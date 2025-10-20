Trump se s Putinem setká už ve čtvrtek, tvrdí německý tisk

Cesta ruského prezidenta Vladimira Putina na setkání s americkým protějškem Donaldem Trumpem do Maďarska, plánované podle německých médií na čtvrtek, je považována za velmi riskantní. Kvůli platnému mezinárodnímu zatykači čelí Putin nebezpečí, které by ho mohlo ohrozit v případě neplánovaného přistání. Mnozí pozorovatelé se proto diví, jak se toto setkání může vůbec uskutečnit.
V Maďarsku, které je do června příštího roku stále smluvní stranou Mezinárodního trestního soudu (ICC), by měl být Putin teoreticky na budapešťském letišti zadržen. Nicméně ruský prezident má v maďarském premiérovi Viktoru Orbánovi silného zastánce.
Maďarsko dokonce prohlásilo, že Putina přijme „s respektem“ a zajistí, aby „úspěšně jednal a poté se vrátil domů“. Zatykač tak v Maďarsku s největší pravděpodobností nebude vykonán.
I přes Orbánovu záruku je cesta do Budapešti pro Putina ošemetná. Mezinárodní zatykač zůstává Damoklovým mečem, který by byl relevantní při nouzovém přistání prezidentského letounu Il-96 v jiné zemi.
Riziko se týká států, které se na rozdíl od Maďarska řídí mezinárodní smlouvou o ICC. Proto platí, že čím méně zemí ruský prezidentský stroj přeletí, tím nižší bude riziko pro Putina.
Navíc pro ruská letadla nadále platí zákaz letů ve velké části evropského vzdušného prostoru. Evropská komise sice povoluje členským státům udělovat výjimky, ty však musí být schvalovány individuálně každou zemí. A právě zde spočívá obtížnost Putinovy cesty.
Trasa přes východní Evropu je prakticky vyloučená. Polsko nemá po nedávné aféře s drony a bojovými letouny v polském vzdušném prostoru zájem povolit přelet nad svým územím. Stejně tak nemůže šéf Kremlu letět přes Ukrajinu.
Z těchto důvodů poletí Putin s vysokou pravděpodobností nejprve směrem na jih a bude se snažit dostat do střední Evropy přes Turecko. Otevírají se mu tak dva možné koridory.
Jednou z možností je let přes Bulharsko a Rumunsko do Budapešti. Zde ale zatím není jasné, zda by Sofie a Bukurešť s povolením přeletu souhlasily. Druhý, a zřejmě pravděpodobnější, koridor vede přes Srbsko, které je Maďarsku rovněž nakloněno.
V takovém případě by musel ruský letoun obletět Řecko a následně přeletět Černou Horu. Zda vláda v Podgorici přelet schválí, rovněž není jasné. Jisté je jen to, že cesta za Trumpem pro Putina jednoduchá nebude.
Související
Trump s Witkoffem tlačili na Zelenského, aby se vzdal rozsáhlých území ve prospěch Ruska
Příměří mezi Izraelem a Hamásem přežilo první zatěžkávací zkoušku. Stále ale platí, oznámil Trump
Donald Trump , Vladimír Putin , Maďarsko
Aktuálně se děje
před 8 minutami
Trump se s Putinem setká už ve čtvrtek, tvrdí německý tisk
před 51 minutami
KSČM svolává mimořádný sjezd. Konečná dává funkci k dispozici
před 1 hodinou
Amazonu zkolabovaly servery. Nefunguje Snapchat, Zoom, Roblox, Signal, PlayStation nebo banky
před 2 hodinami
Louvre zůstává zavřený. Podle policie ho zřejmě vykradli cizinci
před 3 hodinami
Trump s Witkoffem tlačili na Zelenského, aby se vzdal rozsáhlých území ve prospěch Ruska
před 4 hodinami
EU vymyslela plán, jak k sobě připojit Ukrajinu
před 4 hodinami
Jakou cestou se vydá ODS? Na sklonku Fialova odchodu stojí před zásadním rozhodnutím
před 4 hodinami
Louvre nebyl vykraden poprvé. Zloději v minulosti ukradli i Monu Lisu
před 5 hodinami
Příměří mezi Izraelem a Hamásem přežilo první zatěžkávací zkoušku. Stále ale platí, oznámil Trump
před 7 hodinami
Počasí do Česka přinese silný vítr. O víkendu se ochladí, na horách může padat sníh
včera
Zelenskyj je ochoten setkat se s Trumpem a Putinem v Budapešti
včera
Francie zveřejnila detaily: Zloději vykradli Louvre za sedm minut, zmizely šperky nedozírné hodnoty
včera
Babiš si uprostřed koaličních jednání bere dovolenou, vláda bude až v prosinci
včera
Rakušan: Dva týdny pr*serů svědčí o tom, že Motoristé na vládu nejsou mentálně zralí
včera
"Macinku nechceme." Hradčanské náměstí demonstrovalo proti Motoristům na MŽP
včera
Politici se u Moravce ostře pohádali. Moderátor pořad předčasně ukončil
včera
USA: Hamás plánuje bezprostřední útok proti civilistům v Gaze
včera
Zloději vykradli pařížský Louvre. Dovnitř se dostali motorovými pilami
včera
Izraelská armáda opět bombarduje Pásmo Gazy
včera
Ukrajina a Rusko u Záporožské jaderné elektrárny vyhlásily lokální příměří
V Ruskem okupovaném areálu Záporožské jaderné elektrárny na jihovýchodě Ukrajiny probíhají opravy energetických sítí. Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) bylo v oblasti vyhlášeno „lokální příměří“, aby mohly složité opravy poškozených vedení proběhnout. Obě strany konfliktu přistoupily ke konstruktivní spolupráci s IAEA, aby se kritický plán mohl realizovat.
Zdroj: Libor Novák