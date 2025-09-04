Trump dnes bude mluvit se Zelenským o konci ruské invaze

Libor Novák

4. září 2025 8:22

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského
Prezident Spojených států Donald Trump oznámil, že se v blízké době chystá promluvit s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Trumpova slova zazněla během setkání s polským prezidentem Karolem Nawrockim v Oválné pracovně. Hovor s ukrajinskou hlavou státu byl stanoven na čtvrtek a má se týkat ukončení ruské invaze.

Bílý dům potvrdil, že tento telefonát je na programu, avšak rozhovor s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v plánu není. Novináři se Trumpa ptali, zda má pro Putina nějaký vzkaz, na což prezident odpověděl, že žádný nemá. Naznačil však, že Putin si je jeho postojů vědom a že se brzy ukáže, zda s výsledkem budou ve Spojených státech spokojeni.

Trump se podle zpráv z médií cítí být frustrován, že se jednání mezi Putinem a Zelenským nikam neposouvají. Sám zvažuje, zda má cenu se do jejich zprostředkování nadále zapojovat. Putin nicméně uvedl, že je ochoten se se Zelenským setkat, ovšem jako místo schůzky navrhl Moskvu, což Kyjev okamžitě odmítl jako nepřijatelné.

Ukrajinský prezident Zelenskyj se ve středu sešel s dánskou premiérkou Mette Frederiksenovou. Na společné tiskové konferenci promluvil o současné situaci a vyjádřil podporu. Přitom Putin se v témže týdnu účastní důležitého summitu v Číně, kde se sešel s řadou autoritářských lídrů. Tento projev síly Trump bedlivě sleduje.

Jeden z polských novinářů se ve středu dotázal Trumpa, proč stále nečiní žádné kroky proti Rusku. Prezident na něj reagoval poměrně ostře, ale zároveň naznačil možné další plány, jak vyvinout tlak na Moskvu. Uvedl, že Spojené státy zavedly sekundární sankce na Indii, které stály Rusko stovky miliard dolarů.

Americký ministr financí Scott Bessent už dříve prohlásil, že Spojené státy mají na stole všechny možné varianty dalších sankcí. Administrace je však dosud zdrženlivá k jejich uvalení. Trumpův zahraniční emisar Steve Witkoff má odcestovat do Paříže na setkání s koalicí ochotných států, které se zavázaly podporovat Ukrajinu proti ruské invazi.

Prezident Trump nedávno vyvolal rozhořčení u indického premiéra Narendry Modiho. Zdvojnásobil cla na indický dovoz na padesát procent, aby přiměl Indii zastavit nákup ruské ropy. Modi na oplátku poslal jasný signál o zhoršujících se americko-indických vztazích, když se připojil k summitu v Číně po boku čínského prezidenta Si Ťin-pchinga a Putina.

Čínský prezident uspořádal vojenskou přehlídku za účasti severokorejského vůdce Kim Čong-una. Chtěl tak posílit pozici Číny jako alternativy k západnímu světovému řádu, který vnímá jako chaotický a nepředvídatelný.

Trump sleduje toto shromáždění velmi pozorně. Zmínil se o tom i na sociálních sítích, kde vzkázal Si Ťin-pchingovi: „Prosím, vyřiď mé vřelé pozdravy Vladimiru Putinovi a Kim Čong-unovi, zatímco spikleně jednáte proti Spojeným státům americkým.“ Putin Trumpovy komentáře bagatelizoval a uvedl, že to dokazuje prezidentův smysl pro humor. 

Americké CDC se pod Trumpem rozpadá. Co to znamená pro zbytek světa?

Ruská armáda, ilustrační foto

Zima se blíží. Rusko opět stupňuje útoky na energetickou síť Ukrajiny

Po nedávných summitech s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a s ukrajinskými a evropskými lídry ve Washingtonu se objevila naděje na oživení diplomatického procesu. Tato naděje však pohasla poté, co Putin zahájil jeden z největších útoků války na civilní infrastrukturu Ukrajiny, zejména na energetickou síť. Rusko se tak snaží zlomit vůli ukrajinského lidu, aby s blížící se zimou přistoupil na ruské požadavky.

Zdroj: Libor Novák

