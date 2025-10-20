Trump se s Putinem setká už ve čtvrtek, tvrdí německý tisk

Libor Novák

20. října 2025 14:06

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci
Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci Foto: Reprofoto YouTube

Cesta ruského prezidenta Vladimira Putina na setkání s americkým protějškem Donaldem Trumpem do Maďarska, plánované podle německých médií na čtvrtek, je považována za velmi riskantní. Kvůli platnému mezinárodnímu zatykači čelí Putin nebezpečí, které by ho mohlo ohrozit v případě neplánovaného přistání. Mnozí pozorovatelé se proto diví, jak se toto setkání může vůbec uskutečnit.

V Maďarsku, které je do června příštího roku stále smluvní stranou Mezinárodního trestního soudu (ICC), by měl být Putin teoreticky na budapešťském letišti zadržen. Nicméně ruský prezident má v maďarském premiérovi Viktoru Orbánovi silného zastánce.

Maďarsko dokonce prohlásilo, že Putina přijme „s respektem“ a zajistí, aby „úspěšně jednal a poté se vrátil domů“. Zatykač tak v Maďarsku s největší pravděpodobností nebude vykonán.

I přes Orbánovu záruku je cesta do Budapešti pro Putina ošemetná. Mezinárodní zatykač zůstává Damoklovým mečem, který by byl relevantní při nouzovém přistání prezidentského letounu Il-96 v jiné zemi.

Riziko se týká států, které se na rozdíl od Maďarska řídí mezinárodní smlouvou o ICC. Proto platí, že čím méně zemí ruský prezidentský stroj přeletí, tím nižší bude riziko pro Putina.

Navíc pro ruská letadla nadále platí zákaz letů ve velké části evropského vzdušného prostoru. Evropská komise sice povoluje členským státům udělovat výjimky, ty však musí být schvalovány individuálně každou zemí. A právě zde spočívá obtížnost Putinovy cesty.

Trasa přes východní Evropu je prakticky vyloučená. Polsko nemá po nedávné aféře s drony a bojovými letouny v polském vzdušném prostoru zájem povolit přelet nad svým územím. Stejně tak nemůže šéf Kremlu letět přes Ukrajinu.

Z těchto důvodů poletí Putin s vysokou pravděpodobností nejprve směrem na jih a bude se snažit dostat do střední Evropy přes Turecko. Otevírají se mu tak dva možné koridory.

Jednou z možností je let přes Bulharsko a Rumunsko do Budapešti. Zde ale zatím není jasné, zda by Sofie a Bukurešť s povolením přeletu souhlasily. Druhý, a zřejmě pravděpodobnější, koridor vede přes Srbsko, které je Maďarsku rovněž nakloněno.

V takovém případě by musel ruský letoun obletět Řecko a následně přeletět Černou Horu. Zda vláda v Podgorici přelet schválí, rovněž není jasné. Jisté je jen to, že cesta za Trumpem pro Putina jednoduchá nebude.

před 2 hodinami

Louvre zůstává zavřený. Podle policie ho zřejmě vykradli cizinci

Související

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Příměří mezi Izraelem a Hamásem přežilo první zatěžkávací zkoušku. Stále ale platí, oznámil Trump

Nedávné příměří v Gaze, zprostředkované Spojenými státy, zdánlivě ustálo svou úvodní velkou zkoušku. Izrael i hnutí Hamás potvrdily svůj závazek k dohodě, a to i navzdory nedělním událostem, kdy v enklávě zahynuli dva izraelští vojáci, což vyvolalo sérii leteckých úderů. Izraelské obranné síly (IDF) následně oznámily, že na politický pokyn začnou s „obnoveným vymáháním“ dodržování příměří. Hamás a jeho vojenské křídlo, brigády Al-Kassám (AQB), ráno potvrdily, že klid zbraní nadále respektují a popřely jakoukoli účast na útoku proti izraelským jednotkám.

Více souvisejících

Donald Trump Vladimír Putin Maďarsko

Aktuálně se děje

před 8 minutami

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Trump se s Putinem setká už ve čtvrtek, tvrdí německý tisk

Cesta ruského prezidenta Vladimira Putina na setkání s americkým protějškem Donaldem Trumpem do Maďarska, plánované podle německých médií na čtvrtek, je považována za velmi riskantní. Kvůli platnému mezinárodnímu zatykači čelí Putin nebezpečí, které by ho mohlo ohrozit v případě neplánovaného přistání. Mnozí pozorovatelé se proto diví, jak se toto setkání může vůbec uskutečnit.

před 51 minutami

Kateřina Konečná

KSČM svolává mimořádný sjezd. Konečná dává funkci k dispozici

Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM) uspořádá ještě v prosinci 2025 v Praze mimořádný sjezd. Rozhodl o tom nejvyšší orgán strany mezi sjezdy, který zasedal v sobotu. Cílem tohoto jednání bude stanovení dalšího směřování politické formace a rozhodnutí o způsobu, jakým se strana zúčastní nadcházejících komunálních voleb.

před 1 hodinou

Ilustrační foto

Amazonu zkolabovaly servery. Nefunguje Snapchat, Zoom, Roblox, Signal, PlayStation nebo banky

Nefunkčnost řady předních globálních webových stránek a mobilních aplikací způsobily rozsáhlé potíže v síti Amazon Web Services (AWS). Tato cloudová divize Amazonu tvoří klíčový základ pro infrastrukturu milionů velkých firemních platforem a online služeb. Podle dostupných informací tak nefunguje například Snapchat Zoom, Roblox, Clash Royale, Clash of Clans, Fortnite, Canva, Wordle, Signal, Coinbase, Duolingo, Slack, Smartsheet, PokemonGo, Epic Games, PlayStation Network a řada dalších služeb.

před 2 hodinami

Muzeum Louvre

Louvre zůstává zavřený. Podle policie ho zřejmě vykradli cizinci

Pařížské muzeum Louvre, jedna z dominant města, zůstalo v pondělí uzavřeno. Francouzská policie pokračuje v intenzivním pátrání po gangu lupičů, kteří v neděli za bílého dne ukradli osm „neocenitelných“ kusů královských šperků. Na případu pracuje v současné době přibližně 60 vyšetřovatelů. Oficiální místa naznačují, že zloději se jeví jako zkušení profesionálové a mohlo by jít o cizí státní příslušníky. 

před 3 hodinami

před 4 hodinami

Evropská unie

EU vymyslela plán, jak k sobě připojit Ukrajinu

Nové členské země by se mohly připojit k Evropské unii bez plných hlasovacích práv. Tato myšlenka, která je zatím v počáteční fázi, má potenciál odblokovat proces rozšiřování EU a umožnit, aby se země jako Ukrajina staly součástí bloku dříve, než Unie kompletně přepracuje své fungování. Podle diplomatických zdrojů by musely nový návrh schválit všechny stávající členské státy.

před 4 hodinami

Petr Fiala na zahájení poslední fáze kampaně koalice SPOLU

Jakou cestou se vydá ODS? Na sklonku Fialova odchodu stojí před zásadním rozhodnutím

Na sklonku rezignace Petra Fialy na post předsedy strany stojí Občanská demokratická strana před klíčovým momentem své novodobé historie. Po deseti letech stabilního, avšak umírněného vedení musí rozhodnout, zda se vydá cestou kontinuitního pragmatismu, nebo ideové obrody. Projekt Spolu, který kdysi symbolizoval záchranu české pravice, se dostal do strukturální krize a ODS v něm postupně ztratila vlastní profil. Volba nového předsedy bude rozhodnutím, které určí, zda se strana znovu vyprofiluje jako sebevědomá konzervativní síla, nebo zůstane rozmělněným partnerem v unavené koalici.

před 4 hodinami

Muzeum Louvre

Louvre nebyl vykraden poprvé. Zloději v minulosti ukradli i Monu Lisu

Louvre, celosvětově nejnavštěvovanější muzeum, bylo v neděli náhle uzavřeno poté, co se odehrála loupež v Apollonově galerii, kde jsou uloženy francouzské korunovační klenoty. Tento drzý čin, který se odehrál za bílého dne, vyústil v krádež osmi kusů neocenitelných historických šperků z napoleonské éry. Francouzská policie nyní pátrá po pachatelích a veřejnost se ptá, jak bylo možné tento čin provést a kdo by mohl mít zájem o tyto cennosti, mezi nimiž byl i náhrdelník, který Napoleon daroval své manželce.

před 5 hodinami

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Příměří mezi Izraelem a Hamásem přežilo první zatěžkávací zkoušku. Stále ale platí, oznámil Trump

Nedávné příměří v Gaze, zprostředkované Spojenými státy, zdánlivě ustálo svou úvodní velkou zkoušku. Izrael i hnutí Hamás potvrdily svůj závazek k dohodě, a to i navzdory nedělním událostem, kdy v enklávě zahynuli dva izraelští vojáci, což vyvolalo sérii leteckých úderů. Izraelské obranné síly (IDF) následně oznámily, že na politický pokyn začnou s „obnoveným vymáháním“ dodržování příměří. Hamás a jeho vojenské křídlo, brigády Al-Kassám (AQB), ráno potvrdily, že klid zbraní nadále respektují a popřely jakoukoli účast na útoku proti izraelským jednotkám.

před 7 hodinami

včera

Volodymyr Zelenskyj

Zelenskyj je ochoten setkat se s Trumpem a Putinem v Budapešti

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby se stal tvrdším vůči ruskému lídrovi Vladimiru Putinovi. Uvedl, že je ochoten se připojit k jejich nadcházejícímu summitu v Budapešti. Zelenskyj tak učinil v exkluzivním rozhovoru pro pořad Meet the Press televize NBC News, a to navzdory tomu, že z Washingtonu odjel bez zbraní, které požadoval.

včera

Muzeum Louvre

Francie zveřejnila detaily: Zloději vykradli Louvre za sedm minut, zmizely šperky nedozírné hodnoty

Pařížské muzeum Louvre, které je celosvětově nejnavštěvovanější, se v neděli stalo terčem drzé loupeže. Během sedmiminutového přepadení byly ukradeny „neocenitelné“ klenoty. Francouzský ministr vnitra Laurent Nuñez pro rádio France Inter potvrdil, že k rozsáhlé krádeži došlo ráno v Apollonově sále. Pachatelé se do Louvru dostali zvenčí pomocí nákladního výtahu, který byl umístěn na nákladním automobilu.

včera

Andrej Babiš

Babiš si uprostřed koaličních jednání bere dovolenou, vláda bude až v prosinci

Vznik nové vlády se patrně nadále odsouvá, a žádný zásadní zlom nelze očekávat ani v příštím týdnu. Předseda vítězného hnutí ANO Andrej Babiš v neděli oznámil, že si uprostřed koaličních vyjednávání bere týden dovolené „za svoje peníze“. Místo něj povedou jednání s SPD a Motoristy sobě místopředsedové Karel Havlíček a Alena Schillerová.

včera

Vít Rakušan (STAN) dorazil do volebního štábu Starostů a nezávislých.

Rakušan: Dva týdny pr*serů svědčí o tom, že Motoristé na vládu nejsou mentálně zralí

Předseda hnutí Motoristé sobě Petr Macinka nevidí důvod, proč by měl hledat náhradu za Filipa Turka v souvislosti s jeho údajnými dřívějšími výroky či vyhrožováním zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Macinka to uvedl v pořadu Partie na CNN Prima NEWS. Naopak Vít Rakušan, předseda Starostů a ministr vnitra, v téže diskusi prohlásil, že by se Motoristé měli začít chovat jako „parta lidí schopných vládnout“. Podle Rakušana jej uplynulé „dva týdny průserů“ přesvědčily o tom, že Motoristé na vládu „nejsou mentálně zralí“.

včera

Demonstrace, ilustrační foto

"Macinku nechceme." Hradčanské náměstí demonstrovalo proti Motoristům na MŽP

Hradčanské náměstí v neděli odpoledne zaplnili demonstranté, kteří protestovali proti možnému obsazení Ministerstva životního prostředí (MŽP) hnutím Motoristé sobě. Dav skandoval „Macinku nechceme!“ a nesl transparenty s hesly jako „Změň systém, ne klima“ nebo „Nechte stromy žít“. Akci svolalo celkem jedenáct ekologických organizací, mezi nimiž nechyběly Hnutí Duha, Greenpeace a Fridays for Future.

včera

Václav Moravec

Politici se u Moravce ostře pohádali. Moderátor pořad předčasně ukončil

Nedělní diskuzní pořad Otázky Václava Moravce vyústil v tak ostrou hádku mezi hosty, že se moderátor Václav Moravec rozhodl jej předčasně ukončit. Důvodem byla nekonstruktivní debata, během níž se hosté začali vzájemně překřikovat a nebrali ohledy na slova moderátora. Moravec na závěr prohlásil: „Nerespektujete otázky moderátora. Tato debata je už tedy zbytečná, proto ji předčasně ukončuji.“ Omluvil se divákům a vyjádřil naději v konstruktivní diskuzi v příštím vydání. 

včera

Hamas staví své politické zájmy nad zájmy civilního obyvatelstva v pásmu Gazy, za které je odpovědný. Akce Hamasu zbavují Gazany jejich práv a základních potřeb. (zdroj: IDF)

USA: Hamás plánuje bezprostřední útok proti civilistům v Gaze

Spojené státy americké oznámily, že obdržely „důvěryhodné zprávy“ o tom, že Hamás plánuje „bezprostřední“ útok namířený proti civilistům v Gaze. Podle amerického ministerstva zahraničí by takový útok představoval „přímé a závažné“ porušení dohody o příměří zprostředkované USA.

včera

Muzeum Louvre

Zloději vykradli pařížský Louvre. Dovnitř se dostali motorovými pilami

Světově proslulé muzeum Louvre v Paříži se v neděli stalo terčem loupeže, při které ozbrojení lupiči odnesli historické šperky. Muzeum, které je nejnavštěvovanější na světě, muselo být z „výjimečných důvodů“ na celý den uzavřeno. K loupeži došlo v ranních hodinách, ačkoli muzeum bylo už otevřeno.

včera

Válka v Izraeli

Izraelská armáda opět bombarduje Pásmo Gazy

Izraelské nálety zasáhly Rafáh v jižní části Pásma Gazy, a to i přes křehké příměří zprostředkované Spojenými státy. Izraelská a regionální média hlásí, že mezi izraelskými silami a Hamásem došlo k obnovení střetů. Izraelský veřejnoprávní vysílatel Kan uvedl, že letectvo zasáhlo cíle v Rafáhu.

včera

Ukrajina a Rusko u Záporožské jaderné elektrárny vyhlásily lokální příměří

V Ruskem okupovaném areálu Záporožské jaderné elektrárny na jihovýchodě Ukrajiny probíhají opravy energetických sítí. Podle Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) bylo v oblasti vyhlášeno „lokální příměří“, aby mohly složité opravy poškozených vedení proběhnout. Obě strany konfliktu přistoupily ke konstruktivní spolupráci s IAEA, aby se kritický plán mohl realizovat.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy