Trump s Witkoffem tlačili na Zelenského, aby se vzdal rozsáhlých území ve prospěch Ruska

Libor Novák

20. října 2025 11:00

Donald Trump opět přivítal Volodymyra Zelenského v Bílém domě. (17.10.2025)
Donald Trump opět přivítal Volodymyra Zelenského v Bílém domě. (17.10.2025) Foto: The White House

Donald Trump navrhl, že nejlepším způsobem k ukončení války na Ukrajině by bylo „rozdělit“ region Donbas tak, že by jeho většina zůstala pod kontrolou Ruska. Tato slova pronesl poté, co podle zpráv během schůzky v Bílém domě naléhal na ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského, aby se vzdal rozsáhlých území.

„Nechte to tak, jak to je rozdělené,“ řekl Trump novinářům na palubě Air Force One. Dodal, že „teď je to rozdělené“ a je možné to „nechat tak, jak to je právě teď“. Navrhl, že obě strany konfliktu by měly „zastavit na bitevní linii – jít domů, přestat bojovat, přestat zabíjet lidi“ a o něčem dalším mohou jednat později.

Trumpovy výroky přišly po napjatém pátečním setkání s ukrajinským prezidentem v Bílém domě. To představuje náhlý obrat oproti jeho zářijovému postoji, kdy se domníval, že Ukrajina by mohla získat zpět všechna svá území a dokonce „jít dál“ na ruské území. Tehdy také popsal Rusko jako „papírového tygra“.

Zelenskyj přicestoval do Washingtonu v naději, že využije rostoucí frustrace Trumpa z Vladimira Putina poté, co americký summit na Aljašce nepřinesl ve válce žádný průlom. Ukrajinský lídr však odjížděl s prázdnýma rukama, protože se mu ani po týdnech lobbování nepodařilo zajistit křídlaté střely Tomahawk s dlouhým doletem. Ty by byly zbraní s nejdelším dosahem v ukrajinském arzenálu a umožnily by přesné údery hluboko uvnitř Ruska, včetně Moskvy.

Zdá se, že Trump je podstatně optimističtější ohledně vyhlídek na dohodu po čtvrtečním dlouhém telefonátu s Putinem. Během hovoru se shodli, že se brzy sejdou v Budapešti. Po setkání se Zelenským Trump na sociálních sítích uvedl, že rozhovory byly „velmi zajímavé a srdečné, ale řekl jsem mu, stejně jako jsem to důrazně navrhl prezidentu Putinovi, že je čas zastavit zabíjení a uzavřít DOHODU“.

Podle dvou informovaných zdrojů, citovaných agenturou Reuters, Trump v zákulisí tlačil na Zelenského, aby se vzdal rozsáhlých území ve prospěch Ruska. Tyto zdroje popsaly schůzku jako napjatou a ukrajinská delegace odjížděla frustrovaná. Měli pocit, že Trump byl ovlivněn čtvrtečním hovorem s Putinem, během něhož ruský prezident podle listu Washington Post navrhl územní výměnu. Ukrajina by měla postoupit regiony Doněck a Luhansk výměnou za stažení Ruska z malých částí Záporoží a Chersonu.

Mezi těmi, kdo nejagresivněji naléhali na Ukrajince, aby souhlasili s návrhem na „výměnu“ území, byl podle zdrojů i americký zvláštní vyslanec Steve Witkoff. V rozhovoru pro Fox News, který byl natočen před Trumpovým telefonátem s Putinem a schůzkou se Zelenským, ale odvysílán až v neděli, byl Trump dotázán, zda by Putin byl ochotný ukončit válku „bez získání významného majetku z Ukrajiny“. Trump odpověděl: „No, on si něco vezme. Bojovali a má hodně majetku. Vyhrál určité území. My jsme jediný národ, který vstoupí, vyhraje válku a pak odejde.“

V neděli večer, během letu z Floridy do Washingtonu, Trump zopakoval svůj postoj, že by Ukrajina musela postoupit území tím, že by se boje „zastavily na liniích, kde se nacházejí“. Na dotaz, zda Zelenskému řekl, že Ukrajina musí Rusku postoupit celý region Donbasu, Trump odpověděl záporně.

Zelenskyj mezitím vyzval evropské a americké spojence k rozhodným krokům a prohlásil, že je čas na další setkání „koalice ochotných“ vedené Evropou. „Ukrajina nikdy nedopřeje teroristům odměnu za jejich zločiny a spoléháme na naše partnery, že tento postoj podpoří,“ napsal Zelenskyj v neděli na sociální sítě.

