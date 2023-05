Trump řekl, že jako prezident válku vyřeší za 24 hodin. Nezmínil ale, kdo by vyhrál

"Chci, aby všichni přestali umírat. Umírají Rusové a Ukrajinci. Chci, aby přestali umírat," řekl Trump na stanici CNN. "A dokážu to do 24 hodin," dodal.

Poté už ale nechtěl říct, jestli by podle něj měla Ukrajina porazit Rusko. Publiku shromážděnému na Saint Anselm College řekl, že "nepřemýšlí v pojmech vítězství a prohry". "Myslím, že jde o to, abychom to vyřešili, abychom přestali zabíjet všechny tyto lidi," uvedl.

Poté byl Trump dotázán, zda podporuje poskytnutí americké vojenské pomoci Ukrajině. "Rozdáváme tolik vybavení, že teď nemáme munici pro sebe," odvětil.

Trump také uvedl, že by "s největší pravděpodobností" omilostnil útočníky na budovu Kapitolu, kteří se podíleli na nepokojích v sídle Kongresu v lednu 2021. Někdejší prezident byl přitom jedním z lidí, který situaci rozvířil poté, co nedokázal obhájit svůj mandát a neuznal výsledek voleb, které označil za zmanipulované.