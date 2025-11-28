Trump okomentoval Trumpovu dohodu. Pak opět pohrozil Ukrajině

Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023.
Vladimir Putin na summitu Rusko Afrika 2023. Foto: Kremlin.ru

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že by americký plán na ukončení války na Ukrajině mohl vytvořit základ pro budoucí dohody. Zároveň ale obnovil své pohrůžky, že v případě, že Kyjev nestáhne své jednotky, zabere další území silou.

Putin se ve čtvrtek vyjadřoval k novinářům v Biškeku, hlavním městě Kyrgyzstánu, v rámci summitu Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti. Potvrdil, že Kreml očekává v Moskvě na počátku příštího týdne příjezd americké delegace vedené zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem. Dodal, že Kreml je připraven na vážnou diskusi.

Šance na rychlý průlom ve vyjednávání se zdají být malé. Putin totiž zopakoval své maximalistické požadavky. Uvedl, že válka na Ukrajině skončí pouze tehdy, až se ukrajinské jednotky stáhnou z území, která okupují. Ruský vůdce na to navázal výhružkou, že pokud se jednotky nestáhnou, dosáhne toho Rusko vojenskými prostředky.

Tato území zahrnují asi 20 % mezinárodně uznávaného suverénního ukrajinského území, včetně téměř celé Luhanské oblasti a částí Doněcké, Chersonské a Záporožské oblasti. Moskva si nárokuje, aby se Ukrajina vzdala celého rozsahu těchto čtyř regionů. Ty Rusko anektovalo, ačkoliv je plně nedobylo.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že se ukrajinská delegace setká s americkými představiteli do konce tohoto týdne, aby prodiskutovali body stanovené v Ženevě. Zelenskyj ve svém pravidelném večerním videoposelství rovněž dodal, že příští týden se odehrají důležitá jednání. Nebudou to jen jednání pro delegaci, ale i pro něj osobně, avšak neposkytl žádné další podrobnosti.

Ruské síly sice v posledních týdnech zaznamenaly určité zisky podél východní fronty, zejména v okolí města Pokrovsk. Nicméně americký Institut pro studium války, který monitoruje konflikty, ve čtvrtek uvedl, že data o tempu ruského postupu naznačují. Podle těchto dat není nevyhnutelné ruské vojenské vítězství na Ukrajině a ani bezprostřední rychlé dobytí zbytku Doněcké oblasti.

Zásadní je, že území, které Rusko požaduje, zahrnuje takzvaný pás pevností. Ten tvoří silně bráněná města a obce, které jsou pro ukrajinskou bezpečnost klíčové. Kyjev a jeho evropští spojenci jasně prohlásili, že územní ústupky představují červenou čáru.

Putinova čtvrteční vyjádření představují nejsilnější náznak toho, že Rusko není ochotno k ústupkům. Přišla poté, co američtí představitelé, včetně samotného Donalda Trumpa, zmiňovali obrovský pokrok ve snahách o ukončení války.

Tyto události navazují na silný odpor a následné přepracování mírového plánu o 28 bodech. Ten byl navržen Spojenými státy za zjevného značného přispění Ruska. Původní plán totiž odrážel rozsáhlý seznam ruských přání. Obsahoval i požadavek, aby Ukrajina snížila svou armádu a měla zákaz vstupu do NATO.

Putin ve čtvrtek uvedl, že očekává příjezd Witkoffa do Moskvy na počátku příštího týdne. Předpokládá se, že budou jednat o novém návrhu plánu, jehož přesné znění prozatím není známo. Putin sdělil, že byl informován o nejnovějších diskusích a že by plán mohl tvořit základ pro budoucí dohody. Dále dodal, že by bylo nezdvořilé, kdyby v současnosti mluvil o konečných dohodách.

Jak zastavit ruskou válečnou mašinérii? Experti odhalili jedno citlivé místo

Kaja Kallasová a Alexander Stubb

Může Evropa zabránit nespravedlivému míru na Ukrajině? Pokud selže, v sázce je toho hodně

Zatímco se budoucnost Ukrajiny znovu ocitla na geopolitickém rýsovacím prkně, Evropa čelí svému okamžiku pravdy. Je připravena bránit Kyjev proti vnucení nevyváženého „míru“, který odmění Vladimira Putina a podkopává bezpečnost celého kontinentu? Již poněkolikáté zůstaly evropské vlády v nevědomosti o tajných amerických návrzích na ukončení ruské války. Nejnovější, zneklidňující 28bodový plán unikl do médií minulý týden a byl tak nakloněný ve prospěch Ruska, že se objevilo podezření, že byl částečně sepsán v Kremlu a to i s kostrbatě přeloženou ruskou syntaxí.
Tomáš Řepa Rozhovor

Trump doma potřebuje ukázat rychlé vítězství. Části jeho mírového plánu působily jako překlad z ruštiny, říká Řepa

Bezpečnostní analytik Tomáš Řepa v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz zhodnotil „mírový“ plán Donalda Trumpa, který se v posledních dnech zřejmě podařilo zkorigovat méně v neprospěch Ukrajiny. Promluvil také o možné ruské agresi proti pobaltským státům, která se podle zpravodajských informací nezadržitelně blíží. „Ignorovat ruské výhrůžky úplně nejde, ale nelze ani přijmout, že Moskva má právo vetovat, kdo bude patřit do evropského bezpečnostního prostoru,“ říká.

