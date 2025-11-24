Trump promluvil o pokroku v jednáních o míru na Ukrajině

Americký prezident Donald Trump se v pondělí vyjádřil k progresu v diplomatických jednáních ohledně míru na Ukrajině. Trump naznačil, že se v pozadí může odehrávat "něco dobrého". Podrobnosti ale neprozradil. O pokroku nicméně mluvil už po nedělních rozhovorech ve Švýcarsku americký ministr zahraničí Marco Rubio.
"Je to opravdu možné, že dochází k velkému progresu v mírových rozhovorech mezi Ruskem a Ukrajinou? Nevěřte tomu, než to uvidíte, ale něco dobrého se právě může dít," napsal Trump v pondělí na síti Truth Social.
Američtí a ukrajinští vyjednavači v neděli projednali úpravy mírového plánu, v práci hodlají pokračovat i v následujících dnech. Uvedla to BBC po jednání ve švýcarské Ženevě. Rubio se nechal slyšet, že se dosáhlo pokroku. Ve společném prohlášení Spojených států amerických a Ukrajiny bylo jednání označeno za "velmi produktivní". Rubio nicméně podotkl, že týmy čeká další práce.
Podle amerického ministra šlo o to, aby se otevřela témata z mírového plánu. Rubio poznamenal, že jakákoliv finální dohoda může být konzultována s Ruskem až v okamžiku, kdy budou souhlasit americký a ukrajinský prezident.
Trump se přitom v neděli opřel do nejvyššího ukrajinského vedení. "Válka mezi Ruskem a Ukrajinou je násilná a hrozivá. Se silným a správným americkým a ukrajinským vedením by se nikdy nestala," spustil na síti Truth Social. Zmínil, že konflikt začal během mandátu Joea Bidena, přičemž volby, v nichž s ním prohrál, opět označil za "zfalšované" a "ukradené."
"Pokud by prezidentské volby 2020 nebyly zfalšované a ukradené, nebyla byla žádná ukrajinsko-ruská válka, jako nebyla během mého prvního funkčního období. Putin by nikdy nezaútočil. Až když uviděl ospalého Joea v akci, řekl si: 'Teď je moje šance,'" napsal americký prezident.
Trump zdůraznil, že k válce přišel jako slepý k houslím, a prohlásil, že bude prohrou pro všechny zúčastněné. "Především pro miliony lidí, kteří tak zbytečně zemřeli," konstatoval. Následně se opřel do ukrajinského protějška Zelenského.
"Ukrajinské 'vedení' nevyjádřilo jakoukoliv vděčnost za naši snahu a Evropa pokračuje s nákupy ruské ropy. USA pokračují v prodeji masivního množství zbraní NATO pro distribuci na Ukrajinu (křivý Joe dával všechno zadarmo)," dodal Trump.
Válka na Ukrajině trvá přes tři a půl roku. Plnohodnotná ruská invaze do sousední země vypukla 24. února 2022. Trump sice po svém letošním návratu do úřadu zesílil snahy o diplomatické řešení konfliktu, ale zatím neúspěšně.
válka na Ukrajině , Donald Trump , Ukrajina , USA (Spojené státy americké) , Rusko
Ruská agrese proti Ukrajině už čtvrtým rokem odhaluje svou skutečnou povahu: nejde o žádnou „operaci“, ale o útočnou válku vedenou s vědomou brutalitou a cynismem. Kreml likviduje města, terorizuje civilisty a používá metody, které odporují elementární lidskosti. Každý další útok, každá rozbořená čtvrť a každé dítě vytažené z trosek jen potvrzují, že ruská moc se dobrovolně stala tím, proti čemu sami Rusové bojovali.
Zdroj: Jakub Jurek