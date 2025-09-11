Trump měl po útoku v Kataru ostrý telefonát s Netanjahuem

Po nedávném leteckém útoku Izraele na cíle Hamásu v Kataru se konal ostrý telefonát mezi prezidentem USA Donaldem Trumpem a izraelským premiérem Benjaminem Netanjahuem. Prezident Trump svému protějšku řekl, že rozhodnutí zaútočit na území amerického spojence nebylo moudré. Netanjahu podle listu Wall Street Journal odpověděl, že měl k útoku jen krátké okno a příležitosti využil.
Pozdější telefonát mezi oběma lídry byl už klidnější a Trump se Netanjahua zeptal, zda byla operace úspěšná. Cílem izraelské armády bylo zabít politické špičky islamistického hnutí Hamás v katarském hlavním městě Dauhá. Skupina však uvedla, že její nejvyšší velitelé útok přežili. Zabito bylo pět členů Hamásu, mezi nimiž byl i syn jednoho z vyhnaných vůdců z Gazy.
Tato operace se stala terčem mezinárodní kritiky. Incident je o to citlivější, protože Katar hostí jednání o příměří ve válce v Gaze a působí jako prostředník. Netanjahu den po útoku vyzval Katar, aby buď vyhostil představitele Hamásu, nebo je "předal spravedlnosti, protože jinak to uděláme my". Katar na to reagoval, že premiérovy poznámky jsou "lehkomyslné".
Izraelský velvyslanec v USA, Yechiel Leiter, prohlásil, že pokud se Izraeli nepodařilo zabít lídry Hamásu v úterý, uspěje příště. Dodal, že Izrael bude teroristy pronásledovat, ať už jsou kdekoli. Letecký úder se odehrál krátce poté, co se Hamás přihlásil k odpovědnosti za pondělní střelbu u autobusové zastávky na předměstí Jeruzaléma, při níž zemřelo šest lidí.
Premiér Keir Starmer se kvůli izraelskému útoku sešel s izraelským prezidentem Isaacem Herzogem v Downing Street. Schůzka byla podle Herzoga "drsná", a premiér mu řekl, že útok na Katar je "naprosto nepřijatelný" a že se jedná o nehorázné porušení suverenity klíčového partnera, které nepřispívá k míru, jenž si všichni tolik přejí.
Izrael je v současné době rozzlobený na Británii kvůli jejím plánům uznat palestinský stát, pokud Izrael nesplní podmínky, jako je například příměří v Gaze. Izraelský prezident Herzog na akci v Chatham House uvedl, že se spojenci mohou přít a že on i premiér Starmer jednali otevřeně. Zároveň navrhl britské vládě vyslat do Izraele "vyšetřovací misi", která by prozkoumala humanitární situaci v Gaze. Herzog řekl, že mají připraveny veškeré odpovědi a jednají transparentně.
Polsko formálně požádalo o aktivaci článku 4 Severoatlantické smlouvy, potvrdil premiér Donald Tusk. Ve středu se kvůli předchozímu průniku dronů do polského vzdušného prostoru mimořádně sešla polská vláda.
Zdroj: Lucie Podzimková