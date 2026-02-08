Trump nechápe, že se na olympiádě bučelo na Vance. Lidé ho prý mají rádi

V Itálii jsou v plném proudu zimní olympijské hry, na jejichž slavnostním zahájení reprezentoval Spojené státy americké viceprezident J. D. Vance. Dočkal se kritické reakce publika, což překvapilo prezidenta Donalda Trumpa.
Když se Trumpa na incident během zahajovacího ceremoniálu zeptali novináři, přiznal, že o tom neví. "To mě překvapuje, protože lidé ho mají rádi," prohlásil americký prezident. "Při vší úctě, je v zahraniční zemi. V téhle zemi se na něj nebučí," poznamenal šéf Bílého domu.
Vance si vyslechl bučení, když ho během pátečního zahájení her zabraly kamery. Viceprezident dorazil do dějiště her s předstihem, již ve čtvrtek přihlížel jasné výhře amerických hokejistek nad českými reprezentantkami v poměru 5:1.
Letošní zimní olympijské hry v Miláně a Cortině d'Ampezzo oficiálně odstartovaly v pátek večer. Na stadion San Siro, který sdílí milánské fotbalové kluby AC a Inter, nastoupila i česká výprava vedená vlajkonošem Davidem Pastrňákem, nejlepším českým hokejistou současnosti. Ceremoniálu přihlíželi prezident Petr Pavel a první dáma Eva Pavlová.
Pavel má být v dějišti her od pátku 6. do neděle 8. února. Prezidentský pár odcestoval z Prahy do Milána, kde po příletu slavnostně otevřel Český dům. Přítomen u toho byl i slovenský prezident Peter Pellegrini. Role se obrátily v sobotu, kdy se otevíral Slovenský dům.
Program českého prezidenta vyvrcholí dnes, kdy se uskuteční závod žen v paralelním obřím slalomu na snowboardu, kde bude hlavní favoritkou Ester Ledecká.
Donald Trump , J. D. Vance , Olympijské hry 2026
Epsteinova kauza se stane tématem i v české politice. Bývalý ministr zahraničí Jan Lipavský (za ODS) v této věci interpeloval premiéra Andreje Babiše (ANO). Česko by podle Lipavského mělo prověřit možné působení Epsteinovy sítě u nás a zjistit, zda zde nejsou nějaké oběti sexuálního delikventa.
Zdroj: Jan Hrabě