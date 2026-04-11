Trump plánuje udělit milost každému, kdo se přiblížil k Oválné pracovně na 200 stop

Americký prezident Donald Trump údajně plánuje na konci svého druhého funkčního období rozsáhlou vlnu milostí pro své nejbližší spolupracovníky a poradce. Podle informací deníku Wall Street Journal, který se odvolává na anonymní zdroje, se Trump v neformálních rozhovorech nechal slyšet, že udělí milost každému, kdo se během jeho působení v úřadu „přiblížil k Oválné pracovně na 200 stop“ (zhruba 60 metrů).
Bílý dům tyto zprávy sice zlehčuje jako pokus o vtip, tisková mluvčí Karoline Leavitt však jedním dechem zdůraznila, že prezidentova pravomoc udělovat milosti je absolutní. Některé zdroje dokonce naznačují, že Trump zvažuje uspořádání tiskové konference v závěru svého mandátu, na které by hromadné milosti oficiálně oznámil.
Tato rétorika navazuje na Trumpovo dosavadní působení ve druhém funkčním období, během něhož již udělil milost více než 1 800 osobám. Hned první den po svém návratu do úřadu omilostnil 1 500 účastníků útoku na Kapitol z roku 2021, a to včetně těch, kteří byli odsouzeni za napadení policistů. Toto rozhodnutí má nyní dohru u soudů, kde se zrušení obvinění domáhají i další radikálové, například muž obviněný z nastražení výbušnin u sídel politických stran.
Prezidentovy kroky v oblasti trestního práva jsou často vnímány jako otevřená vzpoura proti justičnímu systému a administrativě Joea Bidena. Trump již dříve omilostnil například zakladatele kryptoměnové burzy Binance Čchang-pchenga Čaoa, což Bílý dům komentoval jako reakci na údajnou Bidenovu „válku proti kryptoměnám“. Shodou okolností firma Binance krátce předtím podpořila rodinný kryptoměnový projekt Trumpových.
Dalším kontroverzním krokem bylo zmírnění trestu pro bývalého kongresmana George Santose, který byl odsouzen za podvody a krádeže identity. Přestože Trump připustil, že Santos „lhal jako o život“, vyzdvihl jeho stoprocentní loajalitu. Právě osobní věrnost se zdá být klíčovým měřítkem, podle kterého prezident vybírá kandidáty na prezidentskou milost.
Související
Donald Trump , USA (Spojené státy americké)
