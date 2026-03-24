Trump nutně potřebuje válku s Íránem ukončit. Nemá ale jak

Libor Novák

24. března 2026 8:26

Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Je americký prezident Donald Trump schopen ukončit válečný konflikt s Íránem, i kdyby si to sám přál? Na rozdíl od obchodních cel nelze válečné střety jednoduše vypnout podle momentálního rozmaru nebo snahy o stabilizaci finančních trhů. Hlavním tématem po pozastavení hrozeb útoky na íránské elektrárny tedy není jen to, zda Trump opět couvl, ale zda má vůbec k dispozici únikovou cestu.

Po dnech kolísavé rétoriky naznačil prezident v pondělí první možnou deeskalaci, když hovořil o patnácti bodech shody při produktivních rozhovorech. Teherán však jakýkoli dialog popřel, což vnáší do situace značnou nejistotu. Optimistický pohled podle analýzy CNN naznačuje, že obě strany dosáhly bodu, kdy jsou náklady na další stupňování konfliktu tak děsivé, že oba aktéři nutně potřebují najít způsob, jak z krize ven.

Trump dříve zahnal oba nepřátele až na samotnou hranu propasti, když pohrozil bombardováním elektráren v případě, že Írán neuvolní Hormuzský průliv. Tato strategická tepna je naprosto klíčová pro světový export ropy. Teherán v reakci na to slíbil odvetu v podobě zničení životně důležité infrastruktury v arabských státech Perského zálivu, které jsou spojenci USA.

Taková eskalace by mohla vyvolat globální recesi a drasticky zhoršit humanitární podmínky pro íránské civilisty, kterým Trump paradoxně sliboval pomoc. Existuje však mnoho důvodů ke skepsi ohledně toho, zda je průlom skutečně na dosah. Nevyzpytatelná a často rozporuplná rétorika administrativy totiž zbavuje jakékoli oficiální prohlášení potřebné důvěryhodnosti u mezinárodních partnerů i nepřátel.

Prezidentův zvyk útočit právě v době vlastních termínů znamená, že by nikoho nepřekvapilo, kdyby pětidenní moratorium na údery sám porušil. Někteří kritici si navíc všímají, že toto příměří trvá přesně po dobu obchodního týdne na globálních trzích. Vzhledem k tomu, že ceny ropy prudce rostly a akciové trhy klesaly, mohl se Trump pouze snažit o dočasné uklidnění finančního sektoru.

Tato strategie zatím zafungovala, protože indexy Dow Jones i S&P 500 vzrostly o více než procento, zatímco cena ropy Brent klesla o jedenáct procent. Trump však může potřebovat čas i z ryze vojenských důvodů. Americké síly, které by byly schopny provést invazi na ostrov Chark nebo obsadit pobřežní regiony, totiž v oblasti ještě nejsou plně zformovány a čeká se na další jednotky.

Je také nutné brát v úvahu, že Trump často využívá nadsázku a jeho tvrzení o tom, jak Írán zoufale touží po dohodě, mohou být značně nadnesená. Jeho prudké obraty, kdy jeden den mluví o ukončení války a druhý o eskalaci, sice neodpovídají tradicím stabilního válečného vedení, ale jsou pro něj typické. Pondělní události tak mohou být jen lstí, která mu má umožnit tvrdit, že jeho tvrdý přístup přinesl diplomatické ovoce.

Tato nepředvídatelnost a snaha o zmírnění krizí, které sám vyvolal, provází Trumpa celou jeho kariérou i osobním životem. Tímto způsobem se mu daří oddalovat konečné zúčtování a odkládat nejhorší následky svých činů v nekonečném improvizačním tanci. Přesto existuje střízlivá možnost, že tato metoda bude v Perském zálivu testována až za hranice svých možností.

Írán je sice technicky i početně v nevýhodě proti americkým a izraelským útokům a utrpěl těžké ztráty, ale konflikt trvající čtvrtý týden ukázal i jeho sílu. Efektivním uzavřením Hormuzského průlivu drží íránský režim jako rukojmí nejen globální ekonomiku, ale i politické naděje Republikánské strany v nadcházejících listopadových volbách. Logika napovídá, že radikální režim nebude ochotnější ustoupit Trumpovým požadavkům poté, co přišel o své nejvyšší vedení.

Trumpovy podmínky pro ukončení války, které zahrnují vzdání se jaderného programu a balistických raket, jsou pro Teherán pravděpodobně nepřijatelné. Poslední týdny totiž Íránu ukázaly, proč by takové zbraně mohl považovat za jedinou pojistku proti budoucím útokům cizích mocností. I kdyby rozhovory začaly, není jasné, kdo by za Írán vyjednával, protože režim mohl po ztrátě klíčových postav decentralizovat svou autoritu.

Dosavadní letecká válka sice snížila íránskou hrozbu v regionu, ale pokud hrubá síla režim dosud nepoložila, není jasné, proč by se Írán vzdával svého vlivu bez ústupků z americké strany. Trump nyní čelí situaci bez dobrých řešení, protože eskalace nezaručuje bezpečnost plavby a vyslání pozemních vojsk by znamenalo překročení politického Rubikonu, proti kterému v minulosti sám vystupoval.

Další kroky v této napjaté situaci mohou zahrnovat buď pokračování leteckých úderů, nebo pokus o vyhlášení vítězství a následný odchod z oblasti.

Eskalace zrychluje, únikových cest ubývá. Možnosti ukončení války v Íránu se dramaticky zužují

Trump: USA a Írán jednají o mírovém plánu, Modžtaba Chameneí je možná mrtvý

Americký prezident Donald Trump vystoupil s prohlášením, které zásadním způsobem mění pohled na aktuální blízkovýchodní krizi. Podle jeho slov Spojené státy navázaly přímý a intenzivní kontakt s vysoce postaveným představitelem íránského režimu. Hlavním motivem těchto rozhovorů je nalezení cesty k okamžitému ukončení válečného konfliktu, přičemž obě strany údajně projevují silnou vůli k dosažení shody.
Trump nečekaně ustoupil z ultimáta Íránu. Útoky odložil

Americký prezident Donald Trump nečekaně oznámil odklad plánovaných úderů na íránskou energetickou infrastrukturu o pět dní. Ve svém prohlášení na sociální síti Truth Social uvedl, že instruoval ministerstvo obrany, aby pozastavilo veškeré letecké útoky na elektrárny a energetické objekty v Íránu. Tento krok podmínil úspěchem probíhajících jednání, která označil za velmi produktivní.

Počasí se o víkendu ochladí, místy bude pršet

Březnové počasí v České republice nadále potvrzuje svou pověst proměnlivého období. Podle nejnovějších dat ČHMÚ.cz nás čeká víkend ve znamení velké oblačnosti a teplot, které se budou držet v poměrně úzkém rozmezí. Jaro se sice hlásí o slovo, ale zimní doplňky ještě rozhodně neschovávejte, zejména pokud se chystáte do vyšších poloh.

Szijjártó měl Lavrovovi podávat hlášení o obsahu jednání EU. Magyar obvinil vládu z vlastizrady

Tři týdny před klíčovými maďarskými volbami, které se uskuteční 12. dubna, otřásá tamní politickou scénou skandál nevídaných rozměrů. Péter Magyar, lídr opoziční strany Tisza a v současnosti favorit předvolebních průzkumů, obvinil vládu Viktora Orbána z vlastizrady. Reagoval tak na zprávy o tom, že maďarský ministr zahraničí Péter Szijjártó měl pravidelně vynášet důvěrné informace z jednání Evropské unie přímo do Moskvy.

Mohou íránské rakety doletět až do Londýna, Prahy nebo Paříže? Teherán světu skutečný dostřel tajil

Mohou íránské rakety doletět až do Londýna, Prahy nebo Paříže? Tato otázka se stala velmi aktuální poté, co se Írán minulý pátek pokusil zasáhnout společnou britsko-americkou vojenskou základnu Diego Garcia v Indickém oceánu. Britský ministr obrany John Healey potvrdil, že byly vypáleny dvě rakety – jedna selhala a druhá Mohou íránské rakety doletět až do Londýna, Prahy nebo Paříže? íránské rakety doletět až do Londýna, Prahy nebo Paříže? la úspěšně sestřelena.

Eskalace zrychluje, únikových cest ubývá. Možnosti ukončení války v Íránu se dramaticky zužují

Možnosti Spojených států a Íránu na ukončení válečného konfliktu se s jeho prodlužováním dramaticky zužují. Ačkoliv americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth týdny tvrdili, že íránské vojenské kapacity i velení jsou po soustavných útocích v troskách, realita na bojišti vypadá opačně. Eskalace se zrychluje a jasných únikových cest z krize ubývá.

Kubánská armáda je připravena na případnou americkou agresi, vzkazuje Trumpovi Havana

Náměstek kubánského ministra zahraničí Carlos Fernández de Cossío v neděli důrazně varoval Spojené státy, že armáda jeho ostrovního státu je připravena na případnou americkou agresi. K tomuto prohlášení došlo v době, kdy administrativa prezidenta Trumpa nadále usiluje o změnu režimu v zemi. V napjatém rozhovoru pro stanici NBC Cossío uvedl, že sice nerozumí důvodům pro případný útok, ale armáda se na tuto možnost v těchto dnech aktivně chystá.

Ceny ropy začaly po Trumpově oznámení prudce klesat

Světové trhy s ropou zažily v pondělí dramatický zvrat. Ceny černého zlata se prudce propadly poté, co americký prezident Donald Trump na sociálních sítích oznámil, že mezi Spojenými státy a Íránem probíhají „velmi dobré a produktivní rozhovory“, které by mohly vést k úplnému ukončení válečného stavu. Přestože Teherán existenci jakéhokoli dialogu vzápětí popřel, trhy na naději na smír reagovaly okamžitě.

WP: Ruští agenti chtěli uskutečnit falešný pokus o atentát na Orbána, aby vyhrál volby

Podle informací, které získal deník The Washington Post, se ruské tajné služby pokoušejí drastickými metodami ovlivnit nadcházející dubnové volby v Maďarsku. Cílem operací je udržet u moci premiéra Viktora Orbána, který je pro Kreml klíčovým spojencem uvnitř NATO i Evropské unie. Ruská civilní rozvědka (SVR) totiž ve svých interních analýzách varuje, že Orbánova popularita v důsledku zhoršující se ekonomické situace prudce klesá a hrozí mu volební porážka.

Okamura chce zrušit „podraz na občany i firmy". Koalice předloží návrh na zrušení části poplatků za ČT a Rozhlas

Současná vládní koalice přichází s plánem na výrazné omezení koncesionářských poplatků, které platí domácnosti i firmy České televizi a Českému rozhlasu. Podle nové dohody by se povinnost platit měla zcela zrušit pro několik velkých skupin obyvatel, konkrétně pro zdravotně postižené, děti a nezaopatřené mladé lidi do 26 let. Úleva se má dotknout také firem, přičemž v současnosti jsou od plateb osvobozeny pouze malé podniky do 24 zaměstnanců.

Írán má v ruce mocnou zbraň. Útokem na odsolovací stanice může rozvrátit celý Blízký východ

Hrozba Íránu, že v případě amerického útoku na svou energetickou síť přistoupí k „nevratné destrukci“ vodohospodářské infrastruktury v Perském zálivu, vyvolává v regionu zděšení. Pro pouštní státy, jako jsou Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Katar, Bahrajn, Kuvajt a Omán, představují odsolovací zařízení kritickou civilní i ekonomickou tepnu. Bez nich by život v těchto moderních metropolích postavených uprostřed vyprahlé pustiny nebyl možný.

Rutte věří, že se evropské státy připojí k Trumpově válce proti Íránu

Generální tajemník NATO Mark Rutte vyjádřil v neděli plnou podporu vojenské kampani prezidenta Donalda Trumpa proti Íránu. V rozhovoru pro pořad „Face the Nation“ na stanici CBS uvedl, že očekává sjednocení všech členských států Aliance v podpoře amerického postupu. Rutte věří, že evropské mocnosti se nakonec ke společnému úsilí připojí, přestože dosud projevovaly značnou zdrženivost.

Takové počasí historie nepamatuje. Příští rok otřese globálními statistikami, varuje WMO

Podle nejnovější varovné zprávy Světové meteorologické organizace (WMO) se klimatický systém naší planety nachází v největší nerovnováze v zaznamenané historii. Země v současnosti pohlcuje mnohem více tepelné energie, než kolik je schopna vyzařovat zpět do vesmíru. Tento znepokojivý trend je poháněn především emisemi skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý, jehož koncentrace v atmosféře jsou nyní nejvyšší za poslední nejméně dva miliony let.

Politico: Budapešť funguje jako přímý informační kanál pro Kreml. EU vylučuje Maďarsko z citlivých diskusí

Vztahy mezi Maďarskem a zbytkem Evropské unie narazily na nové dno. Brusel začal výrazně omezovat tok důvěrných informací směrem k Budapešti kvůli rostoucím obavám, že vláda Viktora Orbána funguje jako přímý informační kanál pro Kreml. Podle diplomatických zdrojů se citlivé záležitosti stále častěji projednávají v menších skupinách států, ze kterých je Maďarsko záměrně vynecháváno.

IEA: Situace na světových energetických trzích překonává největší krize moderní historie

Situace na světových energetických trzích dosáhla kritického bodu a podle šéfa Mezinárodní energetické agentury (IEA) Fatiha Birola svými dopady překonává největší krize moderní historie. Současný konflikt v Íránu, doprovázený bombardováním a uzavřením strategického Hormuzského průlivu, v sobě kombinuje ničivou sílu obou ropných šoků ze 70. let i následků ruské invaze na Ukrajinu. Birol v pondělí v Canbeře varoval, že světoví lídři zpočátku podcenili hloubku problémů, které tato destabilizace přinese.

Benzin na příděl? Svět čelí větší hrozbě než za velké ropné krize, hrozí výrazné zdražování potravin i paliv

Světová ekonomika čelí vážné hrozbě v důsledku prodlužujícího se konfliktu mezi Spojenými státy, Izraelem a Íránem. Podle analytiků a představitelů energetických organizací se spotřebitelé po celém světě musí připravit na výrazné zdražování potravin, pohonných hmot i cestování. Tato krize zasahuje dodavatelské řetězce napříč všemi odvětvími, protože energie je základním vstupem pro veškerou produkci a dopravu.

Velikonoce i letos ovlivní důchody. Tři výplatní termíny budou jiné

Letošní Velikonoce se pomalu blíží a existuje důvod, proč by někteří důchodci měli zpozornět. Poprvé v kalendářním roce 2026 se totiž budou měnit výplatní termíny důchodů. Upozornila na to Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). 

