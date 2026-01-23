Trump opět posunul hranice. Nová pravomoc agentů ICE děsí veřejnost, kdykoli mohou přijít ke komukoli domů

Nová směrnice amerického imigračního úřadu ICE, která umožňuje agentům vstupovat do soukromých obydlí bez soudního příkazu, vyvolala mezi ústavními právníky a experty na lidská práva vlnu zděšení. Podle odborníků oslovených stanicí CNN se administrativa Donalda Trumpa tímto krokem pokouší obejít čtvrtý dodatek americké ústavy, který již po staletí chrání občany před nezákonnými domovními prohlídkami.
Dosud se imigrační zatýkání opíralo o dva typy dokumentů. Prvním je soudní příkaz (judicial warrant), který schvaluje nezávislý soudce a který opravňuje policii ke vstupu do soukromí. Druhým je administrativní příkaz, který podepisují přímo úředníci ministerstva, ale který agentům nedával právo vniknout do domu bez souhlasu majitele. Nové interní nařízení, které bylo vydáno již v květnu 2025, ale na veřejnost se dostalo až nyní díky stížnosti whistleblowera, tuto bariéru fakticky boří.
Experti přirovnávají novou praxi k situaci, kdy by si běžný policista sám napsal povolení k prohlídce vašeho bytu jen proto, že on sám se domnívá, že má k razii důvod. Podle Emmanuela Mauleóna, profesora práva na Minnesotské univerzitě, jde o „překročení Rubikonu“. Administrativa tím podle něj deklaruje, že základní ústavní ochrany uznávané všemi soudy se na imigrační úřady jednoduše nevztahují.
Ministerstvo vnitřní bezpečnosti (DHS) směrnici brání s tím, že se týká osob, které již prošly řádným procesem a mají pravomocný příkaz k vyhoštění. Mluvčí úřadu Tricia McLaughlinová uvedla, že nejde o „zelenou k náhodnému vyrážení dveří“. Kritici však namítají, že statisíce příkazů k vyhoštění byly v loňském roce vydány v nepřítomnosti dotčených osob, což zvyšuje riziko chyb a brutálních zásahů v domácnostech, kde mohou žít i američtí občané.
Zvláštní pozornost budí i způsob, jakým byla nová pravidla zavedena. Směrnice nebyla oficiálně rozeslána na všechna pracoviště ICE, ale v mnoha případech byla agentům předávána pouze ústně. Mnoho vysoce postavených úředníků se o změně politiky dozvědělo až z médií. Guvernér Minnesoty Tim Walz v reakci na tyto informace uvedl, že „každý Američan“ by měl být pobouřen tímto útokem na svobodu a soukromí.
Demokratičtí zákonodárci již vyzvali ministryni vnitřní bezpečnosti Kristi Noemovou, aby své kroky vysvětlila před Kongresem. Podle právních analytiků se Trumpova administrativa snaží posunout právní hranice tam, kde to dosud nikdo nezkusil, a jedná s imigranty jako s „vetřelci“, na které se běžné zákony nevztahují. Tento přístup však podle nich ohrožuje integritu celého právního systému USA.
