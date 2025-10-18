Trump odmítnul dát Ukrajině Tomahawky

Libor Novák

18. října 2025 8:27

Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj
Donald Trump a Volodymyr Zelenskyj Foto: president.gov.ua

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pátek během setkání s Donaldem Trumpem v Bílém domě nedočkal přislíbení dodávek střel Tomahawk pro údery na Rusko. Zelenskyj přijel do Washingtonu s nadějí, že získá tyto řízené střely dlouhého doletu. Věří totiž, že by mohly zasadit rozhodující ránu válečné ekonomice Kremlu, neboť by umožnily cílené útoky na ropná a energetická zařízení hluboko na ruském území.

Trump však hned v úvodních slovech při pracovním obědě vyjádřil přání vyřešit válku „bez přemýšlení o Tomahawcích“ a dodal, že tato zbraň je pro Ameriku potřebná. Zelenskyj tak zjevně odcházel s prázdnou, ačkoli označil schůzku za „produktivní“. Odmítl se blíže vyjádřit ke střelám Tomahawk s tím, že Spojené státy si „nepřejí eskalaci“.

Jen několik hodin po jednání Trump veřejně vyzval Kyjev a Moskvu, aby „okamžitě zastavily válku“. Po přistání ve West Palm Beach na Floridě novinářům řekl, že by se mělo postupovat podle aktuální linie bojiště. Dle jeho slov je jakýkoli jiný způsob příliš složitý a nikdy by se ho nepodařilo rozřešit.

Dále dodal, že obě strany by měly jít domů, ke svým rodinám, a ukončit zabíjení. Uvedl, že tento názor sdělil jak Zelenskému, tak ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi. Schůzka s ukrajinským prezidentem se konala jen den poté, co Trump telefonicky hovořil s Putinem a domluvil si s ním brzké setkání v Maďarsku.

Během telefonátu měl Putin zdůraznit, že střely Tomahawk – které mají dostatečný dolet k zasažení velkých ruských měst, jako je Moskva a Petrohrad – by neměly výrazný dopad na bojiště. Nicméně tvrdil, že by poškodily vztahy mezi USA a Ruskem. Střely Tomahawk mají podstatně delší dolet než jakékoli jiné zbraně, které má Ukrajina v současné době k dispozici.

Ačkoli Trump zmírnil diskuse ohledně jejich dodání, rozhodně je zcela nevyloučil. Před pátečním setkáním v Bílém domě Zelenskyj naznačil možnost výměny ukrajinských dronů za americké Tomahawky. Řekl, že Ukrajina má tisíce dronů vlastní výroby, ale postrádá Tomahawky. Navrhl, že USA by mohly mít jejich drony a že by mohli v tomto ohledu spolupracovat.

Zelenskyj po setkání s Trumpem virtuálně informoval evropské lídry, kteří opět potvrdili svůj „neochvějný závazek vůči Ukrajině tváří v tvář pokračující ruské agresi.“ Ukrajinský lídr novinářům zopakoval svou důvěru v to, že si Trump přeje dokončit válku. Dodal, že bylo také obtížné zvládnout situaci na Blízkém východě, a prezident byl v tomto úspěšný.

Trump se v pátek zdržel vyjádření k tomu, zda by Ukrajina musela v rámci mírového urovnání s Ruskem postoupit část svého území. V této otázce zaujal v minulosti rozbíhající se postoje. Před srpnovým setkáním s Putinem prohlásil, že k ukončení války budou nutné „výměny území“.

Později svůj názor změnil a uvedl, že věří, že Ukrajina může získat zpět všechna území, která jsou nyní okupována Ruskem. Trump v pátečních komentářích připustil, že ho Putin možná jen vodí za nos ve snaze získat čas k dokončení svých válečných cílů na Ukrajině, ale uzavřel to slovy: „Myslím, že chce uzavřít dohodu.“ Dodal, že byl během svého života „hrán“ těmi nejlepšími, a přesto z toho vyšel velmi dobře.

