Trump schválil zveřejnění spisů Jeffreyho Epsteina. Kdy k tomu dojde a co je v nich obsaženo?

Americký prezident Donald Trump podepsal zákon, který nařizuje ministerstvu spravedlnosti zveřejnit veškeré spisy z vyšetřování odsouzeného pedofila Jeffreyho Epsteina. Legislativa, která požaduje uvolnění souborů v prohledávatelném a stahovatelném formátu do třiceti dnů, byla v úterý drtivou většinou schválena v obou komorách Kongresu, tedy ve Sněmovně reprezentantů i Senátu. Trump oznámil podepsání zákona ve středu na své platformě Truth Social, čímž začal běžet čas pro uvolnění dokumentů.
Prezident Trump pod tlakem Epsteinových obětí a řadových republikánů učinil v neděli zásadní obrat ve svém postoji. Udělil souhlas se schválením legislativy, přestože se po měsíce bránil odpečetění mnoha dokumentů z federálního vyšetřování zesnulého finančníka. Sněmovna reprezentantů projednávala opatření v úterý dopoledne a hlasovala během několika hodin. Téměř všichni zákonodárci hlasovali pro, přičemž proti byl pouze jeden republikán z Louisiany.
Sněmovní výbor pro dohled již dříve zveřejnil tisíce dokumentů z pozůstalosti finančníka, ale nové usnesení se týká materiálů, které má v současné době v držení ministerstvo spravedlnosti. Tyto záznamy by teoreticky mohly zahrnovat spisy o odsouzené Epsteinově spolupracovnici Ghislaine Maxwellové, a také o osobách, včetně vládních úředníků, zmíněných v případu. Mohlo by jít i o interní dokumenty ministerstva spravedlnosti.
Spisy má ministerstvo spravedlnosti zveřejnit do třiceti dnů. Zveřejnění však může narazit na překážky. Návrh zákona Sněmovny uvádí, že ministerstvo spravedlnosti může zadržet veškeré dokumenty, které ohrozí aktivní federální vyšetřování nebo probíhající trestní stíhání, pokud je toto zadržení úzce zaměřené a dočasné.
To by mohlo vést ke zpožděním, jelikož Trump vyzval k vyšetřování Epsteinových vazeb na prominentní demokraty, jako jsou Bill Clinton a Larry Summers. Profesor ústavního práva Jonathan Entin uvedl, že pokud jde o seriózní vyšetřování, žalobci pravděpodobně nebudou chtít zveřejnit vše, dokud si nevyjasní, zda podají obžalobu. Pro ty, kteří bojovali za zveřejnění souborů, by cokoli menšího než úplné zveřejnění pravděpodobně vyvolalo další otázky a rozhořčení.
Kromě možných zpoždění je také pravděpodobné, že veřejnost uvidí velké množství redakcí, tedy začerněných částí, v jakémkoli nově uvolněném dokumentu. V tranši souborů zveřejněné výborem Sněmovny pro dohled byly jména a telefonní čísla často začerněna kvůli ochraně soukromí. Nejnovější zákon uvádí, že generální prokurátor může zadržet nebo redigovat záznamy, které obsahují jména obětí, lékařské zprávy a další osobní údaje, které by představovaly zjevně neodůvodněný zásah do soukromí.
Generální prokurátor může zadržet i utajované materiály a obrazy sexuálního zneužívání. Ministerstvo spravedlnosti již dříve uvedlo, že velký objem z jeho 300 gigabajtů dat z Epsteinových vyšetřování obsahuje obrázky a videa nezletilých a tisíce stažených videí a obrázků sexuálního zneužívání dětí. Další informace v dokumentech by mohly být chráněny pravidly o utajení velkých porot, kterými se nejnovější zákon výslovně nezabývá. Generální prokurátorka Pam Bondiová, dotázaná na spisy, uvedla, že budou nadále postupovat podle zákona s maximální transparentností při ochraně obětí.
Trump podepsal zákon ve středu večer. I když jsou tisk a další často zváni, aby byli svědky podpisování zákonů, tento akt proběhl mimo zraky veřejnosti. Oznámení bylo součástí dlouhého příspěvku na sociálních sítích, ve kterém kritizoval demokraty, které spojuje s Epsteinem, chválil své působení ve druhém funkčním období a komentoval obě řízení o impeachmentu v prvním období. Napsal, že pravda o těchto demokratech a jejich spojení s Jeffrey Epsteinem se možná brzy ukáže, protože právě podepsal zákon o zveřejnění Epsteinových spisů. Dodal, že protože požádal republikánské zákonodárce o podporu opatření, hlasování bylo téměř jednomyslné.
Světová zdravotnická organizace (WHO) oznámila, že do poloviny příštího roku dojde ke zmenšení její pracovní síly o téměř čtvrtinu, tedy o více než 2000 pracovních míst. Tato situace nastává v důsledku odstoupení Spojených států amerických, které byly jejím největším finančním přispěvatelem, a snahy organizace o realizaci reforem.
Zdroj: Libor Novák