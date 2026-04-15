Trump Orbána po prohraných volbách už nepovažuje za přítele

Americký prezident Donald Trump poprvé veřejně okomentoval osobu nového vítěze maďarských voleb Magyara Pétera. Poté, co strana Tisza dosáhla v parlamentních volbách 12. dubna drtivého vítězství se ziskem ústavní většiny, se pozornost upřela na to, jak na tuto zásadní změnu zareaguje Bílý dům, který doposud udržoval velmi nadstandardní vztahy s odcházejícím Viktorem Orbánem.
V rozhovoru pro televizní stanici ABC News se Donald Trump vyjádřil na adresu budoucího maďarského premiéra smířlivě a s optimismem. „Myslím si, že ten nový člověk odvede dobrou práci. Je to dobrý člověk,“ prohlásil americký prezident.
Těmito slovy v podstatě potvrdil, že Spojené státy jsou připraveny spolupracovat s novou budapešťskou administrativou bez ohledu na předchozí úzké vazby na stranu Fidesz.
Trump se v rozhovoru také zamýšlel nad tím, zda mohl výsledek nedělních voleb nějak ovlivnit. Reagoval na slova svého viceprezidenta JD Vance, podle něhož by osobní Trumpova návštěva v Budapešti během kampaně mohla Orbánovi pomoci. Prezident však poznamenal, že situace odcházejícího premiéra byla složitá. „Byl v poměrně velké nevýhodě,“ zhodnotil Trump Orbánovy šance na obhajobu mandátu.
Zároveň se prezident Spojených států snažil od volební porážky svého dosavadního spojence distancovat. Zdůraznil, že on sám nebyl do maďarského volebního procesu přímo zapojen. I přes tento odstup však znovu zopakoval, že si Viktora Orbána váží jako člověka. „Viktor je dobrý člověk,“ dodal na adresu politika, který Maďarsku vládl posledních šestnáct let.
Tato vyjádření navazují na Trumpova dřívější slova, v nichž o Orbánovi začal mluvit v minulém čase. Stalo se tak v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera, kde Trump vyjádřil nad odchodem svého dlouholetého spojence určité zklamání, ovšem v jeho vyjádření zazněl jeden podstatný detail – o jejich vztahu začal mluvit v minulém čase.
„Byl to můj přítel. Nebyla to moje volba, ale je to dobrý člověk, který byl mým přítelem,“ prohlásil šéf Bílého domu. Tato slova jsou vnímána jako značný posun, zejména když ještě před několika dny Trump označoval Orbána za klíčového partnera a „silného a rozhodného lídra“. Přestože prezident vyjádřil respekt k Orbánově osobnosti, použití minulého času naznačuje, že s koncem jeho politické kariéry v čele Maďarska končí i jedna éra jejich vzájemných vazeb.
Orbána označil za „bývalého přítele“ a statečného muže, který odvedl kus práce zejména v otázce migrace. Během samotné kampaně přitom Trump za Orbánem neochvějně stál a opakovaně ho podporoval. Po jasném vítězství Magyara Pétera však americký prezident zjevně zvolil pragmatický přístup a neváhal uznat nového politického lídra Maďarska.
Krátce po volbách přitom Trump, který Orbána v předvolební kampani hlasitě podporoval, zareagoval na zprávu o jeho porážce velmi neobvyklým způsobem. Zatímco z celého světa přicházely gratulace vítěznému Péteru Magyarovi, v Bílém domě zavládlo nezvyklé ticho. Když se nakonec novináři pokusili získat Trumpovo vyjádření přímo, dočkali se překvapivé scény, která nyní zaplavuje sociální sítě.
Na videích, která se šíří na platformě X, je zachycen moment, kdy se reportéři začínají amerického prezidenta dotazovat na výsledek maďarských voleb. Donald Trump, který obvykle nepromarní žádnou příležitost ke komentování světového dění, v tu chvíli přestal odpovídat a beze slova od novinářů odešel. Tato reakce „mlčením“ ostře kontrastuje s jeho předchozími příspěvky na Truth Social, kde Orbána označoval za „skvělého muže“ a „vítěze“, kterého plně podporuje.
Související
Zdroj: Lucie Podzimková