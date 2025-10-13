Trump přiletěl do Izraele dohlédnout na naplnění příměří. EU ocenila jeho roli v konfliktu

Kaja Kallasová, ministryně zahraničních věcí Evropské unie, uvítala propuštění sedmi izraelských rukojmích z Gazy. Zároveň zdůraznila klíčovou roli amerického prezidenta Donalda Trumpa v dosažení tohoto „zásadního kroku k míru“. Na sociální síti X doslova uvedla, že to byl právě prezident Trump, kdo tento průlom umožnil.
Mezitím předseda ultraortodoxní strany Šas, Aryeh Deri, oslavil návrat prvních sedmi rukojmích biblickým veršem. Na síti X napsal: „Toto je den, který učinil Hospodin, jásejme a radujme se z něho. Naši drazí bratři, jak dlouho jsme na vás čekali. Vítejte doma!“ Tento citát z Písma se v Izraeli často používá při radostných událostech. Tradičně se také recituje během dnešních slavnostních modliteb u příležitosti svátku Sukot.
Aryeh Deri přitom na nedávném zasedání bezpečnostního kabinetu podpořil rozhodnutí schválit Spojenými státy podpořený plán. Ten má zajistit příměří v Gaze a návrat zbývajících osmačtyřiceti izraelských rukojmích výměnou za palestinské vězně.
Prvních sedm rukojmích bylo eskortováno izraelskými vojáky z Pásma Gazy a následně dorazilo do zařízení Izraelských obranných sil (IDF) nedaleko komunity Re’im. Jak potvrdila armáda, byli to Matan Angrest, bratři Gali a Ziv Bermanovi, Alon Ohel, Eitan Mor, Omri Miran a Guy Gilboa-Dalal. Na vojenské základně je čeká úvodní fyzické a psychické vyšetření a také se zde poprvé setkají se svými rodinami.
Konvoj vozidel Červeného kříže už mezitím zamířil na místo předání v jižní části Pásma Gazy, aby převzal několik dalších rukojmích. Odtud je Červený kříž převede k jednotkám IDF uvnitř Gazy, které je doprovodí do armádního zařízení poblíž Re’imu, kde proběhne prohlídka a setkání s rodinami. Bar Kupersteinova babička Faina se od svého syna Tal Kupersteina dozvěděla, že její vnuk je již v autě s Červeným křížem. Další rukojmí, Elkana Bohbot, volal, že Bar je ve stejném vozidle.
Americký prezident Donald Trump je momentálně na cestě do jeruzalémského Knessetu, izraelského parlamentu. Do opevněného prezidentského vozu, kterému se přezdívá The Beast, pozval premiéra Benjamina Netanjahua a jeho manželku Saru. To se stalo spontánně a mimo protokol, uvedla Netanjahuova kancelář. Před nástupem do auta se Trump pozdravil se svou dcerou Ivankou, jejím manželem Jaredem Kushnerem a speciálním vyslancem Stevem Witkoffem, kteří ho přivítali po příletu.
Příchod Donalda Trumpa a zpráva o propuštění rukojmích vyvolaly nadšení na Náměstí rukojmích v Tel Avivu, kde se shromáždil dav. Lidé jásali, když americký prezident vystoupil z Air Force One. Podobná reakce nastala, když moderátorka oznámila, že se sedm navrátivších se rukojmích setkává s rodiči. Moderátorka se snažila předejít nepatřičným reakcím, k čemuž došlo v sobotu večer, kdy dav vypískal zmínku o premiéru Netanjahuovi. Nyní apelovala na slušnost a zaměření na rukojmí, nikoli na politiku.
Také v izraelském parlamentu vládne slavnostní atmosféra před projevem amerického prezidenta. Zákonodárci napříč politickým spektrem odložili neshody. Shromáždili se v sálech Knessetu, kde se stýkali s americkými hodnostáři. Jejich radost je však smíšená se smutkem ze ztrát a obavami z obnovení bojů. Poslanec opoziční strany Yisrael Beytenu, Evgeny Sova, to popsal jako „ráno, které kombinuje radost, bolest a naději“. Poslanec Vladimir Beliak z centristické strany Ješ Atid vyjádřil naději, že propuštění rukojmích je „možná novým začátkem a změnou v izraelské společnosti“. Vyjádřil se také, že by chtěl vidět „alternativní vládu v Pásmu Gazy, která není Hamásem, což by otevřelo cestu k normalizaci a hlavně nám umožnilo obrátit se k řešení vnitřních problémů Státu Izrael“.
Itamar Ben Gvir, ministr národní bezpečnosti, který hlasoval proti dohodě o příměří, rovněž propuštění rukojmích přivítal. Na síti X zveřejnil krátkou zprávu „A děti se vrátí na své hranice“. Biblický verš vyjadřuje naději na návrat zajatců. Ben Gvir a jeho krajně pravicová strana Otzma Yehudit přesto nadále odmítají dohodu. Argumentují, že propuštění palestinských vězňů ohrožuje Izrael a odměňuje Hamás. Poslanec koaliční strany Náboženský sionismus, Simcha Rothman, který s dohodou nesouhlasil, vyjádřil skepsi ohledně Trumpova prohlášení o konci války. Uvedl, že pokud by dohoda byla dodržena, Hamás by Pásmo Gazy neovládal a Izrael by zůstal v koridoru Philadelphi, a vládla by tam ani palestinská samospráva. Obává se, že selhání dohody povede k opětovnému posílení Hamásu a návratu k událostem ze 7. října. Poslanec za Šas, Yinon Azoulay, věří, že „éra Hamásu v Gaze skončila“ a že Izrael musí udeřit pokaždé, když tato skupina zvedne hlavu. Je přesvědčen, že to chápe i americký prezident.
Související
Zelenskyj si volal s Trumpem. I válku s Ruskem je možné zastavit, tvrdí
Nové dějství obchodní války. Uvalíme další cla, vyhrožuje Trump Číně
Donald Trump , Izrael , Pásmo Gazy
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Trump přiletěl do Izraele dohlédnout na naplnění příměří. EU ocenila jeho roli v konfliktu
před 2 hodinami
Zemřela slavná hollywoodská herečka Diane Keatonová
před 2 hodinami
Hamás propustil prvních sedm rukojmích
včera
Princ William v rozhovoru, který mu dělal potíže. Žena se ho ptala, zda je v pořádku
včera
Koncert místo pohřbu. Lidé budou mít možnost se rozloučit s Danou Drábovou
včera
Důchodci se mají na co těšit. Babiš před volbami sliboval několik zásadních změn
včera
Macinka má jasno. Když budou Motoristé ve vládě, zasedne v ní i Turek
včera
Jak šel čas s Petrem Fialou. Ministrem, premiérem a mužem, který zachránil ODS
včera
Doba přezouvání pneumatik je tady. Řidiči se musí řídit zákonem
včera
Fico prosazuje posunutí voleb na Slovensku. Se Smerem chce opět zvítězit
včera
Z případu Pavla Novotného bude precedent. O osudu mandátu zřejmě rozhodne soud
včera
Medvědi na neobvyklých místech v Česku. Svědectví už prověřuje policie
včera
Plzeň si poradila s Malmö, Sparta se Shamrockem. Olomouc v Itálii zanechala sympatický dojem
včera
Armáda řekla, zdali eviduje neznámé drony v českém vzdušném prostoru
včera
Předpověď počasí na příští víkend. Podzim nás neopustí
11. října 2025 21:13
O českém členství v EU a NATO se hlasovat nebude, připouští Okamura
11. října 2025 18:28
To se v monarchii nesmí opakovat. Princ William zmínil bratra Harryho
11. října 2025 17:43
Zelenskyj si volal s Trumpem. I válku s Ruskem je možné zastavit, tvrdí
11. října 2025 16:56
Babiš ve světle Turkovy kauzy radí Motoristům. Za vzor jim dává Okamurovu SPD
11. října 2025 15:21
Dobrý konec pátrání. Policie našla nebezpečného vraha na útěku z léčebny
Úspěšně skončilo pátrání po nebezpečném vrahovi, který se v pátek nevrátil do psychiatrické léčebny v Praze. Policisté ho v sobotu odpoledne nalezli u Hlavního nádraží v hlavním městě. Muž byl následně opět umístěn do léčebny.
Zdroj: Jan Hrabě