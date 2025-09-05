Trump se shodl s Putinem: Za to, že na Ukrajině stále není mír, může Evrope

Po třech týdnech od summitu, který se konal na Aljašce, a nepřinesl kýžené výsledky, se američtí a ruští prezidenti shodli na jedné věci. Označili Evropu za viníka, proč se mírová jednání ohledně války na Ukrajině nikam neposouvají. Trump ve čtvrtek v rozhovoru s evropskými představiteli vyzval k tomu, aby se zapojili víc do řešení situace. Přitom právě evropští spojenci se snaží posunout jednání kupředu, když se snaží zajistit Ukrajině bezpečnost po případné mírové dohodě.
Tento zvláštní diplomatický posun nastal den poté, co Donald Trump oznámil, že bude s ruským prezidentem opět brzy hovořit. Odmítl však odpovědět, zda na Rusko uvalí přísné sankce, pokud bude Putin i nadále brzdit mírový proces. Putin totiž opakovaně nedodržel dané lhůty, přičemž ta poslední vypršela v pátek. Trump se v Oválné pracovně vyjádřil, že ať se Putin rozhodne jakkoliv, budou buď rádi, nebo ne.
Trump ve čtvrtek hovořil také s Volodymyrem Zelenským. Podle ukrajinského prezidenta mluvili o tom, jak vyvinout hospodářský tlak na Rusko a připravit ruský válečný stroj o peníze. Americká strana však po rozhovoru svalovala vinu spíše na Evropu než na Rusko. Prezident zdůraznil, že Evropa musí zastavit nákupy ruské ropy, které financují válku.
Podle vyjádření jednoho z úředníků Bílého domu Trump také řekl, že by evropští představitelé měli vyvinout hospodářský tlak i na Čínu, protože ta podporuje ruské válečné úsilí. Prezident má v tomto bodě částečně pravdu.
Je zvláštní, že některé země Evropské unie stále kupují ruskou ropu v době, kdy Západ zavedl sankce, aby ochromil moskevskou ekonomiku. Přístup Donalda Trumpa je však nekonzistentní. Požaduje, aby Evropa jednala s Čínou, ale sám sankce vůči Pekingu uvalit nechce.
USA totiž s Čínou jednají o obchodu a Trump evidentně nechce ublížit dohodě. Jeho postoj vůči Evropě je podobný tomu, jakým vystupuje vůči Indii. Ta zápasí s padesátiprocentním clem, které na její vývoz do Spojených států zavedl Trump. Svůj krok obhájil tím, že Indie pokračuje v nákupech ruské ropy. Náklady na jeho strategii se ukázaly tento týden, když čínský prezident Si Ťin-pching srdečně přivítal indického premiéra Naréndru Módího.
Rusko se mezitím snaží rozdělit spojence v rámci NATO. Během své návštěvy Číny se Putin setkal se slovenským premiérem Robertem Ficem a obvinil Evropany, že šíří paniku ohledně údajného ruského útoku na Evropu. Podle Putina je každý rozumný člověk si dobře vědom toho, že Rusko nikdy nemělo a mít nebude touhu zaútočit na kohokoliv. Přitom ruské jednotky vstoupily na Ukrajinu v letech 2014 a 2022.
Další ruskou snahou o rozdělení Evropy bylo, že mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová prohlásila, že Moskva považuje rozmístění cizích vojsk na Ukrajině po případné mírové dohodě za nepřijatelné.
Vypadá to, že Trump je z celé situace frustrovaný, ale zatím se nezdá, že by měl plán, který by dokázal současnou patovou situaci vyřešit. Přesto se však ve čtvrtek objevil jeden malý pokrok. Po rozhovoru mezi Trumpem, Zelenským a členy koalice ochotných, francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že 26 zemí se zavázalo přispět do potenciálních mírových sil.
Jednalo by se o případnou dohodu o příměří. Podle Macrona by měla být třetí složkou bezpečnostních záruk pro Ukrajinu „americká záchranná síť.“ Spojené státy oznámily spojencům, že jsou otevřené omezené roli při poskytování záruk, pokud bude s Ruskem dosaženo mírové dohody.
Související
BBC: Vojenská přehlídka v Pekingu ukázala celému světu rostoucí moc Číny. Vzniká nové centrum světové moci
Trump dnes bude mluvit se Zelenským o konci ruské invaze
Donald Trump , Vladimír Putin , válka na Ukrajině
Aktuálně se děje
před 26 minutami
Trump se shodl s Putinem: Za to, že na Ukrajině stále není mír, může Evrope
před 1 hodinou
Pátek přinese změnu. Počasí se na řadě míst pokazí
včera
Metro nahradí tramvaje. Kvůli stropu na Florenci proběhne další výluka
včera
Diplomaty zasáhla smutná zpráva. Zemřel Karel Komárek
včera
Nejen důchody. V lednu poroste i minimální mzda, zvýší se podle mechanismu
včera
Cíl cesty dlouho neutajil. Prezident vyrazil na motorce k sousedům
včera
Odbory zatím nedosáhly svého. Jurečka nechce státním zaměstnancům přidávat tolik
včera
Tragédie na lanovce v Lisabonu. Vůz se vymkl kontrole, nejméně 15 mrtvých
včera
Důchody v lednu opět porostou. Ministerstvo řeklo, jak moc se zvýší
včera
Kreml si válku na Ukrajině pochvaluje: Udělali jsme velký skok, vojáci s amputací hrají tenis i na kytaru
včera
Izrael zahájil přípravy na obsazení Gazy. Vysídlí milion Palestinců
včera
Zemřel legendární italský módní návrhář Giorgio Armani (†91)
včera
Politolog: Rusko nás označuje za nepřátele, ale část voličů hrozbu nevidí. Odchod z NATO by Česko stál bezpečí i stabilitu
včera
Autonomní chodící robot? Čínská přehlídka představila sofistikované a technologicky vyspělé zbraně, míní experti
včera
V Berlíně najelo auto do skupiny malých dětí
včera
Znepokojivé spojenectví. Si Ťin-pching se po letech sešel s Kim Čong-unem
včera
Bayrouova vláda padne. Dokáže to francouzský premiér přežít?
včera
Le Pen se chystá kandidovat ve francouzských volbách. I přesto, že nesmí
včera
Florida se jako první chystá zrušit povinné očkování dětí. Lékaře jímá hrůza
včera
Leží 6 500 kilometrů od Ukrajiny. I přesto je jedno "asijské" město součástí ruské války.
Ačkoli se Vladivostok nachází tisíce kilometrů od Ukrajiny, i do tohoto města na dálném východě Ruska válka zasahuje. Její následky jsou zde jasně viditelné, píše BBC.
Zdroj: Libor Novák