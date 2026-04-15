Trump Orbána po prohraných volbách už nepovažuje za přítele

Libor Novák

15. dubna 2026 10:46

Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump poprvé veřejně okomentoval osobu nového vítěze maďarských voleb Magyara Pétera. Poté, co strana Tisza dosáhla v parlamentních volbách 12. dubna drtivého vítězství se ziskem ústavní většiny, se pozornost upřela na to, jak na tuto zásadní změnu zareaguje Bílý dům, který doposud udržoval velmi nadstandardní vztahy s odcházejícím Viktorem Orbánem.

V rozhovoru pro televizní stanici ABC News se Donald Trump vyjádřil na adresu budoucího maďarského premiéra smířlivě a s optimismem. „Myslím si, že ten nový člověk odvede dobrou práci. Je to dobrý člověk,“ prohlásil americký prezident.

Těmito slovy v podstatě potvrdil, že Spojené státy jsou připraveny spolupracovat s novou budapešťskou administrativou bez ohledu na předchozí úzké vazby na stranu Fidesz.

Trump se v rozhovoru také zamýšlel nad tím, zda mohl výsledek nedělních voleb nějak ovlivnit. Reagoval na slova svého viceprezidenta JD Vance, podle něhož by osobní Trumpova návštěva v Budapešti během kampaně mohla Orbánovi pomoci. Prezident však poznamenal, že situace odcházejícího premiéra byla složitá. „Byl v poměrně velké nevýhodě,“ zhodnotil Trump Orbánovy šance na obhajobu mandátu.

Zároveň se prezident Spojených států snažil od volební porážky svého dosavadního spojence distancovat. Zdůraznil, že on sám nebyl do maďarského volebního procesu přímo zapojen. I přes tento odstup však znovu zopakoval, že si Viktora Orbána váží jako člověka. „Viktor je dobrý člověk,“ dodal na adresu politika, který Maďarsku vládl posledních šestnáct let.

Tato vyjádření navazují na Trumpova dřívější slova, v nichž o Orbánovi začal mluvit v minulém čase. Stalo se tak v rozhovoru pro italský deník Corriere della Sera, kde Trump vyjádřil nad odchodem svého dlouholetého spojence určité zklamání, ovšem v jeho vyjádření zazněl jeden podstatný detail – o jejich vztahu začal mluvit v minulém čase.

„Byl to můj přítel. Nebyla to moje volba, ale je to dobrý člověk, který byl mým přítelem,“ prohlásil šéf Bílého domu. Tato slova jsou vnímána jako značný posun, zejména když ještě před několika dny Trump označoval Orbána za klíčového partnera a „silného a rozhodného lídra“. Přestože prezident vyjádřil respekt k Orbánově osobnosti, použití minulého času naznačuje, že s koncem jeho politické kariéry v čele Maďarska končí i jedna éra jejich vzájemných vazeb.

Orbána označil za „bývalého přítele“ a statečného muže, který odvedl kus práce zejména v otázce migrace. Během samotné kampaně přitom Trump za Orbánem neochvějně stál a opakovaně ho podporoval. Po jasném vítězství Magyara Pétera však americký prezident zjevně zvolil pragmatický přístup a neváhal uznat nového politického lídra Maďarska.

Krátce po volbách přitom Trump, který Orbána v předvolební kampani hlasitě podporoval, zareagoval na zprávu o jeho porážce velmi neobvyklým způsobem. Zatímco z celého světa přicházely gratulace vítěznému Péteru Magyarovi, v Bílém domě zavládlo nezvyklé ticho. Když se nakonec novináři pokusili získat Trumpovo vyjádření přímo, dočkali se překvapivé scény, která nyní zaplavuje sociální sítě.

Na videích, která se šíří na platformě X, je zachycen moment, kdy se reportéři začínají amerického prezidenta dotazovat na výsledek maďarských voleb. Donald Trump, který obvykle nepromarní žádnou příležitost ke komentování světového dění, v tu chvíli přestal odpovídat a beze slova od novinářů odešel. Tato reakce „mlčením“ ostře kontrastuje s jeho předchozími příspěvky na Truth Social, kde Orbána označoval za „skvělého muže“ a „vítěze“, kterého plně podporuje.

před 2 hodinami

Trump přitvrdil v kritice proti papeži i NATO

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump přitvrdil v kritice proti papeži i NATO

Americký prezident Donald Trump pokračuje v ostrém verbálním střetu s papežem Lvem, který vyvolal jeho nesouhlasný postoj k probíhajícímu válečnému konfliktu v Íránu. Trump využil svou sociální síť Truth Social k tomu, aby své předchozí kritické výpady ještě více zdůraznil. Navzdory tomu, že jeho dřívější útoky na hlavu katolické církve vyvolaly vlnu nevole mezi věřícími i mezinárodními diplomaty, prezident nejeví žádné známky ochoty k omluvě.
Péter Magyar

Magyar prozradil, zda chce mluvit s Putinem či Trumpem

Příští maďarský premiér Péter Magyar už od nedělního volebního triumfu mluvil s deseti evropskými lídry. Zdůraznil, že sám od sebe rozhodně nebude volat ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který je považován za blízkého spojence končícího premiéra Viktora Orbána. Magyar ale zmínil, že by zvedl telefon, pokud by mu Putin zavolal. 

Evropská unie

EU se připravuje na novou éru bez Orbána. Zcela se ho ale prozatím nezbaví

Evropská unie se sice připravuje na novou éru bez Viktora Orbána, ale jeden z jeho výrazných odkazů v Bruselu pravděpodobně zůstane. Maďarský eurokomisař pro zdraví a dobré životní podmínky zvířat Olivér Várhelyi má podle všeho svou pozici jistou, a to i přes nedávnou drtivou porážku hnutí Fidesz v maďarských volbách. Přestože je Várhelyi považován za loajálního spojence odcházejícího premiéra, jeho profesionální pověst technokrata a zavedené unijní tradice mu v tuto chvíli poskytují silnou ochranu.

Pavel Telička

Telička: Macinka je pubertální hulvát, ze Zůny a SPD udělal pitomce

Bývalý diplomat a místopředseda Evropského parlamentu Pavel Telička se ostře opřel do současného dění na české politické scéně, přičemž varoval před bující cenzurou. Podle jeho slov dochází k nepřípustné situaci, kdy ministr obrany Jaromír Zůna cenzuruje vrchního velitele ozbrojených sil. Telička v této souvislosti poznamenal, že o práci samotného ministra obrany není příliš slyšet, neboť má zakázáno mluvit s médii a působí spíše jako stínová postava.

Petr Macinka

Macinka zveřejnil „zakázaný“ rozhovor s Pavlem. Že jej nevydalo ministerstvo prý není cenzura

Ministr zahraničních věcí Petr Macinka, zastupující hnutí Motoristé sobě, v noci na středu nečekaně zveřejnil na svém facebookovém profilu videozáznam. Jedná se o rozhovor, který s prezidentem Petrem Pavlem původně pořídila Anežka Vrbicová, mluvčí Kanceláře náčelníka Generálního štábu. Macinka k příspěvku připojil také ostrý komentář zaměřený proti opozičním politikům, novinářům i skupině lidí, kterou označuje jako pražskou kavárnu.

Olympijský hokejový stadion v Miláně

Hokejová trenérka MacLeodová přerušila kariéru. Bude se věnovat léčbě rakoviny prsu

Po nedávných zimních olympijských hrách v Miláně, na kterých s českými hokejovými reprezentantkami došla do čtvrtfinále, trenérka Carla MacLeodová ukončila úspěšnou spolupráci s Českým svazem ledního hokeje. Kromě toho v kanadsko-americké PWHL vedla také klub Ottawa Charge. Nyní si dává od trénování pauzu, aby se mohla věnovat léčbě rakoviny prsu, která ji byla diagnostikována loni v listopadu.

Oto Klempíř (ministr kultury)

Poplatky skončí, potvrdil Klempíř a představil plán. Opozice avizuje tvrdý boj

Babišova vláda nadále plánuje změnu financování veřejnoprávních médií. Ministr kultury Oto Klempíř (Motoristé) v úterý představil mediální novelu, která zruší poplatky. Česká televize i Český rozhlas by měly být od příštího roku financovány ze státního rozpočtu. Sněmovní opozice už ale avizuje, že bude bojovat proti schválení návrhu. 

Péter Magyar

Magyar prozradil, zda chce mluvit s Putinem či Trumpem

Příští maďarský premiér Péter Magyar už od nedělního volebního triumfu mluvil s deseti evropskými lídry. Zdůraznil, že sám od sebe rozhodně nebude volat ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, který je považován za blízkého spojence končícího premiéra Viktora Orbána. Magyar ale zmínil, že by zvedl telefon, pokud by mu Putin zavolal. 

Neshody mezi Íránem a USA. Problém je v obohacování uranu

Íránci zatím nechtějí přistoupit na americké požadavky ohledně obohacování uranu. Teherán sice připustil, že by na nějaký čas přestal s touto praktikou, ale Washington požaduje, aby se jednalo o mnohem delší období. 

