by se ukrajinský prezident nevzdal Doněcku, ale byl by otevřený diskusím o územních otázkách na nadcházejícím setkání s Trumpem ve Washingtonu. Zelenskyj by také uvítal třístranné setkání s Trumpem a Putinem.
Zdá se, že Putinovy územní požadavky se od dubna zpřísnily. Tehdy Trumpovu vyslanci Stevu Witkoffovi řekl, že Rusko by mohlo zmrazit celou frontovou linii, pokud by byly splněny jeho „základní příčiny“.
