Trump oznámil, že paracetamol zvyšuje riziko autismu. Vědci přitom dokázali opak

Donald Trump oznámil, že těhotné ženy by měly omezit užívání acetaminofenu (u nás známého jako paracetamol nebo pod značkou Tylenol), protože podle něj zvyšuje riziko autismu u dětí. Toto tvrzení ale zásadně odporuje závěrům mezinárodních vědeckých studií. Bílý dům s ministrem zdravotnictví Robertem F. Kennedym Jr. představil plán, který chce změnit varování na obalech léků s touto účinnou látkou.
Prezident Trump také naznačil, že by mohlo dojít k budoucím změnám ve vakcinačních programech, například co se týče odkladu podávání některých očkování nebo snížení dávek. Podle odborníků však pro tyto návrhy neexistují dostatečné důkazy. Kennedy, který v minulosti šířil teorii, že autismus je způsoben očkováním, nárůst počtu případů přisuzuje „environmentálním toxinům“, i když většina odborníků se shoduje, že za nárůstem stojí především lepší diagnostika a měnící se definice poruchy.
Odborníci z USA a Velké Británie na Trumpova slova reagovali velmi kriticky. Britští lékaři to označili za „šíření strachu“, které stigmatizuje rodiče dětí s autismem. Alison Singer, zakladatelka Autism Science Foundation, označila tvrzení za „nevědecké“ a „předčasné“, které ohrožuje veřejné zdraví. Uvedla také, že na podporu těchto tvrzení neexistují žádná nová data ani studie. Bývalá lékařka CDC, Debra Houry, dodala, že je „zvláštní, jak rychle se k těmto závěrům dospělo“, protože před několika týdny pro to neexistovaly žádné důkazy.
Jedna z nejvýznamnějších studií na toto téma, švédská studie z roku 2024, která analyzovala 2,4 milionu porodů, nenalezla žádnou souvislost mezi expozicí paracetamolu v děloze a následným autismem. Dr. Monique Botha z Durhamské univerzity varuje, že šíření strachu zabrání ženám v přístupu k potřebné péči během těhotenství. Dan Jernigan, bývalý vědec z CDC, kritizoval Kennedyho přístup a označil ho za jednostranný bez ohledu na vědecké postupy.
Trumpova administrativa také oznámila plány na výzkum leucovorinu, léku používaného k léčbě rakoviny a anémie, jako možné léčby autismu. Někteří výzkumníci však nabádají k opatrnosti. Obávají se, že nerealistická očekávání mohou vést ke ztrátě důvěry. Podle Bruce Mirkena, spolupředsedy organizace Defend Public Health, je Kennedyho historie spojená s nepravdivými tvrzeními. Mirken dodal, že neexistuje žádná „epidemie autismu“, což je tvrzení, které Kennedy často používá.
Související
Kimmel se vrátí, míní kolega, jemuž Trump také předpovídá konec
Arabské a muslimské státy se sejdou s Trumpem. Chtějí řešit stabilizační síly v Gaze
Aktuálně se děje
před 58 minutami
Trump oznámil, že paracetamol zvyšuje riziko autismu. Vědci přitom dokázali opak
před 1 hodinou
Francie formálně uznala Stát Palestina. Čeká se na Trumpovu řeč v OSN
před 3 hodinami
Výhled počasí do poloviny října. Podzim je tady se vším všudy
včera
Redford si měl naplánovat vlastní pohřeb. Bude komorní
včera
Čas je do konce září. Úřad upozornil důchodce na lhůtu, která se chýlí ke konci
včera
Slavia v úvodu Ligy mistrů sahala po třech bodech. S Bodö/Glimt ale v závěru duel ztratila
Aktualizováno včera
Kimmel se vrátí, míní kolega, jemuž Trump také předpovídá konec
včera
Tragický podzim na železnici. Před 60 lety se v Praze staly dvě vážné nehody
včera
Pirát Hřib pro EZ o euru, školství i koalicích. Má jasno, s kým se spolupracovat nebude
včera
Spolu spadlo pod 20 procent. Starostové nadále bojují s SPD o třetí místo
včera
Ruské provokace přibližují Evropu válce více než kdykoliv v historii, shodují se lídři
včera
Patnáct stran ve sněmovně díky nepřiznaným koalicím brzy může být realitou. Historie nás přitom důrazně varuje
včera
Palestinci po vlně mezinárodního uznání slaví. Palestinský stát nikdy nevznikne, vzkazuje Netanjahu
včera
Arabské a muslimské státy se sejdou s Trumpem. Chtějí řešit stabilizační síly v Gaze
včera
Demokracii chápal jako systém založený na vzdělání, kritickém myšlení a osobní odpovědnosti. Historička zhodnotila dopis TGM
včera
Letiště hlásí po masivním kyberútoku stále problémy. Hackeři napadli odbavovací software
včera
Valné shromáždění OSN se schází v New Yorku. Nikdo nevěří, že se P5 shodne
včera
Nátlak na Izrael se stupňuje. Palestinu tento týden uzná i Francie
včera
Rusko a Ukrajina se vzájemně obviňují z nedávných nočních útoků. Obě strany hlásí mrtvé
včera
Britové varují Izrael, aby nereagovala na uznání palestinského státu anexí Západního břehu
Ministryně zahraničí Velké Británie Yvette Cooperová varovala Izrael, aby nereagoval na britské uznání palestinského státu anexí částí Západního břehu Jordánu. Své vyjádření poskytla BBC před odjezdem na pondělní konferenci OSN v New Yorku, kde se očekává, že podobné kroky oznámí i Francie a další evropské státy. V neděli premiér Sir Keir Starmer oznámil, že Spojené království, Kanada, Austrálie a Portugalsko oficiálně uznávají palestinský stát, což představuje významnou změnu v britské politice.
Zdroj: Libor Novák