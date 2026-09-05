Trump posílá Witkoffa s Kushnerem jednat o míru na Ukrajinu a do Ruska

Ukrajina se připravuje na významnou víkendovou návštěvu. Ze Spojených států amerických dorazí vyjednavači Steve Witkoff a Jared Kushner. Dvojice diplomatů se zastaví i v Rusku, informovala britská stanice BBC.
Witkoff a Kushner jsou dlouhodobě hlavními postavami snah amerického prezidenta Donalda Trumpa o uzavření mírové dohody, kterého se však nedaří dosáhnout. "Berou s sebou návrh na ukončení války," řekl šéf Bílého domu novinářům k aktuální cestě obou vyjednavačů do východní Evropy.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj potvrdil, že přijme americké představitele v neděli, tedy poté, co budou v sobotu jednat v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem.
Podle ruské státní agentury TASS mají Witkoff a Kushner nejprve navštívit Moskvu, odkud se následně odeberou do Kyjeva. Kreml se rozhodl, že předem nic potvrzovat nebude. "Nebudu oznamovat nic, ale až k těmto kontaktům dojde, budeme vás informovat," řekl mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov.
Putin se ve čtvrtek na mezinárodním ekonomickém fóru nechal slyšet, že existuje šance na dosažení mírové dohody. "Nejprve se ale musí Moskva a Kyjev shodnout mezi sebou," konstatoval.
Ruský prezident nicméně nevyjádřil jakoukoliv vůli slevit z maximalistických požadavků, kdy Rusko volá po dalších územních ústupcích ze strany Ukrajiny. Kyjev a jeho evropští spojenci dlouhodobě odmítají mírovou dohodu, která by se prakticky rovnala kapitulaci.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
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Zdroj: Libor Novák