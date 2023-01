Trump si při výpovědi spletl ženu, která ho obviňuje z napadení, se svojí exmanželkou

"To je Marla, jo," řekl Trump, když mu ukázali snímek Carrollové. "To je moje manželka," dodal. Jeho právník pak věci uvedl na pravou míru. Britský The Guardian podotýká, že tento přešlap může zpochybnit tvrzení 76letého Trumpa, že nemohl Carrollovou sexuálně napadnout, protože neodpovídá jeho vkusu.

Carrollová v roce 2019 ve své knize Trumpa obvinila, že ji v 90. letech znásilnil v převlékací kabince v obchodě s oblečením v New Yorku naproti jeho mrakodrapu Trump Tower. Trump na obvinění reagoval prohlášením, že Carrollová je lhářka, a řekl, že incident se stát nemohl, protože ona "není jeho typ". Nejdříve ho zažalovala za pomluvu, loni na podzim pak za znásilnění.

Trump byl s Maplesovou ženatý v letech 1993 až 1999, mají spolu dceru Tiffany. Na fotografii, která podle něho zachycovala jeho exmanželku, je Trump ve společnosti Carrollové v 90. letech. Trump ale uvedl, že je na ní zachyceno, jak s Maplesovou vítají hosty během nějaké akce.

V záznamech Trumpových výpovědí zveřejněných minulý týden bývalý šéf Bílého domu řekl, že o něm Carrollová tvrdí něco, co se nikdy nestalo. "Nic nebylo. Nic o téhle pomatené ženě nevím," prohlásil a obvinil Carrollovou, že ho obvinila ze sexuálního útoku, aby přitáhla pozornost ke své "prachbídné" knize. Označil ji za psychicky nemocnou a ačkoliv to není pravda, tvrdil, že mluvila o tom, že se jí sexuální napadení líbilo. The Guardian připomíná, že Trump překroutil vyjádření Carrollové v rozhovoru s televizí CNN z roku 1999, kde mluvila o tom, proč nepoužívá slovo "znásilnění". Vysvětlila to tím, že si někteří lidé podle ní myslí, že "znásilnění je sexy".

Trump je zatím jediným politikem, který ohlásil, že se příští rok bude ucházet o nominaci Republikánské strany do boje o Bílý dům .