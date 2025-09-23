Trump oznámil, že paracetamol zvyšuje riziko autismu. Vědci přitom dokázali opak

Libor Novák

23. září 2025 9:07

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Donald Trump oznámil, že těhotné ženy by měly omezit užívání acetaminofenu (u nás známého jako paracetamol nebo pod značkou Tylenol), protože podle něj zvyšuje riziko autismu u dětí. Toto tvrzení ale zásadně odporuje závěrům mezinárodních vědeckých studií. Bílý dům s ministrem zdravotnictví Robertem F. Kennedym Jr. představil plán, který chce změnit varování na obalech léků s touto účinnou látkou.

Prezident Trump také naznačil, že by mohlo dojít k budoucím změnám ve vakcinačních programech, například co se týče odkladu podávání některých očkování nebo snížení dávek. Podle odborníků však pro tyto návrhy neexistují dostatečné důkazy. Kennedy, který v minulosti šířil teorii, že autismus je způsoben očkováním, nárůst počtu případů přisuzuje „environmentálním toxinům“, i když většina odborníků se shoduje, že za nárůstem stojí především lepší diagnostika a měnící se definice poruchy.

Odborníci z USA a Velké Británie na Trumpova slova reagovali velmi kriticky. Britští lékaři to označili za „šíření strachu“, které stigmatizuje rodiče dětí s autismem. Alison Singer, zakladatelka Autism Science Foundation, označila tvrzení za „nevědecké“ a „předčasné“, které ohrožuje veřejné zdraví. Uvedla také, že na podporu těchto tvrzení neexistují žádná nová data ani studie. Bývalá lékařka CDC, Debra Houry, dodala, že je „zvláštní, jak rychle se k těmto závěrům dospělo“, protože před několika týdny pro to neexistovaly žádné důkazy.

Jedna z nejvýznamnějších studií na toto téma, švédská studie z roku 2024, která analyzovala 2,4 milionu porodů, nenalezla žádnou souvislost mezi expozicí paracetamolu v děloze a následným autismem. Dr. Monique Botha z Durhamské univerzity varuje, že šíření strachu zabrání ženám v přístupu k potřebné péči během těhotenství. Dan Jernigan, bývalý vědec z CDC, kritizoval Kennedyho přístup a označil ho za jednostranný bez ohledu na vědecké postupy.

Trumpova administrativa také oznámila plány na výzkum leucovorinu, léku používaného k léčbě rakoviny a anémie, jako možné léčby autismu. Někteří výzkumníci však nabádají k opatrnosti. Obávají se, že nerealistická očekávání mohou vést ke ztrátě důvěry. Podle Bruce Mirkena, spolupředsedy organizace Defend Public Health, je Kennedyho historie spojená s nepravdivými tvrzeními. Mirken dodal, že neexistuje žádná „epidemie autismu“, což je tvrzení, které Kennedy často používá.

