Trump promluvil o pokroku v jednáních o míru na Ukrajině

Lucie Podzimková

24. listopadu 2025 15:04

Prezident Trump v Mar-a-Lago.
Prezident Trump v Mar-a-Lago. Foto: The White House

Americký prezident Donald Trump se v pondělí vyjádřil k progresu v diplomatických jednáních ohledně míru na Ukrajině. Trump naznačil, že se v pozadí může odehrávat "něco dobrého". Podrobnosti ale neprozradil. O pokroku nicméně mluvil už po nedělních rozhovorech ve Švýcarsku americký ministr zahraničí Marco Rubio. 

"Je to opravdu možné, že dochází k velkému progresu v mírových rozhovorech mezi Ruskem a Ukrajinou? Nevěřte tomu, než to uvidíte, ale něco dobrého se právě může dít," napsal Trump v pondělí na síti Truth Social. 

Američtí a ukrajinští vyjednavači v neděli projednali úpravy mírového plánu, v práci hodlají pokračovat i v následujících dnech. Uvedla to BBC po jednání ve švýcarské Ženevě. Rubio se nechal slyšet, že se dosáhlo pokroku. Ve společném prohlášení Spojených států amerických a Ukrajiny bylo jednání označeno za "velmi produktivní". Rubio nicméně podotkl, že týmy čeká další práce. 

Podle amerického ministra šlo o to, aby se otevřela témata z mírového plánu. Rubio poznamenal, že jakákoliv finální dohoda může být konzultována s Ruskem až v okamžiku, kdy budou souhlasit americký a ukrajinský prezident.  

Trump se přitom v neděli opřel do nejvyššího ukrajinského vedení. "Válka mezi Ruskem a Ukrajinou je násilná a hrozivá. Se silným a správným americkým a ukrajinským vedením by se nikdy nestala," spustil na síti Truth Social. Zmínil, že konflikt začal během mandátu Joea Bidena, přičemž volby, v nichž s ním prohrál, opět označil za "zfalšované" a "ukradené."

"Pokud by prezidentské volby 2020 nebyly zfalšované a ukradené, nebyla byla žádná ukrajinsko-ruská válka, jako nebyla během mého prvního funkčního období. Putin by nikdy nezaútočil. Až když uviděl ospalého Joea v akci, řekl si: 'Teď je moje šance,'" napsal americký prezident. 

Trump zdůraznil, že k válce přišel jako slepý k houslím, a prohlásil, že bude prohrou pro všechny zúčastněné. "Především pro miliony lidí, kteří tak zbytečně zemřeli," konstatoval. Následně se opřel do ukrajinského protějška Zelenského. 

"Ukrajinské 'vedení' nevyjádřilo jakoukoliv vděčnost za naši snahu a Evropa pokračuje s nákupy ruské ropy. USA pokračují v prodeji masivního množství zbraní NATO pro distribuci na Ukrajinu (křivý Joe dával všechno zadarmo)," dodal Trump. 

Válka na Ukrajině trvá přes tři a půl roku. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země vypukla 24. února 2022. Trump sice po svém letošním návratu do úřadu zesílil snahy o diplomatické řešení konfliktu, ale zatím neúspěšně. 

Nikdo neví, co bude. Trump jde po neexistujícím venezuelském „kartelu“

Steve Witkoff Komentář

Sešel se realitní magnát a prominentní ekonom. Tak nezačíná vtip, ale jednání o Ukrajině

Americký prezident Donald Trump obvinil Kyjev z nevděčnosti a zároveň předložil mírový návrh, který nápadně kopíruje dlouhodobé ruské požadavky. Dokument, jenž zahrnuje uznání Krymu a omezení ukrajinské armády, přitom nevznikl v rukou diplomatů, ale osob z absolutního okraje politické sféry. Zapojení realitního magnáta a prominentního ekonoma vyvolává vážné pochybnosti o tom, zda USA ještě hájí vlastní či západní bezpečnostní zájmy.

