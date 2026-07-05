Trump kvůli válce na Ukrajině telefonoval s Putinem i Zelenským

Americký prezident Donald Trump absolvoval devadesátiminutový telefonát s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, během kterého nabídl pomoc při hledání řešení konfliktu na Ukrajině.
Podle kremelského poradce Jurije Ušakova, který rozhovor označil za věcný a konstruktivní, Trump potvrdil připravenost pracovat na rychlém ukončení bojů. Tento krok přichází před nadcházejícím summitem NATO v Turecku.
Ušakov zároveň poznamenal, že Rusko usiluje o politicko-diplomatické řešení konfliktu, které by zohledňovalo jeho základní postoje. Zároveň však obvinil Kyjev a jeho evropské spojence ze snahy o eskalaci konfliktu, přičemž poukázal na ukrajinské údery na ruskou ropnou infrastrukturu, jež v některých oblastech způsobily nedostatek pohonných hmot.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že rovněž hovořil s americkým prezidentem, a jejich rozhovor označil za velmi dobrý. Podle Zelenského je zde reálná vyhlídka na ukončení války a klíčový význam bude mít americké odhodlání.
Oba státníci se dohodli, že v diskusích budou pokračovat na setkání NATO. Mezitím americký prezident Donald Trump pro web Axios uvedl, že mírové rozhovory byly na týden pozastaveny z důvodu státního pohřbu v Íránu.
Na bojišti zůstává situace napjatá kolem strategického města Kosťantynivka v Doněcké oblasti. Moskva ústy mluvčího Kremlu Dmitrije Peskova a samotného prezidenta Putina deklarovala úplné dobytí tohoto centra, což Kyjev vzápětí ostře odmítl jako lež.
Mluvčí ukrajinské armády Andrij Kovaljov uvedl, že ačkoliv malé skupiny ruských vojáků do města pronikají a situace je složitá, Kosťantynivka zůstává pod kontrolou ukrajinských obranných sil. Zelenskyj k tomu na sociálních sítích dodal, že pokud by město bylo pod kontrolou Ruska, Putin by neměl problém se tam s ním setkat k diplomatickým jednáním.
Ukrajina v uplynulých dnech zintenzivnila útoky hluboko v ruském vnitrozemí. Rusko oznámilo, že během jediné noci zneškodnilo téměř 500 ukrajinských dronů a 10 střel s plochou dráhou letu Flamingo. Útoky zasáhly ropný terminál v Petrohradě, přístav poblíž Finska a historický areál Petrodvorce, kde však podle petrohradského guvernéra Alexandra Beglova nedošlo k žádným obětem ani škodám.
Prezident Zelenskyj navíc oznámil úspěšný zásah námořní základny Kronštadt. Naproti tomu v Brianské oblasti a na anektovaném Krymu byl hlášen jeden mrtvý, zatímco v Belgorodské oblasti došlo kvůli poškození infrastruktury k výpadkům dodávek elektřiny a vody. V samotném hlavním městě Moskvě protivzdušná obrana podle starosty Sergeje Sobjanina sestřelila 62 dronů.
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Zdroj: Jan Hrabě