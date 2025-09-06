Trump přišel s dalším kontroverzním návrhem. Chce si přivlastnit památník 11. září, New York se bouří

Libor Novák

6. září 2025 21:00

Události 11. září 2001 navždy změnily svět
Události 11. září 2001 navždy změnily svět Foto: Pixabay

Administrativa prezidenta Donalda Trumpa oznámila, že zvažuje, zda by federální vláda mohla převzít kontrolu nad památníkem a muzeem 11. září v New Yorku. Místo, kde stávaly věže Světového obchodního centra, je v současnosti spravováno veřejnou charitativní organizací, v jejímž čele stojí bývalý starosta New Yorku, Michael Bloomberg.

Bílý dům potvrdil, že se vedou „předběžné průzkumné diskuse“ o převzetí správy. Připomněl, že Trump během své předvolební kampaně slíbil, že z památníku udělá národní památku, která bude chráněna a udržována federální vládou. Guvernérka New Yorku, Kathy Hochulová, to ale vidí jinak. Uvedla, že památník 11. září patří Newyorčanům, rodinám, pozůstalým a záchranářům, kteří tuto událost prožili, a že by se prezident měl v první řadě starat o to, aby podporoval rodiny obětí.

Podle představitelů Národního památníku a muzea 11. září nemůže federální vláda převzít místo, které se nachází na pozemku ve vlastnictví newyorského a newjerseyského přístavního úřadu. Podle prezidentky a generální ředitelky organizace, Beth Hillmanové, nemá převzetí nákladů a správy památníku žádný smysl, vzhledem k tomu, že se Trump snaží dramaticky snížit federální byrokracii.

Hillmanová dodala, že jsou pyšní na to, jak jejich expozice vypráví příběhy o statečnosti a vlastenectví. Organizace získala 750 milionů dolarů ze soukromých fondů a od otevření památníku v roce 2014 přivítala na 90 milionů návštěvníků. Muzeum loni vykázalo příjem více než 93 milionů dolarů a provozní náklady činily 84 milionů. Zůstatek tak byl téměř 9 milionů dolarů. Podle Anthouly Katsimatides, členky představenstva muzea, která při útoku ztratila bratra, není důvod měnit majitele.

Přesto se památník i muzeum staly v průběhu let terčem kritiky ze strany některých rodin obětí 11. září, které kritizovaly ceny vstupenek nebo žádaly změny v expozicích muzea. Nicméně, Trumpova administrativa se nedávno pokusila snížit počet zaměstnanců federálního programu, který poskytuje zdravotní péči lidem, kteří onemocněli kvůli toxickému prachu ze zničeného Světového obchodního centra. I to mohlo přispět ke kritice ze strany guvernérky Hochulové.

Během útoků 11. září 2001, kdy únosci narazili letadly do Světového obchodního centra v New Yorku, do Pentagonu a do pole v Pensylvánii, zemřelo téměř 3 000 lidí. Více než 2 700 obětí zahynulo při zničení a následném pádu Dvojčat. Mluvčí Trumpa se k těmto komentářům odmítli vyjádřit.

