Americký prezident Donald Trump varoval, že pokud venezuelské stíhačky ohrozí americké námořní lodě, budou bez milosti sestřeleny. Toto velmi ostré prohlášení přišlo poté, co venezuelské vojenské letouny již podruhé za dva dny přeletěly v blízkosti amerického plavidla u pobřeží Jižní Ameriky.
K napětí mezi oběma zeměmi došlo po útoku americké armády na „loď s drogami z Venezuely“, při kterém zahynulo jedenáct lidí. Venezuelský prezident Nicolás Maduro americká obvinění odmítl a uvedl, že rozdíly mezi oběma národy neopravňují ke „vojenskému konfliktu“.
Během rozhovoru s novináři v Bílém domě Trump reagoval na dotaz, co se stane, pokud se venezuelské letouny opět přiblíží k americkým plavidlům. Odpověděl, že Venezuela bude mít „problémy“.
Od svého nástupu do úřadu v lednu tohoto roku Trump neustále posiluje své snahy v boji proti obchodu s drogami v Latinské Americe. Obvinil Madurovu vládu z toho, že usiluje o „změnu režimu prostřednictvím vojenské hrozby“.
Trump sice odmítl, že by šlo o snahu o změnu režimu, ale zmínil „velmi podivné volby“ ve Venezuele a dodal, že do Spojených států „se hrnou drogy“. Americká armáda posiluje své síly v jižním Karibiku, kam vyslala další námořní plavidla, tisíce mariňáků a námořníků, aby tak zabránila přílivu drog. Bílý dům v pátek oznámil, že do Portorika posílá deset stíhaček F-35.
Trump je dlouhodobým kritikem Madura. Už v srpnu zdvojnásobil odměnu za informace vedoucí k jeho zatčení na 50 milionů dolarů a obvinil ho z toho, že je „jedním z největších obchodníků s drogami na světě“.
Už během prvního Trumpova funkčního období americká vláda obvinila Madura a další vysoce postavené venezuelské úředníky z narkoterorismu a korupce. Maduro všechna obvinění odmítá.
Související
Příští ročník summitu G20 bude na mém golfovém hřišti, oznámil Trump
Nejsem diktátor, říká Trump. Má ale pravdu?
Donald Trump , Venezuela , Nicolas Maduro
Aktuálně se děje
před 23 minutami
Trump poslal ke břehům Venezuely armádu. Madurovi hrozí útokem
před 1 hodinou
Velké útočné skupiny s obrněnými vozidly jsou minulostí. Ukrajinský velitel popsal, jak se válka změnila
před 2 hodinami
Příští ročník summitu G20 bude na mém golfovém hřišti, oznámil Trump
před 4 hodinami
Nejsem diktátor, říká Trump. Má ale pravdu?
před 5 hodinami
Putin opět mění strategii. K válce na Ukrajině zaujal nekompromisní postoj, Zelenského chce v Moskvě
před 6 hodinami
Trump přejmenoval Pentagon. Už to není ministerstvo obrany
před 7 hodinami
Počasí o víkendu: Letní teploty zůstanou, tropy se ale nevrátí
včera
USA a OSN jednají o rekonstrukci Gazy. Chtějí předejít roztržkám před Valným shromážděním
včera
OBRAZEM: Fiala se v Brně setkal s předsedou Evropské rady Antóniem Costou
včera
Fintokei odstartovalo sérii změn, které mají posunout prop trading o krok dál
včera
Fico se na Ukrajině sešel se Zelenským
včera
Před 10 lety Německo otevřelo brány migrantům. Jaká je v zemi situace dnes?
včera
Předvolební debaty se komplikují. Babiš má problém s Českou televizí
včera
Biden podstoupil chirurgický zákrok kvůli rakovině
včera
Jak se Trump zbavuje odpovědnosti: Evropu obviňuje, že financuje Rusku válku proti Ukrajině
včera
Korea by mohla být obrazem pro poválečnou Ukrajinu, tvrdí Zelenskyj
včera
Trump dnes přejmenuje Pentagon
včera
Macron: Vojenskou podporu po válce poskytne Ukrajině 26 zemí
včera
Trump se shodl s Putinem: Za to, že na Ukrajině stále není mír, může Evrope
včera
Pátek přinese změnu. Počasí se na řadě míst pokazí
V úvodních zářijových dnech panovalo v Česku příjemné počasí, jak kdyby meteorologické léto ještě neskončilo. Pátek už přinese změnu. Meteorologové očekávají dešťové srážky, nejvíce večer a v noci na sobotu.
Zdroj: Jan Hrabě