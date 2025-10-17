Trump po hovoru s Putinem otáčí. Tomahawky Ukrajině dát nechce

Prezident USA Donald Trump se chystá v pátek hostit ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Bílém domě. Americký lídr však signalizuje, že ještě není připraven souhlasit s prodejem Kyjevu systému střel s dlouhým doletem, které Ukrajinci zoufale potřebují. Zelenskyj se s Trumpem setká tváří v tvář den poté, co americký prezident a ruský prezident Vladimir Putin vedli dlouhý telefonický rozhovor o konfliktu.
V posledních dnech Trump projevoval ochotu prodat Ukrajině řízené střely Tomahawk s dlouhým doletem. A to i přes Putinovo varování, že takový krok by dále zatížil americko-ruské vztahy. Po čtvrtečním telefonátu s Putinem však Trump zjevně zmírnil naděje, že by Ukrajina střely s doletem asi 1 600 kilometrů získala.
„Tomahawky potřebujeme i pro Spojené státy americké,“ prohlásil Trump. „Máme jich hodně, ale potřebujeme je. Nemůžeme přece vyčerpat naše zásoby pro naši zemi.“ Zelenskyj usiloval o tyto zbraně, které by ukrajinským silám umožnily zasáhnout hluboko do ruského území a cílit na klíčové vojenské objekty, energetická zařízení a kritickou infrastrukturu. Zelenskyj argumentoval, že takové údery by donutily Putina brát Trumpovy výzvy k přímým jednáním o ukončení války vážněji.
Putin však Trumpa během hovoru varoval, že dodání Tomahawků Kyjevu „nezmění situaci na bojišti, ale způsobí podstatné škody vztahům mezi našimi zeměmi,“ uvedl Jurij Ušakov, Putinův poradce pro zahraniční politiku. Půjde o čtvrté osobní setkání Trumpa a Zelenského od doby, kdy se republikán v lednu vrátil do úřadu. Zároveň to bude jejich druhá schůzka za necelý měsíc.
Trump po čtvrtečním rozhovoru s Putinem oznámil, že se brzy setká s ruským lídrem v Budapešti, aby projednali způsoby ukončení války. Oba se také dohodli, že se jejich seniorní poradci, včetně ministra zahraničí Marca Rubia, sejdou příští týden na neupřesněném místě.
Trump, čerstvě po zprostředkování dohody o příměří a rukojmích mezi Izraelem a Hamásem, prohlásil, že nalezení cesty k ukončení války na Ukrajině je nyní jeho hlavní zahraničněpolitickou prioritou. Zároveň vyjádřil novou důvěru v možnost to dokázat. Před svým telefonátem s Putinem Trump projevoval známky rostoucí frustrace z ruského lídra.
Minulý měsíc oznámil, že věří, že Ukrajina může získat zpět všechna území ztracená ve prospěch Ruska. To byl dramatický posun od dřívějších Trumpových opakovaných výzev Kyjevu k ústupkům pro ukončení války. Již od své kampaně v roce 2024 Trump trval na tom, že válku rychle ukončí. Nicméně jeho mírové úsilí se zdálo být v srpnu na mrtvém bodě. Tehdy proběhla diplomatická ofenzíva, kdy uspořádal summit s Putinem na Aljašce a schůzku v Bílém domě se Zelenským a evropskými spojenci.
Trump vyšel z těchto setkání s přesvědčením, že je na dobré cestě k uspořádání přímých rozhovorů mezi Zelenským a Putinem. Ruský lídr však neprojevil žádný zájem o setkání se Zelenským a Moskva pouze zesílila bombardování Ukrajiny.
Trump naopak po hovoru s Putinem, který označil za „velmi produktivní“, zaujal výrazně neutrálnější tón ohledně Ukrajiny. Také naznačil, že jednání mezi Putinem a Zelenským by mohla muset probíhat nepřímo. „Ti dva spolu moc nevycházejí,“ řekl Trump. „Takže možná uděláme něco, kde budeme odděleně. Odděleně, ale rovnocenně. Sejdeme se a budeme mluvit.“
Související
CNN: Kreml dokonale načasoval zdlouhavý telefonát s Trumpem
Setkám se s Putinem v Maďarsku, oznámil Trump po telefonátu s ruským lídrem
Donald Trump , Volodymyr Zelenskyj (Ukrajina) , střela s plochou dráhou letu Tomahawk
Aktuálně se děje
před 25 minutami
Trump po hovoru s Putinem otáčí. Tomahawky Ukrajině dát nechce
před 1 hodinou
CNN: Kreml dokonale načasoval zdlouhavý telefonát s Trumpem
před 2 hodinami
Setkám se s Putinem v Maďarsku, oznámil Trump po telefonátu s ruským lídrem
před 3 hodinami
Počasí bude o víkendu chladné. V noci teploty klesnou pod nulu
včera
Města bez SIM karet: Ruský plán na ochranu před útoky dronů odřízl turisty i obyvatele od mobilů
včera
Svět upírá zrak na Gazu. Na Západním břehu se mezi tím situace zhoršuje
včera
Nejhorší novodobá politická krize pokračuje: Lecornu čelil v jediný den dvěma hlasováním o nedůvěře
včera
Večer pro náročné muže v Praze
včera
Jak mohou střely Tomahawk změnit poměr sil ve válce na Ukrajině?
včera
Hamás navzdory příměří upevňuje v Gaze svou moc. Proti komu ale bojuje?
včera
Dva mrtví po střelbě na Jablonecku. Další nebezpečí nehrozí, tvrdí policie
včera
Babišovy sliby padají dva týdny po volbách. A to ještě ani nesložil vládu
včera
Neshody kvůli rozpočtu pokračují. Pavel se sejde s Fialou, Babiše pokáral
včera
Sánchez pod palbou kritiky: Španělsko se vyhýbá obranným závazkům NATO i podpoře Ukrajiny
včera
Rusko bombarduje ukrajinské plynárny, zatímco Zelenskyj letí do USA jednat o střelách Tomahawk
včera
Situace ve Francii je mimořádně složitá. Politici mají tři možnosti, každá je velmi riskantní, míní politoložka
včera
Vyšetřování odhalilo, co stálo za implozí ponorky Titan
včera
Pověřil jsem CIA prováděním tajných operací ve Venezuele, potvrdil Trump. Maduro změnu režimu odmítá
včera
Indie přistoupila na Trumpův požadavek. Přestane nakupovat ruskou ropu
včera
Nejde mu jen o Ukrajinu. Experti popsali, co je cílem Putina
Ruské tanky v Gruzii v roce 2008, anexe Krymu v roce 2014, invaze na Ukrajinu v roce 2022, opakované narušování evropského vzdušného prostoru ruskými vojenskými letouny a nyní záhadná pozorování dronů, která vedou k uzavírání letišť po celé Evropě. Tyto incidenty se sice mohou zdát nesouvisející, ve skutečnosti však představují jednotlivé kapitoly jediné, cílené a vyvíjející se strategie. Cílem Ruska je podle potřeby využívat vojenskou sílu, kdykoli je to možné, zapojit se do taktiky „šedé zóny“ válčení a všude vyvíjet politický nátlak. Moskva se o to pokouší po celá desetiletí, s jediným cílem: překreslit bezpečnostní mapu Evropy, aniž by vyprovokovala přímou válku s NATO.
Zdroj: Libor Novák