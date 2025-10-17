Trump po hovoru s Putinem otáčí. Tomahawky Ukrajině dát nechce

Libor Novák

17. října 2025 10:13

Prezident Trump
Prezident Trump Foto: The White House

Prezident USA Donald Trump se chystá v pátek hostit ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bílém domě. Americký lídr však signalizuje, že ještě není připraven souhlasit s prodejem Kyjevu systému střel s dlouhým doletem, které Ukrajinci zoufale potřebují. Zelenskyj se s Trumpem setká tváří v tvář den poté, co americký prezident a ruský prezident Vladimir Putin vedli dlouhý telefonický rozhovor o konfliktu.

V posledních dnech Trump projevoval ochotu prodat Ukrajině řízené střely Tomahawk s dlouhým doletem. A to i přes Putinovo varování, že takový krok by dále zatížil americko-ruské vztahy. Po čtvrtečním telefonátu s Putinem však Trump zjevně zmírnil naděje, že by Ukrajina střely s doletem asi 1 600 kilometrů získala.

„Tomahawky potřebujeme i pro Spojené státy americké,“ prohlásil Trump. „Máme jich hodně, ale potřebujeme je. Nemůžeme přece vyčerpat naše zásoby pro naši zemi.“ Zelenskyj usiloval o tyto zbraně, které by ukrajinským silám umožnily zasáhnout hluboko do ruského území a cílit na klíčové vojenské objekty, energetická zařízení a kritickou infrastrukturu. Zelenskyj argumentoval, že takové údery by donutily Putina brát Trumpovy výzvy k přímým jednáním o ukončení války vážněji.

Putin však Trumpa během hovoru varoval, že dodání Tomahawků Kyjevu „nezmění situaci na bojišti, ale způsobí podstatné škody vztahům mezi našimi zeměmi,“ uvedl Jurij Ušakov, Putinův poradce pro zahraniční politiku. Půjde o čtvrté osobní setkání Trumpa a Zelenského od doby, kdy se republikán v lednu vrátil do úřadu. Zároveň to bude jejich druhá schůzka za necelý měsíc.

Trump po čtvrtečním rozhovoru s Putinem oznámil, že se brzy setká s ruským lídrem v Budapešti, aby projednali způsoby ukončení války. Oba se také dohodli, že se jejich seniorní poradci, včetně ministra zahraničí Marca Rubia, sejdou příští týden na neupřesněném místě.

Trump, čerstvě po zprostředkování dohody o příměří a rukojmích mezi Izraelem a Hamásem, prohlásil, že nalezení cesty k ukončení války na Ukrajině je nyní jeho hlavní zahraničněpolitickou prioritou. Zároveň vyjádřil novou důvěru v možnost to dokázat. Před svým telefonátem s Putinem Trump projevoval známky rostoucí frustrace z ruského lídra.

Minulý měsíc oznámil, že věří, že Ukrajina může získat zpět všechna území ztracená ve prospěch Ruska. To byl dramatický posun od dřívějších Trumpových opakovaných výzev Kyjevu k ústupkům pro ukončení války. Již od své kampaně v roce 2024 Trump trval na tom, že válku rychle ukončí. Nicméně jeho mírové úsilí se zdálo být v srpnu na mrtvém bodě. Tehdy proběhla diplomatická ofenzíva, kdy uspořádal summit s Putinem na Aljašce a schůzku v Bílém domě se Zelenským a evropskými spojenci.

Trump vyšel z těchto setkání s přesvědčením, že je na dobré cestě k uspořádání přímých rozhovorů mezi Zelenským a Putinem. Ruský lídr však neprojevil žádný zájem o setkání se Zelenským a Moskva pouze zesílila bombardování Ukrajiny.

Trump naopak po hovoru s Putinem, který označil za „velmi produktivní“, zaujal výrazně neutrálnější tón ohledně Ukrajiny. Také naznačil, že jednání mezi Putinem a Zelenským by mohla muset probíhat nepřímo. „Ti dva spolu moc nevycházejí,“ řekl Trump. „Takže možná uděláme něco, kde budeme odděleně. Odděleně, ale rovnocenně. Sejdeme se a budeme mluvit.“

před 2 hodinami

Setkám se s Putinem v Maďarsku, oznámil Trump po telefonátu s ruským lídrem

Vladimir Putin a Donald Trump se setkali na Aljašce. (15.8.2025)

CNN: Kreml dokonale načasoval zdlouhavý telefonát s Trumpem

Časování má v diplomacii klíčový význam a Kreml zřejmě načasoval svůj poslední, zdlouhavý telefonát s Bílým domem – v pořadí osmý za posledních osm měsíců – podle CNN naprosto dokonale. Ruské oficiální místnosti popsaly hovor, který samy iniciovaly, jako „pozitivní a produktivní“ a „vedený v atmosféře důvěry“. Stalo se tak v momentě, kdy se americký prezident Donald Trump chystal na setkání s ukrajinským vůdcem Volodymyrem Zelenským ve Washingtonu a veřejně zvažoval rizika dodávek řízených střel Tomahawk s dlouhým doletem Kyjevu. 

před 25 minutami

před 1 hodinou

před 2 hodinami

před 3 hodinami

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

včera

