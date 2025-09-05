Trump se shodl s Putinem: Za to, že na Ukrajině stále není mír, může Evrope

Libor Novák

5. září 2025 8:24

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci
Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci Foto: Reprofoto YouTube

Po třech týdnech od summitu, který se konal na Aljašce, a nepřinesl kýžené výsledky, se američtí a ruští prezidenti shodli na jedné věci. Označili Evropu za viníka, proč se mírová jednání ohledně války na Ukrajině nikam neposouvají. Trump ve čtvrtek v rozhovoru s evropskými představiteli vyzval k tomu, aby se zapojili víc do řešení situace. Přitom právě evropští spojenci se snaží posunout jednání kupředu, když se snaží zajistit Ukrajině bezpečnost po případné mírové dohodě. 

Tento zvláštní diplomatický posun nastal den poté, co Donald Trump oznámil, že bude s ruským prezidentem opět brzy hovořit. Odmítl však odpovědět, zda na Rusko uvalí přísné sankce, pokud bude Putin i nadále brzdit mírový proces. Putin totiž opakovaně nedodržel dané lhůty, přičemž ta poslední vypršela v pátek. Trump se v Oválné pracovně vyjádřil, že ať se Putin rozhodne jakkoliv, budou buď rádi, nebo ne.

Trump ve čtvrtek hovořil také s Volodymyrem Zelenským. Podle ukrajinského prezidenta mluvili o tom, jak vyvinout hospodářský tlak na Rusko a připravit ruský válečný stroj o peníze. Americká strana však po rozhovoru svalovala vinu spíše na Evropu než na Rusko. Prezident zdůraznil, že Evropa musí zastavit nákupy ruské ropy, které financují válku.

Podle vyjádření jednoho z úředníků Bílého domu Trump také řekl, že by evropští představitelé měli vyvinout hospodářský tlak i na Čínu, protože ta podporuje ruské válečné úsilí. Prezident má v tomto bodě částečně pravdu.

Je zvláštní, že některé země Evropské unie stále kupují ruskou ropu v době, kdy Západ zavedl sankce, aby ochromil moskevskou ekonomiku. Přístup Donalda Trumpa je však nekonzistentní. Požaduje, aby Evropa jednala s Čínou, ale sám sankce vůči Pekingu uvalit nechce.

USA totiž s Čínou jednají o obchodu a Trump evidentně nechce ublížit dohodě. Jeho postoj vůči Evropě je podobný tomu, jakým vystupuje vůči Indii. Ta zápasí s padesátiprocentním clem, které na její vývoz do Spojených států zavedl Trump. Svůj krok obhájil tím, že Indie pokračuje v nákupech ruské ropy. Náklady na jeho strategii se ukázaly tento týden, když čínský prezident Si Ťin-pching srdečně přivítal indického premiéra Naréndru Módího.

Rusko se mezitím snaží rozdělit spojence v rámci NATO. Během své návštěvy Číny se Putin setkal se slovenským premiérem Robertem Ficem a obvinil Evropany, že šíří paniku ohledně údajného ruského útoku na Evropu. Podle Putina je každý rozumný člověk si dobře vědom toho, že Rusko nikdy nemělo a mít nebude touhu zaútočit na kohokoliv. Přitom ruské jednotky vstoupily na Ukrajinu v letech 2014 a 2022.

Další ruskou snahou o rozdělení Evropy bylo, že mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová prohlásila, že Moskva považuje rozmístění cizích vojsk na Ukrajině po případné mírové dohodě za nepřijatelné.

Vypadá to, že Trump je z celé situace frustrovaný, ale zatím se nezdá, že by měl plán, který by dokázal současnou patovou situaci vyřešit. Přesto se však ve čtvrtek objevil jeden malý pokrok. Po rozhovoru mezi Trumpem, Zelenským a členy koalice ochotných, francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že 26 zemí se zavázalo přispět do potenciálních mírových sil.

Jednalo by se o případnou dohodu o příměří. Podle Macrona by měla být třetí složkou bezpečnostních záruk pro Ukrajinu „americká záchranná síť.“ Spojené státy oznámily spojencům, že jsou otevřené omezené roli při poskytování záruk, pokud bude s Ruskem dosaženo mírové dohody. 

včera

Florida se jako první chystá zrušit povinné očkování dětí. Lékaře jímá hrůza

Související

Prezident Trump přijal ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského

Trump dnes bude mluvit se Zelenským o konci ruské invaze

Prezident Spojených států Donald Trump oznámil, že se v blízké době chystá promluvit s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Trumpova slova zazněla během setkání s polským prezidentem Karolem Nawrockim v Oválné pracovně. Hovor s ukrajinskou hlavou státu byl stanoven na čtvrtek a má se týkat ukončení ruské invaze.

Více souvisejících

Donald Trump Vladimír Putin válka na Ukrajině

Aktuálně se děje

před 26 minutami

Vladimir Putin a Donald Trump uspořádali po summitu na Aljašce tiskovou konferenci

Trump se shodl s Putinem: Za to, že na Ukrajině stále není mír, může Evrope

Po třech týdnech od summitu, který se konal na Aljašce, a nepřinesl kýžené výsledky, se američtí a ruští prezidenti shodli na jedné věci. Označili Evropu za viníka, proč se mírová jednání ohledně války na Ukrajině nikam neposouvají. Trump ve čtvrtek v rozhovoru s evropskými představiteli vyzval k tomu, aby se zapojili víc do řešení situace. Přitom právě evropští spojenci se snaží posunout jednání kupředu, když se snaží zajistit Ukrajině bezpečnost po případné mírové dohodě. 

před 1 hodinou

včera

včera

včera

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Nejen důchody. V lednu poroste i minimální mzda, zvýší se podle mechanismu

Od ledna se minimální mzda zvýší o 1 600 korun na 22 400 korun měsíčně. Odpovídající hodinová sazba při stanovené týdenní pracovní době 40 hodin tak bude činit 134,40 Kč. Zvýšení vychází z valorizačního mechanismu, který byl zakotven do zákoníku práce v loňském roce 2024 a zajišťuje, aby byl vývoj minimální mzdy předvídatelný a transparentní.

včera

včera

včera

včera

Ilustrační fotografie.

Důchody v lednu opět porostou. Ministerstvo řeklo, jak moc se zvýší

Od ledna dojde k dalšímu navýšení starobních, invalidních i pozůstalostních důchodů. Ministerstvo práce a sociálních věcí dnes na základě příslušných statistických údajů stanovilo konkrétní hodnoty pro návrh nařízení vlády, které upraví řádnou valorizaci penzí na příští rok. Průměrný starobní důchod se zvýší o 668 korun měsíčně a dosáhne tak hodnoty 21 839 korun.

včera

včera

Situace v Gaze po izraelských náletech

Izrael zahájil přípravy na obsazení Gazy. Vysídlí milion Palestinců

Izrael očekává, že jeho připravovaná ofenzíva na Gazu by mohla vysídlit až jeden milion Palestinců. Podle jednoho z nejvyšších vojenských představitelů už začaly přípravy k útoku na Gazu, které je největším palestinským městským centrem. Izraelské jednotky už podle jeho slov zintenzivňují své operace.

včera

včera

Rusko, Kreml

Politolog: Rusko nás označuje za nepřátele, ale část voličů hrozbu nevidí. Odchod z NATO by Česko stál bezpečí i stabilitu

Politolog David Jágr z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy varoval před podceňováním ruské hrozby i rostoucí nostalgií po komunismu. Upozornil na hluboké historické kořeny proruských nálad v Česku i na to, že odchod z EU nebo NATO by měl zásadní dopad na bezpečnost a ekonomiku země. „Varováním by mělo být už to, že nás ruský režim označuje za nepřátelskou zemi,“ říká pro EuroZprávy.cz.

včera

Vojenská přehlídka čínské armády

Autonomní chodící robot? Čínská přehlídka představila sofistikované a technologicky vyspělé zbraně, míní experti

Na náměstí Nebeského klidu v Pekingu proběhla vojenská přehlídka, na níž Čínská lidová osvobozenecká armáda představila špičkovou vojenskou techniku, od nejnovějšího hlavního bojového tanku až po autonomního bojového robota na čtyřech nohách. Podle odborníků byla přehlídka přehlídkou příští generace čínských sofistikovaných a technologicky vyspělých zbraní.

včera

včera

Vladimír Putin, Si Ťin-pching a Kim Čong-un

Znepokojivé spojenectví. Si Ťin-pching se po letech sešel s Kim Čong-unem

Den po masivní vojenské přehlídce v Pekingu se čínský vůdce Si Ťin-pching a severokorejský vůdce Kim Čong-un sešli na formálním jednání, které bylo jejich prvním za posledních šest let. Spolu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem se trojice, která se nikdy předtím neobjevila na veřejnosti společně, stala tváří nového bloku neliberálních vůdců. Cílem je podle CNN vzdorovat západním pravidlům a naklonit globální rovnováhu moci ve svůj prospěch.

včera

François Bayrou

Bayrouova vláda padne. Dokáže to francouzský premiér přežít?

I když to tak na první pohled nevypadá, francouzský premiér François Bayrou má podle webu Politico ještě šanci uskutečnit svůj prezidentský sen. V pondělí má sice Bayrouova vláda s největší pravděpodobností padnout, ale tento 74letý politik je známý tím, že dokáže přežít. Sám sebe vnímá jako politika středu, který dokáže sjednotit zemi a zastavit krajně pravicové Národní sdružení, v jehož čele stojí Marine Le Pen nebo Jordan Bardella.

včera

Marine Le Pen na pražské konferenci protiimigračních stran (16. 12. 2017)

Le Pen se chystá kandidovat ve francouzských volbách. I přesto, že nesmí

Francouzská krajně pravicová politička Marine Le Pen se chystá kandidovat v předčasných volbách, pokud by je vyhlásil prezident Emmanuel Macron. Le Pen, která byla letos v březnu shledána vinnou ze zpronevěry, má v současné době zákaz ucházet se o volené funkce. Proti rozsudku se ale odvolala a doufá, že soud její zákaz zruší, a ona tak bude moci kandidovat v prezidentských volbách v roce 2027.

včera

Očkování, ilustrační foto

Florida se jako první chystá zrušit povinné očkování dětí. Lékaře jímá hrůza

Florida je připravena stát se prvním americkým státem, který zruší povinné očkování dětí. Joseph Ladapo, zdejší hlavní chirurg, oznámil, že dosavadní pravidla jsou „nemorální“ a narušují rodičovská práva. Podle něj mají lidé právo na informovaná rozhodnutí ohledně toho, co si dají do těla, a je třeba jim tuto možnost vrátit.

včera

Leží 6 500 kilometrů od Ukrajiny. I přesto je jedno "asijské" město součástí ruské války.

Ačkoli se Vladivostok nachází tisíce kilometrů od Ukrajiny, i do tohoto města na dálném východě Ruska válka zasahuje. Její následky jsou zde jasně viditelné, píše BBC.

Zdroj: Libor Novák

Další zprávy