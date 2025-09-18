Trump: Putin mě zklamal, válka na Ukrajině se ale USA netýká

Ve svém dnešním prohlášení Donald Trump vyjádřil naději na brzké ukončení konfliktu na Ukrajině, ale dodal, že se tato situace Spojených států netýká. Zároveň připustil, že se řešení války ukázalo být složitější, než původně očekával, a že ho ruský prezident Vladimir Putin zklamal.
Na druhé straně Keir Starmer zdůraznil, že na Putina je potřeba vyvinout další tlak. Britský premiér poukázal na to, že teprve po zesílení tlaku ze strany prezidenta Putina projevila Ruska ochotu k jednání. Trump na to reagoval s tím, že ani Británii by se konflikt neměl tolik týkat, ačkoli se nachází k dějišti blíže.
Během společné tiskové konference s britským premiérem Trump zopakoval, že válka na Ukrajině by skončila, pokud by klesla cena ropy. Tvrdí, že by Putin neměl jinou možnost, než konflikt ukončit. Prezident USA také prohlásil, že na Indii uvalil vysoká cla, protože nakupuje ruskou ropu, ačkoli má s jejím premiérem Narendrou Modim blízký vztah.
Americký prezident vzkázal, že by byl ochoten uvalit na Rusko významné sankce, ale pouze v případě, že by s tím souhlasily i země NATO a samy by přestaly kupovat ruskou ropu. Nicméně, Evropská unie již dříve zavedla embargo na dovoz ropy po moři, avšak některé evropské státy i nadále odebírají ruské fosilní palivo.
Tisková konference se rovněž dotkla kontroverzní postavy Petera Mandelsona, který byl nedávno odvolán z postu britského velvyslance ve Washingtonu kvůli svým vazbám na Jeffreyho Epsteina. Trump uvedl, že Mandelsona nezná, přestože se s ním dříve v Oválné pracovně setkal. Své otázky na toto téma tak přenechal Keiru Starmerovi.
Starmer rychle reagoval slovy, že se na veřejnost dostaly nové informace, které nebyly dříve k dispozici, a proto se rozhodl k jeho odvolání. Rychle však přešel k tématu podpory Ukrajiny. Na samotném závěru konference pak Trump chválil velkou hodnotu platformy TikTok a zmínil, že se chystá telefonovat s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem, aby sjednali konečné znění dohody o aplikaci, která by přinesla Spojeným státům obrovské zisky.
Kimmel mizí z vysílání ABC kvůli výrokům po smrti Kirka. Trump slaví
Trump dorazil na historickou druhou státní návštěvu Británie. Setkal se s Karlem III.
Americký prezident Donald Trump a první dáma Melania Trumpová dorazili na historickou druhou státní návštěvu do Velké Británie. Na hradě Windsor je přivítali král Karel III. a královna Camilla. Trumpa s první dámou pozdravil také princ a princezna z Walesu, když jejich helikoptéra přistála na královské rezidenci.
