Trump navrhnul sebrat televizi licenci za dotaz na vraždu Chášukdžího. Takové věci se dějí, reagoval

Libor Novák

19. listopadu 2025 9:26

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Donald Trump na úterní návštěvě korunního prince Mohammeda bin Salmána v Bílém domě bagatelizoval vraždu sloupkaře deníku Washington Post Džamála Chášukdžího z roku 2018. Novináře označil za "mimořádně kontroverzního" a nepopulárního a konstatoval, že "věci se prostě dějí". Americký prezident tak učinil během uvítání korunního prince, což byla jeho první návštěva od chvíle, kdy byl Chášukdží saúdskými agenty zavražděn a rozčtvrcen v Istanbulu.

Přestože americké zpravodajské služby později oficiálně potvrdily, že vraždu nařídil sám korunní princ, Trump v úterý trval na tom, že princ "o tom nevěděl nic". Prezident kritizoval novináře televize ABC News, který se na vraždu zeptal, a dokonce navrhoval, aby ABC přišla o vysílací licenci. O korunním princi Trump řekl, že "mnoho lidí toho pána, o kterém mluvíte, nemělo rádo. Ať už ho měli nebo neměli rádi, věci se prostě dějí, ale on o tom nevěděl nic."

Princ Mohammed označil vraždu za "bolestivou a obrovskou chybu" a dodal, že "děláme maximum pro to, aby se to už neopakovalo". V úterý večer, během slavnostní večeře v Bílém domě, Trump oznámil, že Saúdskou Arábii jmenuje významným spojencem mimo NATO. Jde o převážně symbolický krok, který zahraničním partnerům poskytuje určité výhody v oblasti obranné, obchodní a bezpečnostní spolupráce. Večeře se zúčastnily významné osobnosti jako miliardář Elon Musk, fotbalová hvězda Cristiano Ronaldo, generální ředitel společnosti Apple Tim Cook a generální ředitel společnosti Nvidia Jensen Huang.

Prezident Trump na večeři chválil prince jako "muže s vůdčími schopnostmi". Předtím se snažil zdůraznit slíbené saúdské investice do americké ekonomiky, které byly na začátku jednání v Bílém domě uváděny ve výši 600 miliard dolarů. Korunní princ na Trumpovo naléhání nicméně potvrdil, že by celková suma mohla dosáhnout až jednoho bilionu dolarů. Trump také potvrdil záměr prodat Rijádu "špičkové" neviditelné stíhačky F-35, a to navzdory námitkám Izraele a obavám amerických zpravodajských služeb.

Oba muži také potvrdili, že jednají o dohodě, podle níž by Saúdská Arábie normalizovala vztahy s Izraelem výměnou za závazek k řešení dvou států, což by naznačovalo ustavení Palestiny jako suverénního státu. Ačkoliv byla princova návštěva označena jako pracovní cesta, měla všechny kulisy státní návštěvy, včetně vojáků na koních nesoucích americkou a saúdskou vlajku a přeletu stíhaček F-16 a F-35. Trumpův záměr prodat letouny F-35 vyvolal znepokojení v Izraeli, který je momentálně jedinou zemí na Blízkém východě, která tyto pokročilé stroje vlastní.

Americké zpravodajské agentury jsou znepokojeny kvůli úzkým bezpečnostním vazbám Saúdské Arábie s Čínou, což by mohlo vést k obavám z krádeže technologie F-35. Trump nicméně trval na tom, že je ochoten prodat Saúdské Arábii stroje F-35 ve stejné pokročilé specifikaci, jakou prodává Izraeli, protože jsou to dobří spojenci Spojených států. Kromě prodeje zbraní očekávají američtí úředníci také investice ve výši miliard dolarů do amerického odvětví umělé inteligence a prohloubení spolupráce při zavádění civilního jaderného energetického programu v Saúdské Arábii.

Vedle Trumpa v Oválné pracovně princ Mohammed prohlásil: "Můžeme oznámit, že navýšíme těch 600 miliard dolarů na téměř 1 bilion dolarů investic." Prezident se široce usmál a požádal ho o potvrzení čísla, na což saúdský lídr odpověděl: "Rozhodně." Trump na to navázal: "To, na čem opravdu záleží, jsou pracovní místa, spousta pracovních míst, takže vám chci jen poděkovat. Jsme velmi dobří přátelé po dlouhou dobu. Vždy jsme byli na stejné straně ve všech otázkách."

Trumpova administrativa se také snaží uzavřít dohodu s Rijádem, kterou se nepodařilo dokončit administrativě Joea Bidena: jaderná a bezpečnostní spolupráce s USA výměnou za připojení Saúdské Arábie k Abrahamovým dohodám a normalizaci vztahů s Izraelem. Vyhlídky takové dohody jsou však komplikované po útoku Hamásu na Izrael v říjnu 2023, po němž následovaly dva roky izraelského bombardování Gazy, při kterém zemřelo více než 70 000 Palestinců.

"Po 7. říjnu si myslím, že cena za saúdský podpis normalizace s Izraelem se podstatně zvýšila," uvedl pro CNN bývalý americký vyjednavač pro Blízký východ, Aaron David Miller. Princ Mohammed v úterý řekl: "Chceme být součástí Abrahamových dohod, ale také chceme mít jistotu, že zajistíme jasnou cestu k řešení dvou států." Trump souhlasil a řekl: "Měli jsme velmi dobrý rozhovor o Abrahamových dohodách. Mluvili jsme o jednom státě, dvou státech. Za krátkou dobu jsme probrali spoustu věcí."

Návštěva je kontroverzní i kvůli nejasnostem ohledně soukromých obchodních zájmů Trumpovy rodiny v Perském zálivu. Prezident popřel jakýkoli střet zájmů a tvrdil, že se vzdal kontroly nad svým obchodním impériem. Řekl: "Nemám nic společného s rodinným byznysem. Odešel jsem a věnuji 100 % své energie [prezidentství]." Dodal: "To, co dělá moje rodina, je v pořádku. Podnikají všude. Se Saúdskou Arábií toho ve skutečnosti udělali jen velmi málo. Jsem si jistý, že by mohli udělat hodně. A všechno, co udělali, bylo velmi dobré."

Když Trump podruhé nastoupil do úřadu, organizace Trump Organization oznámila, že se stáhne z každodenního řízení podniku a že jeho majetek bude vložen do svěřeneckého fondu, který spravují jeho děti. Kritici tvrdili, že by se prezident měl buď zcela zbavit svého podnikání, nebo vložit svůj majetek do slepého svěřeneckého fondu. Během jeho druhého funkčního období vstoupila rodinná firma Trump do rozsáhlých jednání o multimiliardových investicích v Saúdské Arábii.

včera

První návrh výsledku COP30 nečekaně oživuje myšlenku konce fosilních paliv

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trumpovi dochází dech. Republikánská strana se začíná smiřovat s budoucností bez něj

Železná pěst prezidenta Donalda Trumpa, kterou drží svou stranu, se zdá, že klouže, a to způsobem, který nebyl k vidění od okamžiku bezprostředně po útoku na Kapitol 6. ledna 2021. Tehdy se rychle etabloval zpět jako jediná a dominantní síla uvnitř Republikánské strany, a je možné, že to udělá znovu. Nicméně mimořádné odmítnutí a protivítr, se kterým se nyní prezident potýká, z velké části přicházející z jeho vlastní strany, odhalují, že se Republikánská strana začíná smiřovat s budoucností po Trumpovi.
Alexander Stubb

Stubb vzkazuje Trumpovi: Nastal čas použít na Putina klacek

Spojené státy americké musí prosadit nové kolo sankcí, které paralyzují ruský průmysl a konečně přivedou Vladimira Putina k jednacímu stolu. Řekl to finský prezident Alexander Stubb v rozhovoru pro Politico. Stubb, který dříve využil golfovou cestu s americkým prezidentem Donaldem Trumpem k tomu, aby na něj tlačil ve věci tvrdšího postoje vůči ruskému lídrovi, nyní uvedl, že nastal čas, aby Washington zvýšil ekonomický tlak na Moskvu.

