Trump okomentoval Trumpovu dohodu. Pak opět pohrozil Ukrajině

Ruský prezident Vladimir Putin prohlásil, že by americký plán na ukončení války na Ukrajině mohl vytvořit základ pro budoucí dohody. Zároveň ale obnovil své pohrůžky, že v případě, že Kyjev nestáhne své jednotky, zabere další území silou.
Putin se ve čtvrtek vyjadřoval k novinářům v Biškeku, hlavním městě Kyrgyzstánu, v rámci summitu Organizace Smlouvy o kolektivní bezpečnosti. Potvrdil, že Kreml očekává v Moskvě na počátku příštího týdne příjezd americké delegace vedené zvláštním vyslancem Stevem Witkoffem. Dodal, že Kreml je připraven na vážnou diskusi.
Šance na rychlý průlom ve vyjednávání se zdají být malé. Putin totiž zopakoval své maximalistické požadavky. Uvedl, že válka na Ukrajině skončí pouze tehdy, až se ukrajinské jednotky stáhnou z území, která okupují. Ruský vůdce na to navázal výhružkou, že pokud se jednotky nestáhnou, dosáhne toho Rusko vojenskými prostředky.
Tato území zahrnují asi 20 % mezinárodně uznávaného suverénního ukrajinského území, včetně téměř celé Luhanské oblasti a částí Doněcké, Chersonské a Záporožské oblasti. Moskva si nárokuje, aby se Ukrajina vzdala celého rozsahu těchto čtyř regionů. Ty Rusko anektovalo, ačkoliv je plně nedobylo.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že se ukrajinská delegace setká s americkými představiteli do konce tohoto týdne, aby prodiskutovali body stanovené v Ženevě. Zelenskyj ve svém pravidelném večerním videoposelství rovněž dodal, že příští týden se odehrají důležitá jednání. Nebudou to jen jednání pro delegaci, ale i pro něj osobně, avšak neposkytl žádné další podrobnosti.
Ruské síly sice v posledních týdnech zaznamenaly určité zisky podél východní fronty, zejména v okolí města Pokrovsk. Nicméně americký Institut pro studium války, který monitoruje konflikty, ve čtvrtek uvedl, že data o tempu ruského postupu naznačují. Podle těchto dat není nevyhnutelné ruské vojenské vítězství na Ukrajině a ani bezprostřední rychlé dobytí zbytku Doněcké oblasti.
Zásadní je, že území, které Rusko požaduje, zahrnuje takzvaný pás pevností. Ten tvoří silně bráněná města a obce, které jsou pro ukrajinskou bezpečnost klíčové. Kyjev a jeho evropští spojenci jasně prohlásili, že územní ústupky představují červenou čáru.
Putinova čtvrteční vyjádření představují nejsilnější náznak toho, že Rusko není ochotno k ústupkům. Přišla poté, co američtí představitelé, včetně samotného Donalda Trumpa, zmiňovali obrovský pokrok ve snahách o ukončení války.
Tyto události navazují na silný odpor a následné přepracování mírového plánu o 28 bodech. Ten byl navržen Spojenými státy za zjevného značného přispění Ruska. Původní plán totiž odrážel rozsáhlý seznam ruských přání. Obsahoval i požadavek, aby Ukrajina snížila svou armádu a měla zákaz vstupu do NATO.
Putin ve čtvrtek uvedl, že očekává příjezd Witkoffa do Moskvy na počátku příštího týdne. Předpokládá se, že budou jednat o novém návrhu plánu, jehož přesné znění prozatím není známo. Putin sdělil, že byl informován o nejnovějších diskusích a že by plán mohl tvořit základ pro budoucí dohody. Dále dodal, že by bylo nezdvořilé, kdyby v současnosti mluvil o konečných dohodách.
