Trump odkladem útoku na Írán pořádně zavařil Izraeli

Někteří vysocí izraelští činitelé otevřeně volali po zapojení Ameriky, protože věří, že jedině americký vojenský zásah by mohl rozhodujícím způsobem zkrátit válku a pomoci Izraeli eliminovat to, co dlouhodobě považuje za existenční hrozbu – íránský jaderný program a rakety dlouhého doletu.

„Spojené státy mají povinnost postarat se o to, aby se situace v regionu vyvíjela pozitivně a svět byl chráněn před Íránem s jadernou zbraní,“ uvedl pro CNN bývalý izraelský ministr obrany Joav Galant. Galant se na operaci proti Íránu podílel do té doby, než ho loni premiér Benjamin Netanjahu odvolal.

Po Trumpově nečekaném rozhodnutí ale izraelští politici změnili tón. Premiér Netanjahu i další představitelé nyní mluví zdrženlivě, nechtějí budit dojem, že Spojené státy tlačí do konfliktu, kterému se Trump dlouhodobě snaží vyhnout.

CNN oslovila několik izraelských představitelů, kteří pod podmínkou anonymity přiznali, že Izrael doufal v americkou vojenskou podporu – zejména kvůli útoku na íránské jaderné zařízení Fordo, ukryté hluboko v horách. Takový úder by vyžadoval extrémně výkonné bomby, které má ve výzbroji pouze americké letectvo.

„Izraelci se na Fordo stejně zaměří, ale bez Američanů to bude méně účinné a mnohem nebezpečnější,“ řekl Yaki Dayan, bývalý izraelský konzul v Los Angeles.

Zatímco Netanjahu veřejně prezidenta USA chválí a tvrdí, že spolu často komunikují, jejich vztahy nejsou bez trhlin. Trump se v některých klíčových bodech odklonil od tradičního amerického proizraelského postoje – ať už šlo o jednání s Íránem, dohodu o příměří s Húsíji nebo cestu na Blízký východ, při níž se vyhnul Izraeli.

Přesto mezi oběma vládami probíhá pravidelná komunikace. Podle Dayana je součinnost Netanjahua s Trumpem „lepší, než se zdá“, ale zároveň připomíná, že Trump se rozhoduje víceméně sám, jen po poradě s úzkým okruhem poradců.

Zatímco Izrael pokročil v útocích proti Íránu, tempo se zpomaluje a zvyšuje se riziko chyby. A jak se válka protahuje, roste pravděpodobnost, že bez americké pomoci by Izrael mohl čelit větším komplikacím.

Někteří izraelští představitelé považují Trumpovo oznámení o dvoutýdenní odmlce za taktiku, která má zmást Teherán. Domnívají se, že Trump už rozhodnutí učinil, ale nechce ho zatím veřejně oznámit.

Jiní jsou ale skeptičtější. „Poslední týdny jsou plné protichůdných výroků,“ uvedl jeden z izraelských činitelů. Co ještě před dvěma dny vypadalo jako téměř jisté – tedy americká vojenská účast – je teď opět nejisté. Trump z tónu triumfu („máme naprostou kontrolu nad íránským vzdušným prostorem“) přešel k vyčkávání.

V pátek se íránský ministr zahraničí Abbas Araghčí setkal se zástupci Velké Británie, Německa a Francie ve Švýcarsku, což má USA poskytnout příležitost zjistit, zda má diplomatické řešení ještě šanci. Bílý dům potvrdil, že kontakty s Íránem stále probíhají – i když bez podrobností.

Pro Izrael je každopádně každý den bez rozhodnutí důvodem k větším obavám. „Nikdo neví, co to znamená,“ říká Alon Pinkas, bývalý izraelský konzul v New Yorku. „S každým dnem bude Izrael nervóznější.“ A dodává: „Trump je nepředvídatelný – a možná to Netanjahu přehnal se svou sázkou.“